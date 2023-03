So trennst du dich fair, damit dein Partner nicht zu sehr leidet

Die rosarote Brille ist weg? Deine Gefühle haben sich verändert und du glaubst, dass eure Beziehung nicht mehr zu retten ist? Dann ist eine Trennung unumgänglich. Vorsicht, jetzt kommen oft verletzte Gefühle ins Spiel, deshalb ist es wichtig, behutsam und feinfühlig vorzugehen. Unsere Tipps, wie eine Trennung nicht in einer Schlammschlacht endet.

Der richtige Moment

Natürlich ist eine Trennung nicht immer vorhersehbar und manchmal kommen Gefühle und Gedanken hoch, von denen du glaubst, sie keine Sekunde länger für dich behalten zu können. Vielleicht spürt dein:e Partner:in auch, dass etwas nicht stimmt. Wenn du allerdings die Wahl hast, achte auf einen geeigneten Zeitpunkt für das Trennungsgespräch. Perfekt wird der leider nie sein. Aber überlege dir zumindest, ob wichtige Ereignisse anstehen. Geburtstage, Silvester, Prüfungen und Co. sind keine guten Zeitpunkte, um Schluss zu machen. Wenn etwas Wichtiges anliegt, verschiebe die Trennung besser noch ein bis zwei Tage.

Ein ruhiger Ort

Entscheidend ist auch das "Wo". Am besten wählst du einen ruhigen Ort, an dem ihr euch in Ruhe unterhalten könnt. Überfüllte Cafés, Bars oder Restaurants sind absolut ungeeignet. Denn vergiss nicht: Bei so einem emotionalen Gespräch können Tränen fließen. Wähle einen Ort aus, von dem du weißt, dass sich der oder die andere wohl fühlt und ihr in entspannter Atmosphäre reden könnt. Womöglich ist ja auch ein Spaziergang eine gute Idee. Wir sind uns sicher, du kennst deine:n Partner:in so gut, dass du weißt, was in dieser Situation der passende Ort für ein sensibles Gespräch ist.

Immer persönlich

Über WhatsApp oder Telefon Schluss zu machen, ist ein absolutes No-Go. Bitte immer persönlich die Nachricht der Trennung überbringen. Es ist zwar eigentlich überflüssig, darauf hinzuweisen, aber das scheint nicht für alle selbstverständlich zu sein. Ihr habt euch geliebt, habt schöne Momente miteinander geteilt – da musst du jetzt auch den Mut aufbringen, es persönlich zu beenden. Das bist du dem Menschen, der dir für eine Weile so nahe stand, schuldig. Natürlich kostet so ein Gespräch Überwindung, und es gibt definitiv angenehmere Themen. Aber auch für dich kann dieses Gespräch wichtig sein, um abzuschließen, denn Trennungen sind nicht nur für diejenigen schmerzhaft, die verlassen werden, sondern auch für diejenigen, die die Initiative dazu ergreifen.

Was du allerdings tatsächlich vorab via Handy machen kannst, ist: den oder die andere:n schon einmal darauf vorbereiten. Eine Trennung kann manchmal überraschend kommen. Deshalb warne sie oder ihn vor, dass du über etwas sprechen möchtest.

Tipps für das Gespräch

Eine schwierige Situation erwartet euch. Denn auch für dich ist dieser Moment nicht einfach. Nervosität ist da nicht ausgeschlossen. Deshalb solltest du dir im Voraus ein paar Gedanken machen und dich sammeln. Überlege dir, was du unbedingt loswerden willst, und wähle deine Formulierungen mit Bedacht. Zu harte Worte können nicht mehr zurückgenommen werden und bei anderen tiefe Wunden hinterlassen.

Du weißt nicht genau, wie du beginnen sollst? Versuche, dich in die Lage deines Gegenübers zu versetzen und überlege dir, was für dich in dieser Situation wichtig wäre.

Nimm dir genügend Zeit für das Gespräch. Beantworte alle Fragen, die deinem oder deiner Ex auf der Seele liegen. Denn es gibt nichts Schlimmeres als Ungewissheit und unbeantwortete Fragen.

Auch das "Warum" für die Trennung ist wichtig zu beantworten. Sei hierbei offen und aufrichtig. Flüchte dich nicht in Lügen und plumpe Floskeln. Vermeide vor allem die klassischen Filmsätze wie "Ich bin nicht gut genug für dich", "Es liegt nicht an dir, ich bin das Problem". Sowas will wirklich niemand hören. Bleib feinfühlig und sei vorsichtig mit Schuldzuweisungen. Deinem oder deiner Ex geht es in diesem Moment eh schon miserabel.

Ihr dürft euch auch umarmen, wenn das beide wollen. Ihr seid zwar getrennt, das heißt aber nicht, dass ihr nicht mehr füreinander da sein dürft. Wenn euch danach ist, kann das auch ein guter Zeitpunkt sein, um in Erinnerungen zu schwelgen und eure Beziehung Revue passieren zu lassen.

Es kann immer passieren, dass dem oder der Verlassenen nach dem Gespräch noch ein paar Themen auf dem Herzen liegen. Biete – wenn es für dich auch in Ordnung ist – an, dass du auch danach offene Fragen beantwortest. Sonst wird er oder sie immer im Ungewissen sein. Auch die Aufarbeitung der Beziehung kann dann länger dauern.

Verhalten nach der Trennung

Erstmal solltet ihr euch vielleicht nicht mehr sehen, bis alle über die Trennung hinweg sind. Sonst kochen immer wieder alte Gefühle hoch. Also Anrufe und "zufällige" Begegnungen in der Lieblingsbar sind jetzt von deiner Seite aus tabu. Denn wenn du dich immer wieder meldest, könnte der oder die andere womöglich noch denken, du willst einen Rückzieher machen und macht sich Hoffnungen auf ein großes Liebescomeback. Vorsicht: mit Gefühlen anderer spielt man nicht.

Was dennoch eine schöne Geste ist: Wenn erstmal etwas Gras über die Sache gewachsen ist, sind Gratulationen zum Geburtstag ein netter Anlass, um zumindest sporadisch in Kontakt zu bleiben. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du an deinen oder deine Ex denkst und gratulierst. Ihr standet euch schließlich schon mal sehr nahe.

Wenn ihr euch dann doch einmal auf der Straße begegnet oder im gleichen Club feiert, ignoriert euch nicht. Behandelt euch mit Respekt, begrüßt euch und wünscht euch viel Spaß. Wäre es nicht schön, wenn so ein unverkrampfter Umgang gelingen könnte?