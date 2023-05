7 Must-Read-Bücher für den Sommer

Bücher gehören zum Sommerurlaub dazu - egal ob am Meer, in der City oder zu Hause auf dem Balkon. Welche du dir im Sommer 2023 auf keinen Fall entgehen lassen solltest? Wir haben 7 richtig gute Buchtipps aus den Genres Krimi, Roman und Fantasy für dich.

"Heimwärts" von Kate Morton

Heimwärts von Kate Morton landete schon auf Platz 2 der New York Times-Beststellerliste. © Penguin Random House Verlagsgruppe

Darum geht es: Australien, 1959: Eine Familie macht ein gemütliches Picknick - etwas später entdeckt ein Passant ein Todesszenario. Die Polizei kann das Rätsel nicht klären. Fast sechzig Jahre später macht sich die junge Jess auf den Weg von England nach Australien, da ihre Großmutter im Sterben liegt. Ihre unverständlichen Worte ergeben für Jess keinen Sinn - bis sie vom mysteriösen Todesfall von 1959 erfährt...

Darum ist "Heimwärts" perfekt für den Sommerurlaub: Wenn du keinen typischen Thriller lesen willst, sondern einen packenden Roman mit spannenden Charakteren und einer Geschichte, die man Seite um Seite entwirren muss. Mit "Heimwärts" erreichte Kate Morton bereits den zweiten Platz der New York Times-Bestsellerliste.

Ab wann erhältlich: 14. Juni 2023

"Verderben" von Karin Smirnoff

"Verderben" von Karin Smirnoff wird die "Millenium"-Trilogie von Stieg Larsson weiterführen. © Penguin Random House Verlagsgruppe

Darum geht es: In "Verderben" begegnen wir altbekannten Figuren wieder, denn Karin Smirnoff baut auf die "Millenium"-Trilogie des verstorbenen Bestseller-Autors Stieg Larsson auf.

Die Neugier von Enthüllungsjournalist Mikael Blomkvist ist geweckt, als er vom Kampf von internationaler Firmen um Billigstrom und natürliche Ressourcen erfährt. Bald schon wird er wieder auf Lisbeth Salander treffen, die ihre Nichte Salva kennenlernt. Ähnlich wie sie hat auch Salva mehr drauf, als es auf den ersten Blick scheint. Gemeisam befinden sie sich schnell mitten in einem neuen, spannenden Fall.

Darum ist "Verderben" perfekt für den Sommerurlaub: Wenn du Fan der "Millenium"-Reihe bist, ist dieses Buch ein absoluten Muss. Spannend, intelligent und hochaktuell stellt sich Karin Smirnoff einerseits dem Erbe von Stieg Larsson, ohne aber eine billige Imitation zu werden. "Verderben" kann für sich stehen - macht aber mehr Spaß im Larsson-Universum.

Ab wann erhältlich: 28. August 2023

Lust auf noch mehr spannende Büchertipps? Welche Psychothriller lesenswert sind, welche Liebesratgeber dir beim Dating und in deiner Beziehung helfen und wie du am Thema Selbstliebe mit Ratgeberliteratur arbeiten kannst, um mit dir in Einklang zu kommen.

"Die Tochter des Doktor Moreau" von Silvia Moreno-Garcia

Nach "Der mexikanische Fluch" erscheint von Silvia Moreno-Garcia jetzt "Die Tochter des Doktor Moreau". © Penguin Random House Verlagsgruppe

Darum geht es: Im Mexiko des 19. Jahrhunderts wächst Carlota Moreau abgeschieden im Dschungel auf. Ihr Vater ist ein Wissenschaftler, der zu Hause geheimnisvolle Experimente durchführt. Als der Sohn des Geldgebers von Moreaus Forschung anreist, wird's spannend: Eduardo Lizalde interessiert sich sehr für Carlota und könnte ihr den Weg in ein anderes Leben ebnen. Doch bei den Moreaus gibt es einige Geheimnisse - und Carlota ist das größte von ihnen.

Darum ist "Die Tochter des Doktor Moreau" perfekt für den Sommerurlaub: Du willst deine Sommerlektüre nicht mehr aus den Händen legen? Dann ist der Roman von Silvia Moreno-Garcia perfekt für dich. Super spannend und mitreißend geschrieben, findest du dich plötzlich in einer Welt des Fantastischen wieder. In diesem Buch ist nichts so wie es scheint...

Ab wann erhältlich: 24. Mai 2023

Die musst du lesen: Hier kommen die Buchtipps von Star-Autor Sebastian Fitzek.

"All die ungesagten Dinge" von Tracey Lien

Ein packender Roman, der unbequeme, aber wichtige Fragen stellt. © Piper Verlagsgruppe

Darum geht es: Kys Bruder Denny wird am Tag seiner Abschlussfeier vor allen Augen ermordet. Als Ky zurück zu ihren Eltern kehrt - vietnamesische Einwanderer, die in einem Vorort von Sydney wohnen - will sie vor allem Antworten. Wieso schweigen alle Augenzeugen und wieso kümmert niemanden die Aufklärung?

