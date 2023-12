Schock-Prognose für 2024: Die Prophezeiungen der Baba Wanga

Das Wichtigste in Kürze Baba Wanga (1911 - 1996) war eine bulgarische Wahrsagerin, die als "Nostradamus des Balkan" Berühmtheit erlangte und als Heilige verehrt wurde.

Sie verlor in jungen Jahren ihr Augenlicht und hatte seitdem Visionen.

Laut Wanga soll es 2024 zu politischen Turbulenzen, Neuentdeckungen in der Medizin und technologischem Fortschritt kommen.

Laut der berühmten bulgarischen Hellseherin Baba Wanga wird es 2024 zu folgenschweren Ereignissen kommen. Worauf wir uns schon jetzt einstellen sollten, erfährst du hier!

Wahrsagerin Baba Wanga: 2024 wird turbulent

Wahrsager:innen sorgen bei den meisten Menschen für Faszination, aber auch für Skepsis. Sie haben Visionen und können einen Blick in die Zukunft werden, doch ist da wirklich etwas dran? Vielen fällt es schwer, daran zu glauben. Dennoch gibt es durchaus aufsehenerregende Ereignisse, die tatsächlich nach solchen Vorhersagen auch eingetreten sind, denken wir beispielsweise an die Titanic und Nostradamus.

Im Clip: Diese Voraussagen machte die Wahrsagerin Baba Wanga für 2024

Eine berühmte Wahrsagerin der jüngeren Vergangenheit ist die Bulgarin Baba Wanga. Sie wurde am 31. Januar 1911 geboren und verstarb am 11. August 1996. Die zu Lebzeiten als Heilige verehrte Wanga wurde bei einem Sandsturm schwer verletzt und verlor daraufhin im Alter von 16 Jahren ihr Augenlicht. Das soll auch der Auslöser für ihre Visionen gewesen sein. Die spektakulären und zugleich einschüchternden Ereignisse, die die bulgarische Hellseherin vorhersagte, und die auch eintrafen, sind:

das Erdbeben im Indischen Ozean sowie der verherrende Tsunami 2004

die Anschläge auf das World Trade Center 2001

den Aufstieg der IS

2024 soll für die Welt, laut Baba Wanga, die auch als "Nostradamus des Balkan" bekannt wurde, ebenfalls ein turbulentes Jahr werden.

Anschlag auf Wladimir Putin

Angeblich soll es 2024 einen Anschlag auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin geben, der von einem eigenen Landsmann ausgeführt wird.

Terroranschläge in Europa

Gleich in mehreren europäischen Städten hat die Hellseherin Terroranschläge prophezeit. Eine beängstigende Info, aber es gibt Hoffnung: Nicht alle Prophezeiungen der bulgarischen Wahrsagerin sind in der Vergangenheit eingetreten.

Donald Trump gewinnt die Präsidentschaftswahl 2024

Dass der Republikaner und US-Unternehmer nochmal an die Macht kommt und die Präsidentschaftswahlen 2024 gewinnt, wird nicht passieren? Laut Baba Wanga schon. Auch 2017 war es für viele eine riesige Überraschung, dass sich der Milliardär durchsetzen konnte. Das Ganze ist also gar nicht so unwahrscheinlich.

China wird zur Weltmacht

Baba Wanga sagte voraus, dass ein "Drache" zur absoluten Weltmacht 2024 aufsteigen würde. Sie soll damit China gemeint haben. Eine Wirtschaft ohne China ist schon heute undenkbar.

Heilmittel gegen Krebs

Dies wäre die wohl beste Nachricht von Baba Wanga. 2024 soll endlich ein Heilmittel gegen Krebs entdeckt werden, was die gesamte medizinische Forschung sowie das menschliche Leben revolutionieren würde. Zudem sollen weitere neue Therapiemethoden in der Medizin entwickelt werden.

Weitere Vorhersagen Wangas für 2024

Das war aber noch längst nicht alles. Die Bulgarin sagte außerdem die revolutionäre Entwicklung eines neuen Quantencomputers und einen fortschreitenden Klimawandel voraus.

Keine gute Prognose für 2024? Auch wenn uns schlechte Nachrichten manchmal deprimieren können - ein positives Mindset hilft uns im Alltag: Das sind 6 Gewohnheiten glücklicher Menschen. Positives Denken kann uns mehr helfen als das Festhalten an selbsterfüllenden Prophezeiungen oder Selbstzweifeln. Was du gegen Overthinking tun kannst und wie Selbstliebe dir im Alltag helfen kann, verraten wir dir hier!

