Ein Wundermittel gegen Liebeskummer? Das auch noch gut schmeckt? Was für eine tolle Vorstellung! Tatsächlich soll es Lebensmittel geben, die nach einer Trennung über den Schmerz hinweg helfen. Ob das wirklich stimmt und auf welche Lebensmittel wir bei Herzschmerz setzen sollten, erfährst du hier.

Anzeige

Die besten Lebensmittel gegen Liebeskummer

Lebensmittel gegen Liebeskummer? Gibt es das wirklich? Unseren Recherchen zufolge ja! Insbesondere bei Situationen die Stress auslösen und während stressigen Phasen ist es wichtig, auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung zu achten. Gehaltvolle Lebensmittel helfen, nicht in eine depressive Stimmung zu verfallen. Auch das Gewicht spielt eine wesentliche Rolle, denn eine starke Zu- oder Abnahme nach einer Trennung begünstigt das Gefühl von Unwohlsein und kann sich negativ auf unser Selbstbewusstsein auswirken.

Wie gut, dass es Lebensmittel gibt, die echte Stimmungsbooster sind und dazu beitragen, dass wir uns (wieder) gut fühlen!

Im Clip: Diese Sternzeichen haben 2023 Erfolg in der Liebe und im Job

7 Lebensmittel gegen Liebeskummer

Welche Lebensmittel am besten für dich nach einer Trennung sind, erfährst du in unserem Überblick:

Anzeige

Anzeige

1. Nüsse

Nüsse sind echte Energie-Booster, da sie viele Omega-3-Fettsäuren, Proteine sowie Mineralstoffe enthalten. Außerdem unterstützen sie das Gehirn bei der Produktion des Glückshormons Serotonin, was insbesondere nach einer Trennung hilfreich ist und dringend benötigt wird!

2. Pasta

Für viele von uns ist Pasta echtes Soulfood – Nudeln sind einfach tierisch lecker und lassen sich so wunderbar vielseitig kombinieren! Was außerdem interessant ist: Spaghetti, Fusili und Co. enthalten Tryptophan, eine Aminosäure, die sich ebenfalls in das Glückshormon Serotonin umwandelt.

Anzeige

3. Ingwer

Ingwer ist nicht nur ein natürlicher Erkältungsschutz und Immunbooster, sondern die Schärfe sorgt auch für die Ausschüttung von Endorphinen. Ein Grund mehr, die Wurzel nicht nur im Krankheitsfall einzusetzen. Ingwer lässt sich super als Tee trinken oder zum Kochen verwenden!

4. Schokolade

Schokolade ist wie Balsam für die Seele und gehört definitiv auf die Liste der besten Lebensmittel gegen Liebeskummer. Wir empfehlen den Schoko-Genuss natürlich nur im Maßen, nicht in Massen, aber in jedem Fall dürfen wir uns das ein oder andere Stück Schokolade gerade nach einer Trennung mal gönnen! Schokolade unterstützt ebenfalls die Ausschüttung von Serotonin.

Anzeige

Anzeige

5. Grünes Blattgemüse

Grünes Blattgemüse enthält einen besonders hohen Anteil an Chlorophyll, was nicht nur gut für Herz und Hirn ist, sondern auch den Blutdruck reguliert. Das verringert wiederum Stress, Angst und Depressionen. Die besten Blattgemüse mit Chlorophyll sind: Spinat, Brennnessel, Weizengras, Grünkohl, Brokkoli, Petersilie, grüne Bohnen und Erbsen, Matcha (aus grünem Teeblatt) und Alfalfa.

6. Bananen

Wusstest du, dass Bananen bei Schlafstörungen und Depressionen helfen können? Sie enthalten, genauso wie Nudeln, besonders viel Tryptophan, welches der Körper dann in den Glücksbotenstoff umwandelt.

7. Rotwein

Bitte ertränke deinen Liebeskummer auf keinen Fall in Alkohol! Vielmehr dient ein Gläschen Rotwein als kleiner Stimmungsaufheller, der insbesondere bei Herzschmerz manchmal kleine Wunder bewirken kann. Wir möchten dich jedoch nochmal darauf hinweisen, bewusst und verantwortungsvoll damit umzugehen.