Red Flags in On-Off-Beziehungen: Anzeichen, dass eine Trennung besser für euch wäre!

Deine Beziehung ist ein stetiges Hin und Her? Mal schwebst du auf Wolke sieben, nur wenig später kracht es zwischen euch und ihr trennt euch (mal wieder). Eine On-Off-Liebe kann wirklich sehr belastend sein und manchmal ist es tatsächlich besser, diese Beziehung zu beenden. Hier findest du die Red Flags, die ganz klar darauf hindeuten, dass eine Trennung besser wäre.

On-Off-Beziehung: Wie erkenne ich sie?

Bei einer On-Off-Beziehung können Partner:innen nicht ohne, aber auch nicht miteinander: heute noch zusammen und morgen getrennt. Hierbei liegt die große Schwierigkeit darin, die Beziehung endgültig zu beenden. Das ist für viele Menschen nicht einfach und kann in großem Beziehungsdrama enden, viel Liebeskummer inklusive. Bei einem so sensiblen Thema ist es wichtig, dass du stetig auf dein Bauchgefühl hörst. Ein erstes Gespräch mit Freund:innen und Familie kann bereits helfen, um dir mehr Klarheit über deine Beziehungssituation zu verschaffen.

Trotz aller Liebe und Selbstreflexion: Ständiges On und Off in der Beziehung kann dich zunehmend belasten. Es ist in Ordnung, wenn du die Reißleine ziehst. Bei welchen Umständen und Anzeichen du hellhörig werden solltest, erfährst du hier.

Er oder sie bitte ständig um Verzeihung - und macht die gleichen Fehler wieder

Immer wieder werden deine Gefühle verletzt und kurz darauf folgt eine Entschuldigung? Eine Red Flag kann sein, dass dein:e Partner:in deine emotionalen Grenzen und Werte nicht respektiert. Dies können beispielsweise Fremdgehen oder verbale Verletzungen sein. Im Anschluss wird immer um Verzeihung gebeten. Doch kaum ist das Drama überwunden und er/sie hat dich wieder um den Finger gewickelt – macht er/sie wieder den gleichen Fehler und verletzt dich erneut. Du bist zutiefst verletzt und weißt nicht, wie du mit dem Teufelskreis umgehen sollst. Spätestens dann solltest du diese Red Flag ernst nehmen und zügig handeln. Stell dir selbst die Frage: Möchtest du mit jemandem zusammen sein, der genau weiß, was dich verletzt – und es dennoch (immer wieder) tut? Das hast du nicht verdient!

Bindungsangst: Die Angst vor Verantwortung

Dein Schatz ist mit dir in einer Beziehung, aber stößt dich immer wieder weg: Dann kann es sein, dass er/sie Bindungsangst hat. Du möchtest die schöne Zeit zu zweit genießen, doch scheint dein:e Partner:in Probleme zu haben, sich dir gegenüber zu öffnen. Als Grund wird beispielsweise eine schmerzliche Ex-Beziehung genannt. Spätestens hier sollten deine Alarmglocken läuten! Natürlich hat jeder Mensch sein eigenes Tempo, wenn es darum geht, sich fest zu binden. Doch du solltest bei diesem Thema nicht nur auf den anderen/die andere Rücksicht nehmen, sondern vor allem auf dich. Meistens ist es nämlich so: Wenn sich jemand selbst nach einer intensiven Kennlernphase nicht für dich entscheiden kann, dann wird er/sie das sehr wahrscheinlich niemals tun. Möchtest du deine Zeit mit so jemandem vergeuden?

Starke Eifersucht: Dein:e Partner:in kann dich nur schwer aus dem Auge lassen

Kaum bist du aus dem Haus, folgt prompt die erste Kontroll-SMS deines Schatzes. Ein paar Stunden später der erste Anruf und ständiges Nachfragen, was du machst und ob du treu bist. Dabei möchtest du deinen Freitagabend in einer Bar mit deinen Freund:innen ausklingen lassen und hast keinerlei Absichten, fremdzugehen. Dein Schatz sieht das allerdings nicht so und plötzlich beginnt ein großer Streit. Das Off der Beziehung folgt. Klar, ein wenig Eifersucht in der Beziehung ist normal. Hast du allerdings das Gefühl, dass dich dein Lieblingsmensch kontrolliert, ist das eine Red Flag.

