September-Horoskop fürs Sternzeichen Jungfrau: Das erwartet dich im Job & in der Liebe

Liebe Jungfrau, es wird im August und September Zeit, aus dir herauszukommen und deine Grenzen auszutesten! Deine Aura strahlt in diesen Monaten besonders stark und dich umgibt eine großartige Energie. Entdecke, welche positiven Transformationen und Herausforderungen die kosmische Energie für das Sternzeichen Jungfrau mit sich bringt.

Jetzt gilt es, aktiv zu werden, liebe Jungfrau! Nutze die Zeit der Rückläufigkeit von Venus im Löwen, um dein Unterbewusstsein neu zu programmieren. Du bekommst einen wahren Powerbooster: Deine Produktivität und dein Selbstbewusstsein werden durch Merkur und Mars in deinem Sternzeichen gestärkt und du gehst mit erhobenem Kopf durch die Welt.

Love is in the Air! Deine fesselnde Ausstrahlung zieht Verehrer:innen an

Selbstsicherheit und eine fantastische Aura lassen Jungfrauen besonders Ende August strahlen. Du solltest zuallererst einmal dir selbst Liebe schenken, dann ziehst du die Menschen um dich herum ganz von allein an. Der August verspricht somit nicht nur wunderbare Liebeserlebnisse und romantische Begegnungen, sondern auch eine Zeit der Selbstliebe und Selbstachtung. Im September trägst du diese Selbstliebe dann vermutlich ins Außen und lernst womöglich eine Person kennen, die dich wirklich beeindruckt. Achte dabei aber auch auf dich! Singles aufgepasst: Traut euch und ladet euch Dating-Apps wie Bumble oder Tinder runter, es könnte das Perfect Match für euch dabei sein!

Die Kosmos-Kompatibilität: Eine magische Verbindung findest du mit den Sternzeichen Krebs, Fische oder Wassermann. Sie unterstützen dich dabei, deine sentimentale und emotionale Seite auszuleben und du kannst mit ihnen eine tiefe emotionale Ebene erreichen. Welche Sternzeichen besonders gut zusammenpassen, kannst du auch im Partnerhoroskop nachlesen.

Karriere-Highlights: überzeugend und innovativ durch den Sommer

Jungfrauen sollten den Monat August im Zeichen Löwe dazu nutzen, ihr Unterbewusstsein neu zu konditionieren und gestärkt in die Jungfrau-Saison ab dem 24. August zu starten. Du solltest in deinem Beruf den Fokus zunächst auf Planung und Struktur setzen und die Neumondenergie ab dem 16. August nutzen, um neue Projekte anzugehen und alte hinter dir zu lassen. Im September wirst du bereits die Früchte deiner Anstrengungen ernten und kannst dir im Anschluss etwas Ruhe gönnen. Mit Selbstbewusstsein und einer klaren Vision überzeugst du im Job und gewinnst an Einfluss.

Balance und Achtsamkeit: ein Booster für deine Gesundheit

Aufgepasst! Die Konjunktion des Mondes mit Saturn im Sternbild Wassermann zum Ende des Monats August sollte dich motivieren, deine Gesundheit in den Fokus zu rücken. Diese energetischen Vibes bringen eine Mischung aus Selbstreflexion und Verantwortung mit sich. Sei smart, höre auf deine Intuition und gönne dir gezielte Erholung und Achtsamkeit. Fange beispielsweise an, Achtsamkeitsmeditationen in deinen Alltag zu integrieren und versuche deine Gedanken zu ordnen. Wie du Selbstliebe lernen kannst, verraten dir zum Beispiel Ratgeberbücher. Wir haben außerdem noch Tipps, wie du dein Selbstbewusstsein mit einfachen Übungen stärken kannst. Grübelst du ständig? Hier haben wir die besten Tipps gegen Overthinking zusammengestellt! Tendierst du vielleicht manchmal zu übertriebener Selbstkritik? Diese 6 Anzeichen sind Hinweise, dass du zu hart zu dir bist. Deine neue innere Balance wird sich auch positiv auf dein körperliches Wohlbefinden auswirken. Nutze den Anfang des Septembers, um voll durchzustarten und einen gesunden Lebensstil zu etablieren. Bleibe bei dir und finde deine persönliche Harmonie - du hast das drauf!