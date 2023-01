6 Selfcare-Tipps, um nach Trennung dein Selbstbewusstsein zu stärken

Hat eine Trennung dein Selbstwertgefühl so sehr beschädigt, dass du an dir zweifelst? Diese Tipps helfen, dein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen und machen dich nachhaltig stark.

Nach der Trennung: 6 Tipps, die dein Selbstbewusstsein wieder aufbauen

Eine Trennung tut weh – egal, ob man verlassen wird oder selber geht. Oft ist der schlimmste Teil einer Trennung nicht das gebrochene Herz, sondern das, was danach von unserem Selbstbewusstsein übrig ist.

Als wäre der organisatorische Aufwand, sein Leben allein wieder auf die Reihe zu kriegen, nicht schon Zumutung genug, liegt da auch noch der Selbstwert heulend in der Ecke. Wenn die Trennung nicht nur ein Loch in deinem Herzen und eine tiefe Traurigkeit hinterlässt, sondern dein Selbstwertgefühl so stark beschädigt, dass du dich wertlos fühlst und an dir selbst zweifelst, helfen dir diese 6 Tipps, dich wieder neu auszurichten.

1. Suche nicht die Schuld für die Trennung, sondern die Gründe

Nach dem Liebes-Aus herrscht erstmal Ausnahmezustand, und negative Gefühle steuern uns. Da fällt es schwer, einen objektiven Blick für die Situation zu behalten, und man fühlt sich schnell schuldig oder sucht die Fehler beim anderen. Doch Trennungen gehen immer von zwei Personen aus – nie hat nur eine:r Schuld. Nach dem ersten Schock ist es nun Zeit, sich den eigenen Anteil der Trennungsgründe genau anzuschauen, sich die eigenen Fehler zu verzeihen und die alte Beziehung so aufzuarbeiten. Wer eine Trennung gut verarbeitet, sorgt auch dafür, dass ungelöste Gefühle nicht mit in die nächste Partnerschaft geschleppt werden und dort wieder für Probleme sorgen.

2. Lasse Trauer, Wut und Enttäuschung zu

All diese Gefühle sind nach einer schmerzhaften Trennung vollkommen normal. Akzeptiere, dass sie da sind und versuche nicht, sie unter einer aufgesetzten Coolness zu verbergen. Unterdrückst du deine Emotionen, leidet dein Selbstwertgefühl nur noch mehr: Du gibst dir selbst nicht die Chance, den Heilungsprozess zu starten, weil du gar nicht anerkennst, dass du überhaupt verletzt bist.

3. Suche eine Schulter zum Anlehnen

Dein Umfeld kann eine große Stütze nach einer Trennung sein. Wie wäre es mal wieder mit einem Mädels- oder Jungsabend? © Marco - stock.adobe.com

Auch wenn es sich vielleicht so anfühlt: Du musst da nicht allein durch! Freund:innen und Familie helfen dir in dieser schweren Zeit, nicht in einem Strudel negativer Gedanken zu versinken, bestätigen dir, dass du ein liebenswerter Mensch bist und haben ein offenes Ohr für deine Sorgen und Ängste. Manche leiden nach einer Trennung leise, anderen hilft es, ihren Schmerz zu teilen oder sich ablenken und auf andere Gedanken bringen zu lassen. Ein starkes soziales Netz stützt in jedem Fall deinen Selbstwert und gibt dir die Gewissheit, dass du auch nach der Trennung nicht allein dastehst.

4. Sortiere deine Gedanken durch Journaling

Wenn dich die Trennung so richtig aus der Bahn geworfen hat und du dich fragst, wie du dein Selbstwertgefühl zurückbekommst, kann dir ein Tagebuch dabei helfen, deine Gedanken zu sortieren und dem Gefühlschaos Ausdruck zu verleihen. Eine Trennung zu verarbeiten, ist ein Prozess. Bringst du den durch Journaling zu Papier, gewinnst du selbst einen besseren Überblick und möglicherweise eine tiefere Einsicht in deine Gedanken- und Gefühlswelt.

5. Sorge für dein Wohlbefinden

Ob Yoga, Meditation, Lesen oder Malen: Suche dir jetzt Aktivitäten, die dir gut tun. © Adobe Stock I StratfordProductions

Gerade, wenn es bei euch schon länger gekriselt hat, hast du viele deiner Ressourcen in die Beziehung gesteckt, Zeit geopfert und möglicherweise Wichtiges vernachlässigt – zum Beispiel dich selbst.

Mit dem Beziehungs-Aus ist deshalb jetzt erstmal Zeit für Self Care! Das Ende einer Beziehung ist immer auch ein Neuanfang und schenkt Raum für neue Dinge in deinem Leben. Sei achtsam, gönn dir schöne Erlebnisse und sei großzügig zu dir selbst, damit du nach all den negativen Gefühlen durch positive Momente neue Hoffnung schöpfst.

6. Bleibe offen für dein neues Selbstbild

Der Liebeskummer wird dich nach einer Trennung sicher eine Weile begleiten. Wie schnell man über eine Trennung hinwegkommt, hängt laut einer US-Studie der Stanford-Universität mit dem Selbstbild zusammen. Je festgefahrener das ist, desto schwerer kommt man demnach über eine Trennung hinweg. Statt sich zu sagen "Ich war schon immer so und werde auch immer so bleiben", ist es hilfreicher, die eigenen Charaktereigenschaften als veränderbar und im stetigen Wandel zu sehen.