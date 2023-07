So reagieren Männer, wenn ihnen eine Frau gefällt: 8 Zeichen, dass er echtes Interesse hat

Er vertraut sich dir an: Viele Männer sprechen nicht gerne offen über ihre Gefühle, schon gar nicht mit Menschen, die sie nicht so gut oder nicht so lange kennen. Offenbart er dir also seine Probleme und Sorgen oder bittet dich in einer bestimmten Angelegenheit um Rat oder Hilfe, ist das ein großer Vertrauensbeweis. Häufig wird dieses Verhalten auch als verstecktes Liebesgeständnis gedeutet, denn er ist ehrlich, hat keine Angst dir zu zeigen, was ihn beschäftigt und schätzt deine Meinung.