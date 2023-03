So flirten Männer: 7 Signale, dass er es ihm ernst ist

Woher du weißt, ob es ein Mann wirklich ernst mit dir meint? Es gibt eindeutige Anzeichen, an denen sich das schnell erkennen lässt. Welche das sind und wann du vorsichtig sein solltest, um nicht in die Flirt-Falle zu tappen!

So flirten Männer, die es ernst meinen

Du hast jemanden an der Kasse im Supermarkt kennengelernt, ein neues Match auf einer Dating-App oder mit einem Mann die Telefonnummer ausgetauscht, dem du in einer Bar begegnet bist? Dann wird es höchste Zeit für ein erstes Date! Vielleicht habt ihr euch auch schon einige Male gesehen und du fragst dich, wie er wohl zu dir steht.

So ein Date ist in jedem Fall ziemlich aufregend, nicht nur, weil wir den anderen besser kennenlernen, sondern auch, weil man noch gar nicht so wirklich einschätzen kann, in welche Richtung das Ganze geht. Das macht es spannend, zumindest zu Beginn. Denn irgendwann wollen wir sehr wohl erfahren, wohin sich diese Beziehung entwickelt und ob der andere ernsthaft interessiert ist. Doch woher wissen wir, ob es ein Mann wirklich ernst meint?

Das lässt sich leider gar nicht immer so einfach beantworten. Jeder Mensch ist anders und so unterscheidet sich auch die Art und Weise, wie jemand dir sein Interesse zeigt. Und Interesse meint nicht immer gleich Liebe, sondern kann auch bedeuten, dich ernsthaft besser kennenzulernen – ohne, dass schon die ganz großen Gefühle im Spiel sind. Es gibt allerdings Anzeichen, die darauf schließen lassen, ob der Mann, den du gerade datest, dich wirklich besser kennenlernen möchte oder er nur die Absicht hegt, dich für eine paar Nächte um den Finger zu wickeln.

7 Anzeichen, dass er es ernst meint

Bevor du dir den Kopf darüber zerbrichst, ob er ernsthaftes Interesse an dir hat oder nicht, ist es durchaus sinnvoll, dir erstmal selbst diese Frage zu stellen. Überlege dir, ob du in euren Dates Potenzial siehst und warum du ihn so anziehend findest, falls das der Fall ist. Dann kannst du reflektieren, wie sich dein Date dir gegenüber verhält. Es gibt zwei Dinge, die du dabei genauer unter die Lupe nehmen solltest:

Die Körpersprache Der Inhalt eurer Gespräche

Wie dieser Check in der Praxis aussehen kann und welche sieben Anzeichen dir beim Flirten verraten, ob er es ernst meint, erfährst du jetzt:

Er nimmt sich Zeit für dich

Ein Mann, der dich wirklich sehen möchte, nimmt sich die Zeit. Ja, wir alle haben mal viel um die Ohren und wenn ihr euch ein paar Tage oder eine Woche nicht seht, ist das absolut in Ordnung. Wenn aber nur Ausreden kommen und er dich alle paar Wochen mal "dazwischenschiebt", ist das kein gutes Zeichen.

Er schenkt dir seine Aufmerksamkeit

Er hört dir zu, merkt sich die Dinge, die du ihm erzählst und es ist ihm wichtig, was dir gefällt. Ein Mann, der es ernst mit dir meint, schenkt dir seine volle Aufmerksamkeit.

Er sucht den Augenkontakt

Körpersprache ist ein sehr guter Hinweis darauf, um was es bei eurem Flirt eigentlich geht. Er ist dir mit seinem Körper zugewandt und schaut dir tief und lange in die Augen? Ein sehr gutes Zeichen!

Er macht dir ehrliche Komplimente

Gegen ein "Du bist heiß!" oder "Deine Augen sind wunderschön!" ist tendenziell nichts einzuwenden. Allerdings sollte da schon etwas mehr kommen. Wenn er dir wirklich ehrliche und persönliche Komplimente macht, die nicht nur etwas mit deinem Äußeren zu tun haben, wird die ganze Sache schon ernster. Hier haben wir genauer analysiert, welche Komplimente Frauen wirklich hören wollen!

Er sucht deine Nähe

Er berührt deine Hand, schmiegt sich an dich oder setzt sich bei jeder Gelegenheit neben dich? Auch damit kann er dir sein ernsthaftes Interesse zeigen. Dabei geht es um Nähe sowie Berührungen, mit denen du dich wohl fühlst und die auf gegenseitigem Respekt beruhen.

Er meldet sich regelmäßig bei dir

Er muss dir nicht den ganzen Tag schreiben, aber hier und da kann er dich ruhig wissen lassen, dass er an dich denkt. Bemüht er sich um eure Verabredungen? Bitte nicht vergessen, dass auch das auf Gegenseitigkeit beruht und in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen sollte!

Er zeigt aktives Interesse

Ihr seid gerade dabei euch kennenzulernen, da sollte vor allem die Neugierde noch groß sein. Spannend wird es nämlich nicht nur beim Flirten, sondern auch dadurch, dass dir der Mann sein tiefes Interesse zeigt. Er ist an deinem Leben und deiner Vergangenheit interessiert, stellt dir Fragen und möchte möglichst viel über dich erfahren.

3 Anzeichen, dass es nicht ernst ist

Natürlich ist es wichtig, Desinteresse nicht mit Schüchternheit zu verwechseln. Ein Mann, der sich für dich interessiert, sollte natürlich mehrere unserer aufgestellten Kriterien erfüllen, aber denke immer daran, dass das variieren kann und dir jeder Mann sein Interesse auf seine eigene Weise zeigt. Es gibt jedoch auch klare Anzeichen, die dafür sprechen, dass es ihm überhaupt nicht ernst ist. Sollte er das tun, wird es lediglich bei einem Flirt bleiben: