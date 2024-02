Gerade frisch mit dem Golden Globe für ihre Hauptrolle in der schwarzen Komödie "Poor Things" gekürt, gilt Emma Stone als eine der gefragtesten Schauspielerinnen weltweit. Da überrascht es nicht, dass sie auch zu den bestbezahlten Stars ihrer Branche zählt.

Geschätztes Vermögen: 215 Millionen Dollar

Trotz ihres noch vergleichsweise jungen Alters hat die 35-jährige Emma Stone bereits zahlreiche Kino- und Serienrollen verkörpert. Für die Hauptrolle in dem Film "La La Land" erhielt sie unter anderem einen Oscar und einen Golden Globe. Ihre erfolgreichen Engagements ließen auch ihr Vermögen wachsen.

Das Magazin "People with Money" berichtet, dass sie zwischen 2022 und 2023 insgesamt 75 Millionen US-Dollar verdient habe. Das Magazin rechnet unter anderem Vorschüsse und Sponsoring ein, genauso wie Profitbeteiligungen und Werbeeinnahmen. Ihr Nettovermögen wird aktuell auf 215 Millionen Dollar geschätzt.

Gut bezahlte Rollen und eigene Firma

Emma Stone begann ihre Schauspielkarriere im Alter von 15 Jahren. Erste Rollen in "Superbad" (2007), "Easy A" (2010) und "Birdman" (2014) machten sie einem größeren Publikum bekannt. Von 2014 bis 2015 spielte sie auf dem Broadway die Rolle der Sally Bowles in "Cabaret".

Allein "La La Land" (2016) brachte ihr Berichten zufolge 26 Millionen Dollar ein. 2017 galt die aus dem US-Bundesstaat Arizona stammende Künstlerin als bestbezahlte Schauspielerin überhaupt. Vom "Time Magazine" wurde sie zu einer der 100 einflussreichsten Schauspielerinnen gewählt.

Außerdem arbeitet Stone als Synchronsprecherin, unter anderem für das Videospiel "Sleeping Dogs" oder für die Animationsfilme "Marmaduke" (2010) und "The Croods" (2013). 2020 gründete Emma Stone gemeinsam mit ihrem Ehemann die Filmproduktionsfirma Fruit Tree.

Lukrative Werbeverträge

Neben einem Deal mit Revlon im Jahre 2013 schloss Emma Stone einen Vertrag mit Louis Vuitton 2017 als Kampagnengesicht ab. Es wird geschätzt, dass sie durch den Deal in zwei Jahren zwischen sechs und zehn Millionen Dollar verdient haben soll.

Emma Stones Immobilien-Geschäfte

Emma Stone scheint nicht nur ein Talent fürs Schauspielern zu haben, sondern anscheinend auch ein gutes Händchen für Immobilien. Seit Mitte Januar bietet sie laut "Wallstreet Journal" ihr Haus in Los Angeles für knapp vier Millionen US-Dollar (umgerechnet 3,68 Millionen Euro) an. Kommt ein Verkauf zustande, wäre das lukrativ, denn Stone zahlte beim Kauf mit 2,3 Millionen US-Dollar nur etwas mehr die Hälfte für das in den 1920ern errichtete, 3.279 Quadratmeter große Anwesen. Es wäre nicht Stones erster guter Immobiliendeal.

Bereits im letzten Jahr verkaufte Stone ein Haus in Malibu zu einem wesentlich teurerem Preis, als sie es erworben hatte. Das Malibu-Haus kostete 2018 3,25 Millionen US-Dollar, 2023 verkauftes sie es für rund 4,4 Millionen US-Dollar. Neben einer Villa in Austin (Texas), die sie 2021 kaufte, besitzt Emma Stone auch eine Wohnung in Manhattan, New York City, welche sie 2018 für 3,6 Millionen US-Dollar erwarb.