Die Angst vor dem Alleinsein

Hast du ständig ein ungutes Bauchgefühl? Dieses Anzeichen solltest du ernst nehmen und dir im Klaren über den Grund werden. Liegt es wirklich an einem Verhalten der:s Partner:in oder daran, dass du sie/ihn gar nicht mehr liebst? Hast du vielleicht sogar Angst, deinen Schatz endgültig zu verlassen? Dir sollte bewusst sein: Das ist völlig normal und kann leider passieren. Doch sollte das noch lange kein Grund sein, dass du an einer Beziehung klammerst. Dann könnte ein klarer Cut in der Beziehung guttun. Wenn du nach einer Trennung immer wieder zu deinem Partner zurückgehst, kann es sein, dass du mitunter Angst vor dem Alleinsein hast. Vielleicht nimmst du es hin, lieber eine unglückliche Beziehung zu führen, als einsam zu sein? Das könnte auf Dauer problematisch werden und zu ungesunden Abhängigkeiten führen. Dann könnte es an der Zeit sein, dass du auf deinen Bauch hörst, denn nicht immer ist der/die andere Person schuld an dem On und Off.

Nur Mut! Schließlich ist es viel schöner, wenn du selbst mit dir im Reinen bist, anstatt in einer ungesunden Beziehung.

Fehlende Harmonie: Ihr passt nicht zusammen

Ein ständiges Kräftemessen nach dem Hoch folgt der nächste Streit und dann das Beziehungs-Off. Woran könnte das liegen? Manchmal ist die Antwort simpler als gedacht: Dein Schatz und du, ihr passt nicht zusammen. Was du vielleicht so lange nicht wahrhaben wolltest, fällt vielleicht deinen anderen Herzensmenschen um dich herum auf. Ganz gleich, ob es deine vermeintlich große Liebe oder du selbst bist: Menschen können zwar an sich arbeiten, aber ihren Charakter nur schwer grundlegend verändern. Vielleicht lohnt es dafür, die Ursachen für das Beziehungshin und –her zu hinterfragen. Sind es doch die Ansichten deiner/s Partner:in, die dir ein Dorn im Auge sind? Vielleicht hast du zu bestimmten Themen auch eine andere Meinung als dein Schatz entwickelt. Gerade Themen wie Zukunftsplanung und Eifersucht können eine Beziehung auf die Probe stellen. Falls du realisierst, dass ihr nicht zueinander passt, sollte vielleicht das endgültige Beziehungs-Off erfolgen.

Narzissmus: Macht und Kontrolle

Narzisstische Menschen haben vor allem ein Auge für sich, denn sie selbst sind der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Sie schrecken nicht zurück, das auch in einer Beziehung zu offenbaren: Alles sollte sich um sie drehen. Hast du das Gefühl, deine Beziehung ist davon betroffen? Stellt dein:e Partner:in die eigenen Bedürfnisse über deine? Dann solltest du auf Abstand gehen, denn Narzissten können dir in der Partnerschaft zum Verhängnis werden. Sie locken mit Versprechungen, um dir zunächst ein gutes Gefühl zu vermitteln. Dabei manipulieren sie mit Worten, mit dem Ziel, dass du von ihrer Bestätigung nie genug bekommen kannst. Handelst du nicht länger nach ihren Vorstellungen, lassen sie dich fallen. Dann folgt das "Off" der Beziehung.

Doch Vorsicht: Nur nach kurzer Zeit werden sie wieder um deine Gunst buhlen. Dann solltest du mentale Stärke beweisen und deinen eigenen Wert erkennen. Frage dich selbst: Möchtest du mit so einem Menschen dein restliches Leben verbringen?

