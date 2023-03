Erstes Date: An diesen Signalen merkst du sofort, dass dein Gegenüber es nicht ernst meint

Wer aufmerksam datet, kann sich Liebeskummer ersparen. Meistens kündigen sich toxische Verhaltensweisen nämlich schon beim Dating an. Auf welche Red Flags du unbedingt schon beim ersten Treffen achten solltest, damit dein Herz nicht gebrochen wird, erfährst du jetzt.

Red Flags beim Date: Achtung, Warnsignale!

Liebeskummer kommt selten plötzlich und unerwartet, sondern mit Vorwarnung – und zwar in Form von sogenannten Red Flags. Auch schon mal erlebt? Du datest jemanden oder ihr seid sogar schon in einer Beziehung, er oder sie meldet sich nie, hat nur selten Zeit für ein Treffen oder denkt immer zuerst an sich?

In diesen Fällen lässt ein gebrochenes Herz meist nicht lange auf sich warten. Was du dagegen tun kannst? Die Red Flags erkennen ist der erste Schritt. Wichtig ist jetzt, dir bewusst zu machen, dass du so viel mehr verdienst. Zeit, auf die Bremse zu treten. Du kannst versuchen, die Probleme direkt anzusprechen – sollte das nichts bringen, oder du fühlst dich von vornherein schon zu unwohl damit, beende das Ganze, selbst wenn es schwerfällt. Schließlich wird es im Laufe einer Beziehung nicht einfacher, und die Red Flags sind ganz eindeutige Signale dafür, dass dieser Mensch dich nicht verdient hat. Bei welchen Signalen du besonders achtsam sein solltest, und welche Anzeichen darauf hinweisen, dass dieser Mensch dir dein Herz brechen wird, erfährst du jetzt.

Noch ein Hinweis: Bei Red Flags handelt es sich nicht nur um Dinge, die jemand mutwillig tut. Sie haben meist auch gar nichts mit dir zu tun. Auch eine negative Sicht auf das Leben, übertriebene Kritik oder Bindungsprobleme können dafür sprechen, dass er oder sie ein Problem hat, das in der Vergangenheit wurzelt.

Diese 10 Red Flags solltest du kennen

Es ist immer wichtig, auf das eigene Bauchgefühl zu vertrauen. Wenn du das Gefühl hast, dass irgendetwas nicht stimmt, oder dein Gegenüber nicht ehrlich zu dir ist, wird es Zeit, das Ganze zu beenden und dich vor Schlimmerem zu bewahren.

Ihr vertretet nicht die gleichen Werte

Insbesondere auf lange Sicht ist es wichtig, dass ihr dieselben Werte vertretet. Was das heißt? Ihr müsst euch nicht bei allem einig sein, aber ihr solltet in Beziehungsthemen wie Treue, Ehrlichkeit oder Loyalität eine gleiche oder ähnliche Sichtweise haben. Es ist sehr ratsam über solche Themen bereits in der Kennlernphase zu sprechen.

Negative Lebenseinstellung

Dein Date nörgelt, beschwert sich und redet ständig schlecht über Menschen oder gönnt anderen nichts? Schnell weg da! Du solltest deine Zeit denen schenken, die dein Leben bereichern und nicht noch schwerer machen. Auf Dauer so negativ zu sein, wirkt sich auf die mentale Gesundheit und dein Leben aus. Dein Lieblingsmensch sollte einen positiven Effekt auf dich haben und gemeinsam mit dir optimistisch in die Zukunft blicken! Eine negative Lebenseinstellung lässt sich meistens schon beim ersten Date festmachen. Motzt dein Date schon beim ersten Treffen nur über die Arbeit und seine Arbeitskolleg:innen, lästert über seine Freunde oder spricht schlecht über seine ehemaligen Beziehung? Dann ist das auf jeden Fall ein Red Fleg, den du nicht ignorieren solltest.

Übrigens gibt es auch eindeutige Anzeichen, an denen du sehr schnell Narzissten erkennen kannst.

Keine Kompromissbereitschaft

Ihr seht euch nur, wenn es ihm oder ihr passt? Du sollst in deinem Leben alles nach eurer Beziehung oder eurem Dating-Leben ausrichten? Dein Date ist nicht bereit, Kompromisse für dich zu machen und ohne dein Engagement würde es nicht weitergehen? Dann ist loslassen angesagt! Statt sich auf jemanden einzulassen, der dir nie einen Schritt entgegenkommt, solltest du deine Zeit mit Menschen verbringen, die auch bereit sind, etwas für dich zu tun.

