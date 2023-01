So schaffst du es eine Trennung wirklich zu  überwinden!

Eine Trennung kann sehr schmerzhaft sein und manchmal dauert es Monate oder sogar Jahre, um über die vergangene Beziehung hinwegzukommen. Was dir dabei hilft dich wieder besser zu fühlen und was nach einer Trennung wirklich hilft, erfährst du jetzt.

Herzschmerz: Das hilft dir nach einer Trennung wirklich

Liebe kann so schön sein, aber auch verdammt wehtun – vor allem, wenn man die Person ist, mit der Schluss gemacht wurde. Aber auch auf der anderen Seite zu stehen bedeutet nicht immer, dass es einem gut geht. So oder so: Trennungsschmerz kann sich lange ziehen und es gibt nur wenig was dabei hilft.

Die Zeit heilt alle Wunden ... diesen Satz haben wir alle wahrscheinlich schon mal gehört. Und tatsächlich ist der beste Tipp, um über eine Trennung hinwegzukommen, sich selbst Zeit zu geben. Was dir außerdem nach einer Trennung wirklich hilft, haben wir hier für dich zusammengefasst.

Dein Selbstwertgefühl ist nach der Trennung schwer angekratzt? Wir haben Tipps für dich, wie du dein Selbstbewusstsein nach einer Trennung stärken kannst. Es gibt auch sehr hilfreiche Übungen für Selbstliebe.

Die 7 besten Tipps gegen Herzschmerz

Eines vorweg: Bei Herzschmerz nach einer Trennung muss jede:r von uns einen eigenen Weg finden. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch geht anders mit einer Trennung um und ein Wundermittel gibt es leider nicht. Die folgenden Tipps können dir nach einer Trennung helfen, aber höre immer auf dein Bauchgefühl.

Natürlich ist es hilfreich, solche Dinge mit deinen vertrauten zu besprechen. Aber du solltest vor allem auf dich selbst hören, was deine Bedürfnisse sind und was dir wirklich guttut.

1. Gefühle zulassen

Trennungsschmerz lässt sich nur verarbeiten, wenn du deine Gefühle zu lässt – sei es Wut, Trauer oder sogar Freude. Es ist absolut in Ordnung, dass du so empfindest und nur mit Akzeptanz ist es mögliche, loszulassen. Verdränge deine Emotionen nicht, sondern setze dich mit ihnen auseinander, um die Trennung zu verarbeiten!

2. Verliere nicht den Mut

So schmerzhaft ein Beziehungsende auch sein kann, wo es ein Ende gibt, gibt es auch immer einen Anfang. Neue Türen und Möglichkeiten werden sich für dich ergeben – mit denen du wahrscheinlich nie gerechnet hättest! Vertraue in dich selbst und verliere nach einer Trennung nicht den Mut.

3. Freunde treffen

Triff deine Freunde! Dabei geht es gar nicht darum, andauernd über die gescheiterte Beziehung zu sprechen ... unternehmt etwas Besonderes, macht einen Ausflug, geht Tanzen, trefft euch auf einen Kaffee. Hauptsache, du hast etwas Ablenkung! Denn so wichtig es auch ist, sich mit den eigenen Gefühlen auseinander zu setzen, so wichtig ist es ebenfalls, den Kopf mal frei zubekommen und ein bisschen Abwechslung zu haben. Mache mit deinen Freunden oder deiner Familie das, worauf auch immer du Lust hast!

4. Me Time

Ob Lieblingsserie, Lesen, den Abend in der Badewanne verbringen oder was auch immer dir Freude bereitet und was du gerne nur für dich machst – auch Me-Time hilft dir nach einer Trennung. Ordne deine Gedanken und Gefühle und schalte einfach mal ab. Ein kleiner Social Detox kann dabei ebenso hilfreich sein!

Wir haben übrigens auch einige gute Bücher-Tipps für dich.

5. Sich selbst etwas Gutes tun

Materielle Dinge stehen natürlich nicht ganz oben auf der Liste, wenn es darum geht, den Herzschmerz zu bekämpfen. Aber: Sich einfach mal etwas gönnen, was vielleicht schon lange auf der Wunschliste steht oder den nächsten Urlaub (mit den Liebsten oder Alleine) planen, bringt dich ebenfalls auf andere Gedanken und zaubert dir das ein oder andere Lächeln ins Gesicht. Sowas sollten wir sowieso ab und zu machen und ist zwischen Alltagsstress und Job sowieso absolut verdient!

6. Neue Interessen

Gehst du aktuell einem Hobby nach oder gibt es etwas, dass du schon immer mal gerne machen wolltest? In beiden Fällen kann es absolut hilfreich sein, einfach mal etwas Neues auszuprobieren! Ob Tufting, Töpferkurs oder Sportverein – nach einer Trennung hilft es, sich selbst nochmal neu zu entdecken und Dinge auszuprobieren. Du wirst staunen, was du selbst noch über dich lernen kannst!

7. Dating

Ja, auch Dating kann nach einer Trennung helfen. Hierbei geht es wieder darum, deine Gefühle zu verdrängen, noch dich gleich in die nächste Beziehung zu stürzen. Aber es kann durchaus Spaß machen, neue Leute kennenzulernen und wieder ein bisschen Herzklopfen zu haben und dich auf lockerer Basis mit jemandem zu treffen. Dazu raten wir allerdings nur, wenn du dich dazu bereit fühlst und du solltest immer offen und ehrlich mit deinem Gegenüber sein. Über verschiedene Dating-Apps wie Tinder oder Bumble kannst du schnell neue Leute kennenlernen und sofort losflirten, wenn du dich bereit dafür fühlst.