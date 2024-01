Reich durch "Nichts-Tun": Dieser Mann verdient 100.000 Euro pro Jahr, ohne wirklich zu arbeiten!

Wer träumt nicht davon, fürs "Nichts-Tun" bezahlt zu werden? Für den Japaner Shoji Morimoto ist dieser Traum Realität geworden. Diesen Job macht er schon satte 5 Jahre und verdient sich ein goldenes Näschen. Wie sein Job genau aussieht und was er fürs "Nichts-Tun" verdient, verraten wir dir hier...

Der Mann, der mit "Nichts-Tun" Geld verdient

Der 38-jährige Shoji Morimoto lebt in Japan und hat einen ganz besonderen Job! Er wird fürs "Nichts-Tun" bezahlt. Richtig gelesen: Morimoto verdient geschätzt 65 Euro pro Stunde, obwohl er nicht besonders viel dafür tun muss. Sein Job verlangt ihm nicht mal, dass er sich viel Mühe geben muss. Denn alles, was er zu tun hat, ist anwesend sein. Sagenhafte 100.000 Euro verdient er damit pro Jahr!

Im Clip: Reich werden mit "Nichts-Tun" - dieser Mann zeigt wie es geht!

So funktioniert der "Job"

Shoji Morimoto bietet seinen Kunden seine Anwesenheit an. Das hört sich vielleicht komisch an, aber genau das ist sein Erfolgsrezept! Seine Arbeit hilft sogar vielen Menschen. Denn gerade bei privaten Problemen hat er ein offenes Ohr für seine Kunden. Beispielsweise geht er mit Kunden essen, die jemanden zum Reden brauchen. Gerade in der japanischen Gesellschaft wird selten über private Probleme gesprochen. Durch Morimotos Job, finden viele einen Zuhörer.

Private Probleme & Einsamkeit in der japanischen Gesellschaft

Japan kämpft seit Jahren über zunehmende Vereinsamung. Besonders in der Corona-Pandemie gaben etwa 40 % der Menschen in Japan an, sich einsam zu fühlen. Eine Therapiestunde mit einer Psychologin oder einem Psychologen ist Luxus. Satte 130 Euro kostet eine Therapie-Sitzung. Vielleicht ist das auch eines der Gründe, wieso Shoji Morimotos Konzept so erfolgreich ist.

"Nichts-Tun" war nicht immer sein Traumjob

Eigentlich hat der 38-jährige Japaner Physik studiert und danach mehrere Jahre als Werbetexter gearbeitet. Morimoto sagt selbst:

In der Vergangenheit habe ich viele Dinge ausprobiert, bei denen ich dachte, dass ich dafür geeignet bin - war ich aber nicht. Ich wurde immer als jemand abgestempelt, der nichts macht oder nichts kann. Also habe ich überlegt, wie ich diese angebliche Schwäche zum Vorteil nutzen kann. Shoji Morimoto

Sein "Job" macht ihn zum Superstar

Durch seinen kuriosen Job ist Shoji Morimoto in Japan ein Superstar. Unzählige Medien berichteten schon über ihn. Auf Instagram hat er fast 600.000 Fans, die sein "Nichts-Tun" abfeiern. So schlau wie Shoji Marimoto ist, hat er sogar seine Memoiren über seinen Job als eine Person, die nichts tut, veröffentlicht. Wirklich bemerkenswert, oder?

Mittlerweile gibt er sogar Autogrammstunden. Zu dieser wurde er sogar von einer Besitzerin einer Bar in Japan exklusiv gebucht. Hier muss er außergewöhnlich "mehr" tun als sonst: Nämlich, Autogramme geben, essen, trinken, am Handy scrollen und Bilder mit seinen Fans machen. Na, wenn das nicht nach einem Traumjob klingt!

Nicht alle sind begeistert von seinem Job

Neben vielen Fans hat Shoji Morimoto auch Kritiker. Auch in der eigenen Familie. Seine Arbeitsmoral wurde schon öfters kritisiert. Seine Eltern hätten sich selbst gefragt, welcher normale Erwachsene so etwas tun würde und hätten sich für ihn bei anderen Menschen entschuldigt. Mittlerweile unterstützen ihn aber seine Eltern, sagt Shoji. Er selbst zeigt seinen Kritikern die kalte Schulter und verdient weiterhin mit dem "Nichts-Tun" eine goldene Nase.