Es geht immer nur um Sex

... eine eindeutige Red Flag, oder? Wenn du auch auf der Suche nach einem Abenteuer und Unverbindlichkeiten bist, ist das natürlich genau das Richtige. Wenn du aber jemanden für eine Beziehung suchst, dann sollte sich nicht alles ausschließlich um Sex drehen. Sex kann zwar eine wirklich schöne Sache sein, dennoch musst du dich keinesfalls darauf reduzieren lassen, erstrecht nicht, wenn es ernster für dich ist. Zeigt dein Date kein Interesse an Treffen, die nicht im Bett enden, ist das auf jeden Fall ein Red Flag.

Körpersprache richtig deuten: An diesen Signalen erkennst du, dass dich jemand wirklich mag.

Fehlende Ernsthaftigkeit

Er oder sie will dich, dann doch wieder nicht – oder vielleicht doch? Viele von uns wissen, dass es schwer sein kann, sich festzulegen. Wer trifft schon gerne Entscheidungen, vor allem, wenn es echtes Commitment geht. Für dich kein Problem? Herzlichen Glückwunsch, dann gehörst du vielleicht sogar zu den wenigen Menschen, die genau wissen, was sie wollen. Falls es bei deinem Date nicht so ist, kann nach Verständnis nur noch das Ende kommen. Sich Zeit lassen, in Ruhe kennenlernen und nicht zu früh Versprechungen machen, ist ja erst einmal richtig. Wenn aber jemand auch nach Wochen oder Monaten keine Gefühle zeigen kann, ist das kein gutes Zeichen.

Bindungsprobleme

Es gibt Red Flags, für die du deinem Date nicht mal etwas vorwerfen kannst – ein offensichtliches Bindungsproblem ist so ein Thema. Das hat sich die Person nämlich nicht ausgesucht, und wahrscheinlich liegt das Ganze irgendwo tief in der Vergangenheit begründet. Allerdings ist es auch wichtig, dass du dir darüber bewusst bist, dass du da nicht viel machen kannst. Hier muss er oder sie ganz klar an sich arbeiten und mit allem aufräumen, was eine gute, gleichberechtigte und langfristige Partnerschaft behindert. Du kannst jemanden bei diesem Prozess unterstützen, bist aber niemals die Lösung dafür.

Gleichberechtigung interessiert nicht

Apropos Gleichberechtigung! Er oder sie schaut auf dich herab, ist Vertreter:in konventioneller Rollenverteilungen und will dich auf eine bestimmte Eigenschaft reduzieren? Nicht mit dir! Gleichberechtigung ist das A und O in einer Beziehung und sollte immer Priorität haben. Solltest du gleich zu Beginn merken, dass dein Date anders tickt: Sprich es an! Wenn sich nichts ändert, solltest du dir ganz genau überlegen, ob du diesen Menschen in dein Herz lassen möchtest.

Unbeständige Kommunikation

Dein Date meldet sich unregelmäßig und gefühlt immer nur, wenn gerade nichts Besseres auf ihn oder sie wartet? Auch das kann eine Red Flag sein. Aber bitte nicht damit verwechseln, dass jede:r einfach auch noch andere Dinge zu tun hat. Zum Beispiel ist es nicht immer möglich, sich während der Arbeit zu melden. Manchmal möchte man auch einfach mal nur Zeit für sich. Das sollten beide Seiten akzeptieren. Antwortet er oder sie aber manchmal mehrere Tage nicht und bombardiert dich dann wieder mit unzähligen Nachrichten an einem Abend, dann solltest du dir schon mal die Frage stellen: Geht es ihm/ihr wirklich darum, mich kennenzulernen? Oder schreibt er/sie, weil ihm/ihr gerade langweilig ist?

Er oder sie drängt dich zu etwas

Egal, ob es um Treffen, eine Beziehung, Zusammenziehen oder sogar Sex geht: Wenn dich dein Date zu etwas drängt, ist es höchste Zeit, die Notbremse zu ziehen! Jede:r hat ein eigenes Tempo und Entscheidungen sollten auf beiden Seiten immer akzeptiert werden. Das ist nicht der Fall? Dann Schluss damit!

Er oder sie spielt mit dir

Unnahbar machen, einen Schritt auf dich zugehen, zwei zurück, sich melden und dann wieder nicht – es gibt viele Möglichkeiten, mit anderen Spielchen zu spielen. Nicht selten passiert das beim Dating. Kommuniziere deine Bedürfnisse und Vorstellungen klar, sollte das Ganze dann immer noch so weitergehen, beende es. Auch hier gilt mal wieder: Deine Zeit ist zu kostbar dafür!

Er oder sie überschreitet deine Grenzen

Eine Red Flag, die eigentlich sinnbildlich für alle anderen steht. Lass dir auf keinen Fall gefallen, dass jemand deine klar gesetzten Grenzen überschreitet. Seien es Themen, über die du noch nicht sprechen willst, Situationen, denen du nicht entfliehen kannst, oder körperliche Nähe. Jemand, der dich respektiert und toll findet, wird keine Probleme damit haben, ebenso deine Grenzen zu respektieren. Das ist die Grundlage jeder Beziehung!