So reich ist Selfmade-Millionärin Billie Eilish

Sie hat ein seltsames Verhältnis zum Geld, wie die frisch gekürte Grammy-Gewinnerin Billie Eilish (Song des Jahres: "What Was I Made For?") in einem Interview zugab. Mit 14 Jahren über Nacht zum Star zu werden und plötzlich in Dollars zu schwimmen, ist eben eine ganz besondere Herausforderung.

Anzeige

Erster Plattenvertrag mit 14 Jahren

Eher unbeabsichtigt wurde aus einer musik- und tanzaffinen Teenagerin vor einigen Jahren der Superstar Billie Eilish (22): Eigentlich hatte die Kalifornierin nur zum Spaß mit ihrem Bruder Finneas (26) an einigen Songs gearbeitet und einen davon als kostenlosen Download-Link online gestellt. Es dauerte nicht lange, da hatte das von Finneas geschriebene und von Billie gesungene "Ocean Eyes" mehrere hunderttausend Klicks angesammelt. Zwei Monate später, im Januar 2016, erhielt sie mit gerade einmal 14 Jahren ihren ersten Plattenvertrag.

Von da an ging es steil bergauf - in den darauffolgenden Jahren soll Billie ein Vermögen von rund 53 Millionen Dollar (ca. 49,3 Millionen Euro) angesammelt haben, das sie neben der Musik auch mit Werbekooperationen (unter anderem mit Calvin Klein oder der veganen Schokoladen-Marke iChoc), Schauspielerei (zum Beispiel für die Amazon-Prime-Serie "Bienenschwarm") und der Veröffentlichung eines Fotobandes über ihr Leben ("By Billie Eilish") verdient hat.

Ein Instagram-Werbeposting von ihr kostet Branchen-Insidern zufolge umgerechnet 60.000 Euro. Ihr Youtube-Kanal spielt ihr monatlich 100.000 Euro in die Kassen, dazu kommen Merchandising-Einnahmen und vieles mehr.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: So angeln sich Frauen in St. Moritz reiche Männer

Kurioser Online-Kauf

Da ist es sogar nachvollziehbar, dass sie den Bezug zum Geld zwischenzeitlich ein wenig verloren hat. Und dabei neigte sie noch nicht einmal zur Verschwendungssucht. Sie hatte von "normalen" Preisen schlicht keine Ahnung, wie ein Beispiel aus der Zeit der Corona-Pandemie zeigt: 2021 wollte sie online die Frühstücksflocken Froot Loops bestellen - dabei ist ihr aber nicht aufgefallen, dass 35 Dollar für eine kleine Packung vielleicht ein kleines bisschen zu teuer ist. Sie bestellte 70 Packungen. Danach fühlte sie sich "dumm", wie sie auch zugab: "Ich weiß nicht, was Dinge kosten, weil ich nie eine Erwachsene war. Und wisst ihr, ich bin ohne Geld aufgewachsen."

Anzeige

Heimliches Haus?

Neben bunten Cornflakes investiert Billie Eilish ihr Geld auch gern in Autos, allerdings in für eine Millionärin vergleichsweise günstige Modelle, wie einen Dodge Challenger SRT Hellcat für ca. 70.000 Euro. Außerdem liebt sie extravagante Mode und Schmuck, etwa von Gucci. 2021 soll sie sich eine Pferde-Ranch für schlappe 2,14 Millionen Euro gekauft haben. Ob sie mit 17 ein "geheimes Haus" erworben hat, wie sie in ihrem Song "NDA" andeutet, ist unklar - manche Quellen behaupten, sie lebe immer noch bei ihren Eltern im Nordosten von Los Angeles.

Auch wohltätige Zwecke unterstützt sie mit ihren Millionen. Unter anderem liegt der Sängerin die Non-Profit-Organisation GRID Alternatives am Herzen, die sich für erneuerbare Energien einsetzt, sowie Support And Feed, die Bedürftige mit gesunden, veganen Mahlzeiten versorgt. Außerdem spendete Billie einen Teil ihrer Konzerteinnahmen der Non-Profit-Organisation Planned Parenthood, die medizinische Dienste im Bereich Sexualmedizin, Gynäkologie und Familienplanung anbietet.