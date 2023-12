Single Shaming an Weihnachten: So reagierst du gekonnt auf nervige Sprüche!

All I want for Christmas… is me! Wir sind mittendrin in der Weihnachtszeit, und damit stehen auch Singles wieder vor einer neuen Herausforderung. Verwandte oder Freund:innen stellen jetzt gern fiese Fragen über den aktuellen Beziehungsstatus. Dieses Phänomen nennt sich"Single Shaming". Wir haben 5 Tipps, um blöde Fragen zu kontern.

Was ist eigentlich Single Shaming?

Single-Shaming beschreibt das gesellschaftliche Degradieren von Menschen ohne Partner:in. Es geht also nicht um die Frage, ob, sondern viel mehr um die Art und Weise, wie nach deinem Beziehungsstatus gefragt wird. Das kann einen echt in die Enge treiben und einem die Laune verderben. Wir haben fünf typische Single-Shaming-Sätze zusammengetragen und verraten dir, wie du am besten darauf reagierst. So rettest du dich aus unangenehmen Situationen beim Weihnachtsessen mit den Eltern, dem Christmas-Brunch mit den Freund:innen oder beim Weihnachtsfilm gucken mit der Oma.

Na, kommt dir einer der Sätze bekannt vor?

"Die Uhr tickt, du wirst auch nicht mehr jünger"

"Dein Ex war schon ein Guter"

"Bei deinem Look darfst du dich nicht wundern"

"In deinem Alter war ich schon längst verheiratet"

"Deine Ansprüche sind zu hoch - selbst schuld"

Im Clip: Nervige Fragen zum Liebesleben? So reagierst du klug!

Satz 1: "Die Uhr tickt, du wirst nicht mehr jünger"

Diesen Satz hören vor allem die, die mit jedem Geburtstag näher an die 30 rücken. Viele assoziieren mit der Zahl eine Art Deadline für verschiedenste Lebensziele wie unter anderem den oder die perfekte:n Partner:in gefunden zu haben, einen Ring am Finger zu tragen, bereits Kinder zu haben oder zumindest mitten in der Kinderplanung zu sein (besonders den Frauen unter uns könnte das bekannt vorkommen). All das wird absolut überbewertet, denn die Zeiten haben sich nun mal geändert. 40 ist das neue 30 - vielleicht steht deine Karriere jetzt im Fokus oder du bist einfach noch nicht bereit fürs große Programm - alles absolut ok.

Rettungsplan: "Weißt du, für mich sind gerade andere Dinge wichtig. Und das ist für mich vollkommen in Ordnung." Kommuniziere das ganz offen und sei ruhig etwas direkter, dann hat sich die Sache!

Satz 2: "Dein Ex war schon ein Guter"

Wie nervig ist es bitte, wenn Menschen aus deinem Umkreis deinem oder deiner Ex hinterher trauern? Sie sind ja am Ende nicht mit ihm oder ihr zusammen gewesen und sollten sich daher ohnehin kein Urteil erlauben. Jede Trennung hat ja schließlich plausible Gründe. Single sein ist nichts, wofür man sich schämen muss - und erst recht kein Grund, zurück zum Ex zu fliehen...

Rettungsplan: Den Trennungsgrund nochmal verdeutlichen und erklären, wie viel glücklicher man jetzt ist - OHNE diese:n Partner:in. Damit sollte es dann hoffentlich auch genug sein. Und wenn nicht, in Zukunft einfach ignorieren - das kann auch manchmal Wunder bewirken!

Satz 3: "Bei deinem Look darfst du dich nicht wundern"

Auch diesen Satz hast du vielleicht schon mal gehört? Was gibt es bitte Schlimmeres, als dir eine Schuld zuzuweisen, die in deiner optischen Erscheinung liegt? Ob es um dein Aussehen oder deine Figur geht: Das solltest du dir definitiv nicht gefallen lassen! Die Hauptsache ist, dass du dich wohlfühlst und glücklich bist - ein paar extra Weihnachtspfunde hin oder her. Und so gut manche Ratschläge vielleicht auch gemeint sind, sie steigern weder die Laune noch die Lust, ins Gym zu gehen.

Rettungsplan: "Der/die Richtige liebt mich, wie ich bin. Da warte ich lieber noch etwas, als mich für jemanden zu verändern." Lass dir das nicht gefallen und nimm dir einfach, weil du es kannst, noch eine Portion vom Nachtisch!

Satz 4: "In deinem Alter war ich schon längst verheiratet"

Nichts ist nerviger als lästige Vergleiche. Jemand aus deinem Umfeld war in deinem Alter bereits verheiratet und hatte vielleicht schon fünf Kinder. Ja, und? Das ist ja noch lange kein Grund, dass es bei dir genauso ablaufen muss. Dafür hast du ganz andere tolle Ziele erreicht und das solltest du dir und auch den anderen mal vor Augen halten.

Rettungsplan: Einmal tief durchatmen und in dich gehen. Kontern sorgt in solchen Fällen nämlich häufig nur für sinnlose Konfliktsituationen. Wenn das nicht hilft, dann einfach mal den Lebenslauf oder die letzen Urlaubsbilder zumailen - dann können die anderen schon sehen, was für krasse Lifegoals du erreicht hast.

Satz 5: "Deine Ansprüche sind zu hoch - selbst schuld"

Auch das ist nicht selten. Hier wird wieder der Fehler bei dir gesucht. Na klar hast du Ansprüche an deine:n Partner:in und daran ist auch absolut nichts falsch!

Rettungsplan: Du hast ja nicht ohne Grund hohe Ansprüche. Richtig, du bist nämlich super! Lass das die anderen ruhig auch nochmal wissen! Und frage doch mal, nach welchen Kriterien sie ihren Partner oder ihre Partnerin ausgewählt haben - oder ob sie einfach den/die erstbeste/n in ihrem Blickfeld ausgewählt haben.

Glücklich ohne Partner:in geht doch auch!

Natürlich! Glück sollte doch nicht an andere Menschen gebunden, sondern eine Einstellungssache sein. Happy Singles gibt's genauso wie unglückliche Paare - und umgekehrt. Und das musst du den anderen eben genauso sagen.



Immerhin ist jede:r dritte Deutsche zwischen 18 und 65 Jahren Single. Und nicht jede:r wünscht sich sehnlich eine:n Partner:in. Viele sind eben auch glücklich als Single, weil sie vielleicht in ihrem Job aufgehen, mehr Zeit für Freunde haben oder besonderen Hobbys nachgehen können. Somit sollte jede:r für sich selbst entscheiden können, wann er oder sie überhaupt bereit ist für eine:n Partner:in an seiner/ ihrer Seite.

Am wichtigsten: Die Liebe zu dir selbst!

Lass dir nicht von nervigen Ratschlägen oder gar unangebrachtem Mitgefühl deine gute Laune verderben. Es ist dein Leben und dein gutes Recht, über dein Timing selbst zu entscheiden, und auch darüber, wann du überhaupt bereit bist, dich auf Partnersuche zu begeben. Denn was viele nicht wissen: Bevor man mit jemandem eine Partnerschaft eingeht, sollte man lernen, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren.