Reiseschnäppchen im März: Spontan und günstig verreisen

Warum im März verreisen? Der März ist ein hervorragender Monat zum Verreisen, da in vielen Ländern noch Nebensaison ist – d.h. keine überfüllten Städte und Strände

Die Nebensaison garantiert faire Preise

Spannende Reiseziele im März: Marrakesch, Amsterdam, Kanaren, Vicenza, Bali, Alpen und Oslo

Du möchtest im März verreisen? Egal, ob du die Sonne genießen oder in der Nebensaison ungestört eine Metropole erkunden möchtest: Wir verraten dir die perfekten Urlaubsziele für diesen Monat!

Urlaub im März: günstig und entspannt

Du fühlst dich urlaubsreif? Logisch, denn nachdem die wohl dunkelsten und ungemütlichsten Monate zu Beginn des Jahres überstanden sind, wird es höchste Zeit für Sonne, Abwechslung und Erholung. Auch wenn der Frühling schon vor der Tür steht, bis es so richtig warm wird, dauert es leider noch etwas.

Auch wenn wir nicht ins Warme reisen wollen, ist der März perfekt für einen Urlaub. Warum? In den meisten Ländern und Städten ist jetzt noch Nebensaison, was sich sowohl an den Preisen bemerkbar macht, als auch an der Menge von Tourist:innen. Ob Strand oder Städtetrip – viele Orte sind zu dieser Zeit noch nicht so überfüllt.

7 ideale Reiseziele für den Monat März

Marrakesch

Du möchtest gerne in die Ferne, trotz kleinem Budget? Dann ist Marrakesch die perfekte Destination für dich! Mit ein bisschen Glück lassen sich Flüge schon für unter 100 Euro finden (hin und zurück), und auch das Wetter spielt mit. Im März liegt der Durchschnitt zwischen milden 10–23 Grad. In Marrakesch erwarten dich bunte Märkte, spannende Museen und uralte Moscheen. Du lernst auf einem Souk zu feilschen, genießt die farbenfrohen Impressionen des marokkanischen Baustils oder entspannst in einem traditionellen Hamam.

Amsterdam

Zugegeben, Amsterdam im März ist kein Ziel für Sonnenhungrige. Im März herrschen noch um die 2–8 eisige Grad, aber ein Städtetrip in die Hauptstadt der Niederlande lohnt sich dennoch allemal! Ab Mai wird es hier nämlich so richtig voll und die ohnehin schon teuren Übernachtungspreise erreichen ihren Höhepunkt. Daher ist es empfehlenswert, sich einfach schön warm anzuziehen und einen Trip im März zu buchen. Entdecke die zahlreichen Foodspots, süße Boutiquen und starte eine Bootstour durch die Grachten.

Kanaren

Feine Sandstrände, karge Berglandschaften und artenreiche Regenwälder – auf den Kanaren erwartet dich eine vielfältige und wunderschöne Natur, die mit nichts zu vergleichen ist. Es ist ein regelrechtes Mekka für Wanderer:innen, aber auch weniger ambitionierte Urlaubstypen finden auf den Kanaren das, was sie brauchen. Bei Temperaturen um 23 Grad sind sie perfekte Urlaubsziel im März für alle, die Sonne und Erholung suchen. Ein weiterer Pluspunkt: Je nachdem, wie du am liebsten Urlaub machst, kannst du dich zwischen Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera und El Hierro oder weiteren kleineren Inseln entscheiden. Jede von ihnen ist einen Besuch wert!

Vicenza

Der kleine malerische Ort Vicenza liegt etwa 50 Kilometer und 40 Autominuten von Venedig entfernt und ist ein Geheimtipp. Die Stadt ist überschaubar und besitzt eine spannende Geschichte sowie viele architektonische Sehenswürdigkeiten. Zudem lässt sich ein Urlaub in Vicenza wunderbar mit einem Ausflug nach Venedig verbinden. Wie wäre es mit einer Fahrt auf dem Wassertaxi oder einem Kaffee auf dem Markusplatz? Zwar wird es im März meist nicht wärmer als 14 Grad, aber die Chancen auf Sonnenstunden stehen gut und beide Orte sind nicht so überlaufen wie zur Hochsaison.

Bali

Mit dem März naht auf Bali langsam das Ende der Regenzeit und du kannst mit Temperaturen zwischen tropischen 23 und 30 Grad rechnen. Die Mentalität der einheimischen Balinesen wird als sehr freundlich, offen und zuvorkommend beschrieben und Tourist:innen gegenüber sind sie sehr aufgeschlossen. Bali ist ein beliebter Ort für Yoga-Tourismus, aber auch die atemberaubende Natur und die schönen Strände sind ein guter Grund, um dorthin zu reisen.

Alpen

Je nach Unternehmungslust und Lage kannst du in den Alpen im März noch einen klassischen Winterurlaub genießen oder schon das Frühlingserwachen der Landschaft miterleben. Das Gebirge ist einer der größten zusammenhängenden Naturräume Europas und Lebensraum für zehntausende Tier- und Pflanzenarten. Da gibt es also einiges zu sehen! Die durchschnittliche Temperatur liegt bei 9 Grad, die sich, besonders in der Sonne, jedoch wesentlich wärmer anfühlen und sogar den ein oder anderen ersten Sonnenbrand verursachen können (also auch hier gilt: Sonnencreme einpacken!). Die schönsten Ziele sind zum Beispiel Hallstatt, St. Magdalena, Sixt-Fer-à-Cheval, Lavertezzo, Ischgl und St. Moritz.

Oslo

Trotz frostiger Temperaturen von circa -5–3 Grad ist Oslo ein wunderbares Ausflugsziel im März. Ein herrlicher Blick auf die Fjorde lockt Naturliebhaber:innen an. Das Tolle an Norwegens Hauptstadt Oslo ist aber auch seine Vielseitigkeit und das so typisch entspannte Gemüt der Norweger:innen. In Oslo kannst du die unterschiedlichen Viertel bequem zu Fuß erkunden und dich auch kulinarisch auf eine spannende Mischung freuen: Probier doch mal norwegische Spezialitäten wie Labskaus (brauner Eintopf aus Kartoffeln und Fleisch) oder Kjøttkaker (Frikadellen). Mit den öffentlichen Fähren kannst du außerdem die umliegenden Inseln erkunden.