Darum ist "All die ungesagten Dinge" perfekt für den Sommerurlaub: Da sind ein paar Tränchen garantiert, so emotional schreibt Tracey Lien ihren Debütroman. Er stellt unbequeme Fragen zu Ungerechtigkeit, Rassismus und Benachteiligung, ohne ein Mahnwerk zu werden. Denn "All die ungesagten Dinge" ist vor allem eins: ein fesselndes Buch.

"Die Frauen von Capri: Im blauen Meer der Tage" (Die Capri-Reihe 1) von Antonia Riepp

Der erste Teil der Capri-Reihe macht Lust auf Italien und Urlaub. © Piper Verlagsgruppe

Darum geht es: Catia steckt in einer Lebenskrise - und muss zu allem Überfluss auch noch ins Krankenhaus. Hier lernt sie die 80-jährige Elisa kennen, die ihr Haus auf Capri verkaufen will. Catia wird angeheuert, ihr bei der Entrümpelung zu helfen. Auf der Insel stellt sich heraus, dass Elisa nicht ganz aufrichtig war. Dennoch öffnet sich Catia der alten Dame und weiht sie in ein Familiengeheimnis ein.

Darum ist "Die Frauen von Capri" perfekt für den Sommerurlaub: Dieses Buch macht Lust auf Italienurlaub und Hoffnung, dass ein Neustart immer möglich ist. Geschrieben von Bestseller-Autorin Antonie Riepp ("Belmonte"), ist das Buch eine prima Urlaubslektüre und eröffnet eine Reihe von Capri-Büchern.

Ab wann erhältlich: bereits erhältlich

"Sonnenaufgang mit Giraffen" von Linda Rutledge

Diese Geschichte ist fantastisch - vor allem, wenn man weiß, dass sie auf einer wahren Begebenheit beruht. © Piper Verlagsgruppe

Darum geht es: USA, 1938: Ein Hurricane zerstört die halbe Ostküste. Und ausgerechnet das beschert dem gebeutelten Woody Nickels ein Wunder: Am New Yorker Hafen findet er zwei Giraffen, die den Sturm überlebt haben. Gemeinsam bricht er mit einem Zoowärter und einer Fotografin auf, um die Giraffen in den Zoo von San Diego zu bringen.

Darum ist "Sonnenaufgang mit Giraffen" perfekt für den Sommerurlaub: Dieser Roadtrip geht ans Herz und macht einfach gute Laune. Verrückt: Der Roman stützt sich auf eine wahre Begebenheit! Die Giraffen Lofty und Patches und ihren Roadtrip gab es wirklich - nur Woody Nickels ist von Linda Rutledge erfunden worden.

Ab wann erhältlich: 1. Juni 2023

"Hilma" von Sofia Lundberg, Alyson Richman und M. J. Rose

"Hilma" ist teils Roman, teils Biografie. © Piper Verlagsgruppe

Darum geht es: 1896, Stockholm: Hilma af Klimt will anders sein und radikal neue Kunst erschaffen. Gemeinsam mit ihren Freundinnen sucht sie in Séancen das Neue. Die Gesellschaft hält sie für verrückt, aber Hilma gelingt das Unmögliche: Sie erfindet die abstrakte Kunst.

Ein Jahrhundert später soll ein Kurator eine Ausstellung über Hilma af Klimt zusammenstellen - und bekommt dadurch die Möglichkeit, eine lange verlorene Liebe wiederzufinden. Und mit ihr vielleicht auch den Schlüssel zum Erfolg der Ausstellung.

Darum ist "Hilma" perfekt für den Sommerurlaub: Diese Geschichte einer revolitionären Frau inspiriert und macht Mut, selbst neue Wege zu beschreiten. Drei Autorinnen haben ihr Können vereint, um diesen einmaligen biografischen Roman zu schreiben. Denn Hilma af Klimt und ihre bedeutsame künstlerische Entdeckung gab es wirklich.

Ab wann erhältlich: bereits erhältlich

"Vampyria - Der Hof der Finsternis" von Victor Dixen

"Vampyria -Der Hof der Finsternis" ist der Auftakt einer spannenden Fantasy-Reihe von Victor Dixen. © Penguin Random House Verlagsgruppe

Darum geht es: In Versaille herrscht am Hof der Finsternis Vampirkönig Ludwig der Unwandelbare. Der Adel am Hof versucht, durch seine Kraft unsterblich zu werden. Einfache Menschen wie Jeanne Froidelac müssen mit Blut ihre Steuern bezahlen - und genau das ist das Schicksal der jungen Frau. Doch anstatt in den sicheren Tod geschickt zu werden, verwechselt man Jeanne mit einer Adeligen, die sich der Unsterblichkeit durch eine harte Prüfung als würdig erweisen muss. Jeanne spielt mit - aber nicht, um Unsterblichkeit zu erlangen, sondern um am Ende den Vampirkönig zu stürzen.

Darum ist "Vampyria - Der Hof der Finsternis" perfekt für den Sommerurlaub: Der Auftakt der Vampyria-Trilogie von Victor Nixen ist nichts für schwache Nerven - denn es wird auch mal blutig. Die Story fesselt und öffnet ihren Leser:innen eine ganz neue Welt, die nicht nur Fantasy-Fans begeistern wird.

Ab wann erhältlich: 21. Juni 2023