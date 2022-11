Selbstbewusster wirken mit Körpersprache: Diese Tricks machen dich sofort selbstsicher 

Dating-Situationen schüchtern dich ein und beruflich traust du dich nicht, aus dir herauszukommen? Wir verraten dir die entscheidenden Tipps, wie du dank Selbstreflexion selbstsicherer werden und mit der richtigen Körpersprache sofort selbstbewusster rüberkommen kannst.

Die besten Tipps für mehr Selbstbewusstsein: So punktest du im Job und beim Date

Selbstbewusstsein wird für viele Menschen immer wichtiger, denn wir sind uns – mehr denn je – darüber im Klaren, dass es sich mit mehr Gelassenheit und Vertrauen leichter durchs Leben gehen lässt. Doch mehr Selbstbewusstsein zu fühlen und in der Körpersprache nach außen umzusetzen, ist oftmals gar nicht so einfach. Wahrscheinlich kennen wir alle das Gefühl von Unsicherheit in Situationen, die Unbehagen in uns hervorrufen. Das ist absolut verständlich und jede Person betrifft dies in unterschiedlichen Bereichen. Die einen können beim Dating kaum ein Wort herausbringen, die anderen werden nervös, wenn sie an das nächste Meeting im Job denken.

Auch, wenn die Lösung für alle Situationen gleich ist: der Weg dahin ist für jeden individuell. Auf welche Weise du mit Hilfe deiner Körpersprache und Selbstreflexion selbstbewusster wirst, verraten wir dir jetzt. Vorab klären wir allerdings nochmal, was genau wir unter dem Begriff "Selbstbewusstsein" verstehen.

Was ist Selbstbewusstsein?

Selbstbewusstsein ist das natürliche Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sowie die eigene Person im Generellen, weshalb ebenso der Begriff Selbstvertrauen eine wichtige Rolle spielt. Selbstbewusste Menschen hinterfragen ihr Handeln nicht ständig aufgrund von Unsicherheiten und können demnach auch viel leichter mit Konflikten und problematischen Situationen umgehen.

Kann man das Selbstbewusstsein stärken?

Die gute Nachricht: Ja, es ist möglich, Selbstbewusstsein aufzubauen und zu stärken. Allerdings ist das oft gar nicht so einfach, denn dazu gehört es, gewohnte Strukturen und Denkmuster aufzubrechen und sich selbst mit mehr Akzeptanz und Selbstliebe zu begegnen. Dazu ist es wichtig, sich über folgende drei Fragen bewusst zu werden:

1. Wer bin ich?

2. Was kann ich?

3. Was bin ich wert?

Reflektiere, um deine eigenen Talente und positiven Eigenschaften herauszufiltern. Das können kleine Dinge sein, aber auch große! Falls dir das allein zu schwerfallen sollte, bitte eine gute Freundin bzw. einen Freund um Hilfe.

Vertraue in dich selbst und in deine Fähigkeiten, Stärken und Qualitäten, denn nur so kannst du dir selbst die verdiente Wertschätzung entgegenbringen, Hemmungen und Ängste verlieren und schlussendlich geistige Unabhängigkeit erlangen. Wie du das schaffst, erklären wir im Folgenden.

Selbstbewusstsein stärken: Dating vs. Job

Du willst vor allem beim Dating oder im Job selbstbewusst auftreten? Hier gibt es kein Entweder-Oder, denn beides geht Hand in Hand. Natürlich bringen unterschiedliche Situationen auch verschiedene Gefühle mit sich, aber ein grundlegendes Selbstbewusstsein hilft dir in wirklich jeder Lebenslage. Mit unseren Tipps kannst du lernen, dich zu lieben, wie du bist und Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben.

Die 8 besten Tipps für mehr Selbstbewusstsein

Noch ein Hinweis vorweg: Selbstbewusstsein bedeutet anfangs zwar Arbeit, aber das ist es allemal wert! Der Schlüssel zum Erfolg im Überblick:

Selbstvertrauen

Selbstliebe

Selbstverantwortung

Selbstglaube

Selbstakzeptanz

Selbstachtung

Und mit diesen Tipps kannst du es schaffen:

1. Respektiere deine Mitmenschen

Was das mit dir zu tun hat? Die Basis, auf der ein Leben mit Selbstbewusstsein aufbaut, ist, anderen auf Augenhöhe zu begegnen und seinen Mitmenschen Respekt entgegenzubringen. Behandle andere so, wie du es dir für dich selbst wünschst!

