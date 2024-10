Psychologie: 5 typische Verhaltensweisen, wenn du manipuliert werden sollst

Du gibst alles, um für andere da zu sein, hörst zu und hilfst - doch wirst ständig ausgenutzt? Fünf Verhaltensweisen verraten, dass jemand gerade versucht, dich zu manipulieren!

5 Verhaltensweisen, an denen du manipulative Menschen erkennst

Ihre Werkzeuge sind gezielt übertriebene Komplimente und charmantes Verhalten, um dich für ihre Ziele einzuspannen. Oft verstecken manipulative Menschen ihre wahren Absichten hinter einer Fassade aus übertriebener Freundlichkeit. Vielleicht hattest du schon einmal das Gefühl, ausgenutzt zu werden, und hast erst nach einer Weile erkannt, was da tatsächlich passiert. Auffällig ist, dass du dich trotz all dieser netten Worte nach einem Telefonat oder Treffen oft erschöpft und emotional ausgelaugt fühlst. Ein weiteres Anzeichen ist, dass sich manipulative Persönlichkeiten selbst als Opfer inszenieren, um dein Mitleid zu erregen und dich weiter zu kontrollieren.

1. Sie übernehmen die Opferrolle

Manipulative Menschen neigen dazu, sich in jeder Situation als das Opfer darzustellen. Kommt ihr zu spät ins Restaurant und findet keinen Platz, geben sie dir die Schuld, weil du angeblich getrödelt hast. Durch Schuldzuweisungen entziehen sie sich der Verantwortung und üben subtil Kontrolle über dich aus. Was auch immer passiert: Am Ende bist du schuld, während sie die Leidtragenden sind.

2. Ihre Königsdisziplin: Gaslighting

In Streitsituationen verdrehen manipulative Menschen die Fakten: Sie stellen deine Erinnerungen infrage und verzerren die Realität - bis du sogar anfängst, an dir selbst zu zweifeln. Du erinnerst dich beispielsweise, dass ihr verabredet wart, aber er oder sie behauptet, du hättest nie etwas gesagt, und lässt dich glauben, du seist vergesslich oder unzuverlässig. Am Ende wirst du als überempfindlich oder irrational dargestellt. Vorsicht, das kann ernste Selbstzweifel auslösen und dich emotional schwächen!

3. Sie geben häufig Komplimente

Man möchte es kaum glauben, aber manipulative Menschen setzen besonders zu Beginn einer Beziehung übertriebenen Charme ein. Sie überhäufen dich mit Geschenken, übertriebener Freundlichkeit und Hilfsangeboten - und das, obwohl ihr euch kaum kennt. Genau jetzt sollten die ersten Alarmglocken läuten. Mit diesem Verhalten versuchen sie, dich einzulullen und für sich zu gewinnen.

Auffällig ist, dass diese übertriebene Nettigkeit oft nur dann auftritt, wenn sie etwas von dir wollen. Sie melden sich genau dann, wenn sie einen Gefallen brauchen, und plötzlich scheint ihre ganze Freundlichkeit berechnend. Achte darauf, echte Zuneigung von manipulativer Freundlichkeit zu unterscheiden, damit du nicht in die Falle tappst.

4. Sie schieben dir die Schuld zu

Egal, was passiert, ein manipulativer Mensch wird vermutlich niemals zugeben, einen Fehler gemacht zu haben. Der Kratzer am Auto, der Hund, der noch nicht Gassi war, die schmutzige Spülmaschine - alles wird dir angelastet. Selbst wenn es ihr oder ihm schlecht geht, bist du angeblich der Auslöser. Ständige Schuldzuweisungen sind ein klares Zeichen von Manipulation.

Diese Taktik dient dazu, dich emotional kleinzuhalten, dein Selbstwertgefühl zu schwächen und dich leichter kontrollierbar zu machen.

5. Sie isolieren dich von anderen

Manipulative Persönlichkeiten versuchen oft, dich von deinem Umfeld zu trennen. Wenn sie beginnen, deine Freund:innen oder Familie schlechtzumachen, dann sei vorsichtig. Sie wollen verhindern, dass du ihre Verhaltensweisen durchschauen könntest oder haben Angst davor, ersetzt zu werden. Ihr Ziel ist es, die einzige Bezugsperson in deinem Leben zu sein, um mehr Kontrolle zu gewinnen.

Diese Anzeichen frühzeitig zu erkennen, kann dir helfen, dich vor toxischen Beziehungen zu schützen.