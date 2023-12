Silvester: Muss man als Paar eigentlich immer zusammen feiern?

3, 2, 1... Frohes neues Jahr! Der Nachthimmel erstrahlt in bunten Farben, es knallt und die Menschen fallen sich in die Arme. Und als Paar gehört der Silvester-Kuss doch irgendwie dazu, oder? Aber muss man als Paar überhaupt Silvester immer zusammen feiern? Und was sagt es über die Beziehung aus, wenn man getrennt ins neue Jahr startet?

Der magische Silvester-Abend

Für die meisten Liebespaare gehört eine gemeinsame Silvester-Nacht dazu. Schon Wochen oder gar Monate vorher wird das große Fest geplant: ob mit Freunden oder nur zur zu zweit - Hauptsache zusammen. Für viele Verliebte ist es undenkbar, diese besondere Nacht nicht zusammen zu feiern.

An Silvester nochmal auf das vergangene Jahr blicken

Paare können in dieser Nacht das alte Jahr Revue passieren lassen und über die schönsten Momente als Paar sprechen. Aber auch die Wünsche und Hoffnungen für das neue Jahr werden an Silvester geteilt. Ganz klar: Das verbindet! Wir fühlen uns dadurch noch mehr mit unserem Partner oder Partnerin verbunden. Das Feiern zu Zweit schürt die Hoffnung, dass das neue Jahr ganz viele wundervolle Momente für uns im Gepäck hat - natürlich auch als Paar.

Vielleicht gehörst du zu den Menschen, für die die Silvester-Nacht einen besonderen Zauber hat. Hast du jedes Mal das Bedürfnis, negative Dinge endlich loszulassen? Fühlst du dich motiviert, hoffnungsvoll und bist richtig gut gelaunt? Dann zählst du offenbar zu den Menschen, für die Silvester eine große Rolle spielt und die diese Nacht schon fast als magisch betrachten - und das ist auch wundervoll so.

Doch Menschen sind eben verschieden. So gibt es auch einige unter uns, für die Silvester kaum eine Bedeutung hat. Für einige ist es eine "Nacht wie jede andere" und für andere wiederum ist Silvester, einfach nur ein Grund, um ausgelassen zu feiern.

Zusammen feiern oder getrennt?

Viele Verliebte wünschen sich regelrecht, das neue Kapitel mit dem Liebsten oder der Liebsten zu beginnen. Aber es ist kein Muss! Und es sagt auch nicht aus, wie stabil eure Beziehung ist. Wenn ihr nicht gemeinsam feiern wollt oder könnt, heißt es nicht, dass eure Liebe am Ende ist und eine Trennung bevorsteht. Auch, dass ein getrenntes Feiern Pech für eure Beziehung bedeutet, ist Quatsch.

Wenn einer von euch Silvester lieber verschläft und der andere mit Freunden bis sechs Uhr morgens abfeiern will - und beide damit super-happy sind - dann gibt es gar keinen Grund zur Sorge.

Schwieriger wird es, wenn ihr zwei nicht die gleichen Silvester-Ansichten habt und einer unbedingt zusammen feiern will, der andere aber nicht. Dann kann es statt am Silvester-Himmel schnell in der Beziehung "knallen". Dieses Knallen ist gerade zum Jahresende und zu Beginn des neuen Jahres keine gute Voraussetzung als Paar. Denn wer möchte schon im Streit in die nächsten 12 Monate starten? Niemand!

Ob ihr zusammen feiert oder nicht, sollte in einer gesunden Beziehung nicht zum Streit oder gar einer Trennung führen. Vielmehr solltet ihr in diesem Fall eine gemeinsame Lösung finden, die für beide in Ordnung ist.

Möchte dein/e Partner:in zum Beispiel lieber gemütlich auf dem Sofa feiern oder gar nicht feiern, du aber in einem Club? Dann könntet ihr gemeinsam entspannt und ohne viel Trubel zu zweit reinfeiern, du ziehst weiter, er/sie bleibt zu Hause.

Solltet ihr eine gesunde Beziehung haben, werdet ihr sicher eine gemeinsame Lösung finden. Denn genau das macht harmonische Beziehungen aus.

