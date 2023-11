Roman Gottschalk im Exklusiv-Interview über seinen Vater Thomas: "Er hat keine Ahnung"

Lange lebte Roman Gottschalk (41), der Sohn des Entertainers Thomas Gottschalk (73), ein zurückgezogenes Leben. Auch, weil es sein berühmter Vater so wollte. Jetzt aber tritt Roman selbst ins Rampenlicht - und schwingt den Schläger.

Im Clip: Sohn von Thomas Gottschalk spricht offen über seinen Vater

"Mein Vater hat keine Ahnung." Das sagt Roman Gottschalk, der Sprössling des großen Blonden mit der Supernase. Aber das bezieht sich ausschließlich auf jenes Betätigungsfeld, auf dem Roman Gottschalk nun selbst durchstarten will: Golf spielen. Das könne sein Dad überhaupt nicht, enthüllt er im "taff"-Exklusiv-Interview. Darin spricht Roman offen über seine Kindheit, seinen Vater und warum er, Roman, jetzt aus der Deckung kommt.

Auch interessant: Die TV-Legende findet bei der Bambi-Verleihung klare Worte und äußert sich zur Trennung von den Pochers - Thomas Gottschalk stichelt im Interview gegen Amira Pocher.

Sohn Roman über Papa Thomas Gottschalk: "Mit Golf nichts am Hut"

"Ich liebe Golf!" So einfach ist das. Deshalb hat Roman "Golf mit Gottschalk" gegründet. Zunächst als YouTube-Kanal (10. Juli 2023), dann als Instagram-Profil (22. Juli 2023). Er wolle "den Leuten zeigen, wie Golf ist, wie ich Golf sehe und liebe". Gleich im ersten von bislang acht YouTube-Videos spielte Papa Thomas ("Daddy oder Caddy?") die Hauptnebenrolle.

Auch auf diesem ersten Instagram-Post waren Vater und Sohn gemeinsam zu sehen. Das war nicht Thomas' Golfkenntnissen geschuldet: "Papa hat mit Golf nichts am Hut." Eher dem prinzipiell tollen Verhältnis von Vater und Sohn, wie Roman im "taff"-Interview herausstellt:

Mein Papa war immer für mich da. Er ist ein ganz toller Papa. Roman Gottschalk , November 2023

Roman Gottschalk im Interview: Papa Thomas ist der Beste!

Der Vater habe ihm immer geholfen. Auch "beim Lernen und so". Fazit von Roman: "Wenn ich ihn brauchte, war er immer für mich da."

Thomas Gottschalk wollte seine Familie stets vor dem schützen, dem er beruflich im Übermaß ausgesetzt war: dem Rampenlicht. "Meine Mutter und mein Vater haben mich vor der Öffentlichkeit geschont und zurückgehalten", erklärt Roman im "taff"-Interview und meint: "Das war okay für mich." Sein Vater habe ihn zwar "natürlich" zu Events mitgenommen, aber:

Wenn es um Fotos oder Interviews ging, wollte er nicht, dass wir in den Zeitungen waren. Roman Gottschalk , November 2023

"Wir", das ist neben Roman sein Bruder Tristan (34), den Thomas Gottschalk und seine langjährige Ehefrau Thea 1989 adoptierten.

Um den Kindern das Aufwachsen abseits des Medienrummels zu ermöglichten, siedelten die Gottschalks Mitte der 90er-Jahre vom Weßlinger See im Landkreis Starnberg an den Pazifik bei Malibu über. Seit seinem zwölften Lebensjahr wohnt Roman Gottschalk in Kalifornien, fand hier seine große Liebe, heiratete und wurde selbst Vater.

Und passionierter Golfer. Derzeit hat er ein Handicap von 6,7, verriet er auf Instagram. Er lebt in Ranco Santa Fe. Das Städtchen liegt zwischen Los Angeles und San Diego und hat nur rund 3.200 Einwohner. Aber im Umkreis von fünf Kilometern finden sich sechs Golf-Clubs.