2. Vertraue deiner inneren Stimme

Lerne, auf dich selbst zu hören. Was sind deine Bedürfnisse und was wünschst du dir? Und was tust du eventuell nur, um anderen zu gefallen? Selbstbewusstsein hat viel damit zu tun, wirklich das eigene Ich zu zeigen. Entdecke, wer du bist und dann wird auch dein Umfeld davon profitieren. Es ist hilfreich, Dinge aufzuschreiben und sich eine Übersicht zu erstellen. Das wiederum hilft gleichzeitig dabei, deine Wünsche zu manifestieren.

3. Setze dich mit Selbstbewusstsein in der Tiefe auseinander

Lese, höre zu und lerne. Es gibt nichts Besseres, als von Menschen zu lernen, die ähnliche Erfahrungen haben und durch dieselben Situationen gegangen sind wie du. Wir empfehlen dir daher, Bücher zu lesen und Podcasts zu hören, die sich mit dem Thema Selbstbewusstsein auseinandersetzen.

4. Mache, was dir guttut

Was genau das ist? Auch hier solltest du wieder auf deine innere Stimme und dein Bauchgefühl hören! Schaffe dir einen Ausgleich zum Arbeitsalltag und bewege dich ausreichend, denn das hilft Körper und Geist. Hier ein paar hilfreiche Tipps:

Treibe Sport

Schenke dir selbst mehr Me-Time: Plane Auszeiten fest ein und tue Dinge, die dir mehr Wohlbefinden verschaffen

Belohne dich selbst und gönne dir etwas

Triff Freund:innen

5. Lerne, mit Kritik umzugehen

Bei der Arbeit wirst du mit Verbesserungsvorschlägen konfrontiert oder eine Freundin kritisiert etwas an dir? Solange Kritik konstruktiv und respektvoll geäußert wird, kann es nur Vorteile für dich haben. Wir können davon profitieren und lernen, uns selbst gelegentlich zu hinterfragen. So ist es im besten Falle eine Win-Win-Situation.

6. Überwinde deine inneren Zweifel

So wie wir Kritik von anderen analysieren, reflektieren und teils annehmen sollten, müssen wir auch mal loslassen können. Nicht selten sind wir selbst unsere größten Kritiker:innen. Versuche, nicht so streng mit dir selbst zu sein und versuche zu akzeptieren, wenn etwas mal nicht so gut läuft oder du einen Fehler gemacht hast. Du darfst an dir zweifeln, aber dann schiebe die schlechten Gedanken beiseite und überlege stattdessen, wie du diese Unsicherheit in Stärke umwandeln kannst.

7. Nimm deine Körpersprache aktiv wahr

Hast du dich schon einmal bewusst im Spiegel angesehen und ausschließlich auf deine Körpersprache geachtet? Die Art und Weise unserer Haltung hat einen enormen Einfluss auf unsere Ausstrahlung und je mehr wir daran arbeiten, desto positiver werden wir auch von anderen wahrgenommen. Achte also darauf, möglichst aufrecht zu stehen oder zu sitzen und deine Füße beide auf dem Boden zu platzieren. So wirkt dein Stand und damit auch deine innere Haltung - im wahrsten des Wortes - sicherer. Außerdem solltest du deine Arme nicht verschränken oder schlaff hängen lassen. Hier kannst du in einer Unterhaltung mit Hilfe von Gestik unterstreichen, was du sagst und hast somit zeitgleich eine Beschäftigung für deine Hände.

Selbstbewusst wirkt es zudem, wenn du deinem Gegenüber beim Gespräch interessiert in die Augen blickst, anstatt dein Gesicht immer wieder unsicher in Richtung Boden zu senken. Du kannst eine solche Situation vorab im Spiegel üben. Es mag anfangs etwas gewöhnungsbedürftig für dich sein, doch du wirst schon bald merken, wie sich dein Körpergefühl verändert: Deine Körpersprache vermittelt nach und nach mehr Offenheit und Sympathie – versprochen.

Übrigens: Wenn du die Körpersprache von anderen deuten kannst, kannst du viel über dein Gegenüber erfahren. Die Körpersprache verrät, ob dich jemand gern hat. Du kannst an der Körpersprache aber auch Lügen erkennen.

8. Liebe dich so, wie du bist

Ja, uns allen tut es gut, uns regelmäßig zu reflektieren und - in einem gesunden Maß - an uns zu arbeiten. Dennoch basiert Selbstbewusstsein im Kern auf Selbstliebe. Liebe deine Schwächen genauso wie deine Stärken. Das können sowohl Äußerlichkeiten sein, wenn es zum Beispiel um vermeintliche Schönheitsmakel geht - genauso aber auch Eigenschaften, beispielsweise nicht immer den eigenen Schweinehund überwinden zu können. Du bist gut, so wie du bist!