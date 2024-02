Salt-Chip-Challenge: Warum du lieber die Finger vom neuen TikTok-Trend lassen solltest

Harmloser Spaß oder riskante Schnapsidee? Nicht immer lässt sich das auf Anhieb klar einordnen. Auf der Videoplattform TikTok kursiert derzeit wieder eine Challenge, vor der jedoch Expert:innen warnen: Nach dem schärfsten Chip kommt nun der salzigste. Was hat es mit der Mutprobe auf sich?

Tortilla-Chip wird zur Mutprobe

TikTok-Challenges sind so beliebt wie umstritten - Millionen insbesondere junge Menschen lassen sich von immer neuen Trends herausfordern und laden ihre entsprechenden Videoclips in das Soziale Netzwerk hoch. Die sind oft lustig anzusehen und sehr erfolgreich, was die Verlockung mitzumachen natürlich vergrößert.

Doch Vorsicht: Mutproben haben bereits Menschenleben gekostet! Etwa die One-Chip- bzw. Hot-Chip-Challenge vom vergangenen Jahr. Bei der ging es darum, vor der Kamera einen einzelnen Tortilla-Chip zu verzehren. Problem: Gewürzt war dieser mit Carolina Reaper, der schärfsten Chilisorte der Welt. Nach diversen Notarzt-Einsätzen rund um den Globus und einem Todesfall in den USA gibt es den Chip in Deutschland inzwischen nicht mehr zu kaufen. Doch für Nachschub ist bereits gesorgt.

Salz statt Schärfe

Das Prinzip bleibt gleich: Bei der sogenannten Salz-Chip- beziehungsweise Salt-Chip-Challenge essen die Teilnehmenden ebenfalls einen einzelnen, diesmal giftgrünen Horror-Chip und filmen dabei ihre Reaktion. Schnell ging der Trend viral: Das erste vom gleichnamigen TikTok-Account gepostete Video wurde in kürzester Zeit 13,4 Millionen Mal geklickt!

Satte 14,99 Euro kostet diese fragwürdige "Delikatesse", bei der statt Chili diesmal Salz für das extreme Geschmackserlebnis sorgt. Oder sollte man besser sagen: die extreme Geschmacklosigkeit? Denn lecker ist diese Knabberei, die zu 40 Prozent aus Salz besteht, gewiss nicht.

Kopfweh und Erbrechen

Ist der Salt-Chip nun so etwas wie die harmlosere Variante des Hot Chip? Jein. Hersteller MAC UG schreibt im Online-Shop auf seiner Website, der Chip habe "keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen". Von harmlos kann aber dennoch nicht die Rede sein. So warnt etwa die Verbraucherzentrale Hessen vor den Risiken.

Immerhin: Bei über 16-Jährigen hinterlasse ein einmaliger Verzehr wohl keine bleibenden Schäden. Tatsächlich warnt auch der Hersteller, das Produkt dürfe "nicht von Personen unter 16 Jahren gegessen werden!". Lebensgefährlich wird es ab einem halben bis ganzen Gramm Kochsalz pro Kilogramm Körpergewicht. Kinder, Schwangere und Menschen mit Vorerkrankungen sollten von dem Salz-Chip auf jeden Fall die Finger lassen!

Langfristige Folgen

Zu bedenken sind auch die langfristigen Auswirkungen eines zu hohen Salzkonsums auf den Körper. Dazu gehören zum Beispiel negative Auswirkungen auf den Blutdruck und in der Folge davon ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt.

Die sicheren Challenges

Doch ob nun lebensgefährlich oder "nur" gesundheitsgefährdend: Es bleibt die Frage, warum man seinen Körper überhaupt solchen (überdies auch noch teuren) Risiken aussetzen sollte. Immerhin gibt es ja auch Challenges, die wunderbar videotauglich und dennoch safe sind - etwa die Bottle-Flip-Challenge, bei der es gilt, einer zu einem Drittel gefüllte Wasserflasche möglichst kreativ eine 360-Grad-Drehung nach hinten zu verpassen, nach der diese schließlich auf dem Flaschenboden landet und stehenbleibt.

Besonders sinnvoll: die Cleansnap-Challenge, bei der man öffentliche Orte (zum Beispiel Parks) von Müll befreit und stolz das Vorher-nachher-Ergebnis präsentiert.