So verlieben sich Männer: Das sind die 4 verschiedenen Phasen der Verliebtheit

Wusstest du, dass Männer sich anders verlieben als Frauen? Das passiert genau, wenn sie eine Frau gut finden und sie aufrichtige Gefühle entwickeln.

Anzeige

Lust auf mehr "taff"?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neueste Folge an!

Das Wichtigste in Kürze Es gibt vier Phasen des Verliebens.

Frauen und Männer verlieben sich anders: Ihre Phasen sind in unterschiedlicher Reihenfolge.

Die Phasen können durch individuelle Persönlichkeits-Merkmale variieren.

So verlieben sich Männer

Sie besitzt für jede:n eine andere Bedeutung, sie verleiht ein unbeschreibliches und intensives Gefühl, sie kann weh tun und manchmal bleibt nicht mehr als ein großes Fragezeichen zurück. Warum ist Liebe oft so kompliziert? Dafür gibt es unterschiedliche Ursachen. Nicht zuletzt der Unterschied, wie Frauen und Männer sich verlieben, sorgt dafür, dass es manchmal nicht so reibungslos abläuft.

Der Unterschied beginnt schon beim Geschlecht. So gehen Wissenschaftler:innen davon aus, dass Menschen mehrere Phasen durchlaufen, bevor man wirklich von Liebe sprechen kann. Wie Gefühle entstehen? Diese Phasen sind sowohl bei Frauen als auch bei Männern gleich, allerdings unterscheidet sich ihre Reihenfolge voneinander. Gerade das macht es so schwierig: Zu verschiedenen Zeitpunkten können so verschiedene Erwartungen und Sehnsüchte auftreten. Beide müssen einen gemeinsamen Nenner finden, wenn es mit der Liebe klappen soll. Eine gemeinsame Sprache der Liebe also.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Männer und Körpersprache - so zeigt er, dass er dich will

Die 4 Phasen des Verliebens

Wusstest du, dass Männer durchschnittlich 88 Tage brauchen, um "Ich liebe Dich" zu sagen? Bei Frauen sind es sogar rund 134 Tage. Natürlich ist es lediglich eine Statistik. Bei den einen geht es ganz schnell, die anderen brauchen viel länger, um sich wirklich auf eine Beziehung einzulassen und das auch mitzuteilen.

Laut dem amerikanischen Paar- und Familien-Therapeuten John Gray lässt sich das Verlieben an sich in vier Phasen unterteilen:

Körperliche Anziehung Emotionen Persönlichkeit Wunsch nach Zweisamkeit und Einlassen auf eine Beziehung

Bei Frauen steht übrigens die Persönlichkeit an erster Stelle, gefolgt von den Emotionen, der körperlichen Anziehungskraft und der schlussendliche Wunsch nach einer festen Beziehung.

Auch interessant: Gemeinsamkeiten oder Gegensätze - was macht Paare auf Dauer glücklich? Bist du neugierig und möchtest wissen, wie schnell sich Menschen verlieben? Laut Studie: So schnell können wir uns verlieben. Und: Diese Sternzeichen werden sich im Winter verlieben. Zudem verraten wir dir, welche 16 Persönlichkeiten besonders gut zusammenpassen. Du glaubst, dass du in deiner Beziehung klammerst? Diese 5 Anzeichen sprechen dafür! Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, weshalb es Männern so schwerfällt Gefühle zu zeigen? Wir haben Antworten darauf!

Anzeige

Körperliche Anziehung

Durch die Evolution steht für Männer das Verbreiten ihrer Gene an erster Stelle, und zwar vollkommen unterbewusst. Aus diesem Grund spielt die körperliche Anziehungskraft eine große Rolle für sie. Grundsätzlich verlieben sich Männer schneller als Frauen. Dieser Punkt macht vielen zu schaffen, da hierdurch auch das Verständnis füreinander fehlen kann. Für die körperliche Anziehung muss die Chemie stimmen, dazu zählt beispielsweise der Duft des anderen, die Stimme, die Figur sowie die generelle Optik. Stimmt die Anziehungskraft, geht es weiter mit den Emotionen.

Anzeige

Emotionen

Jetzt kommt das, was über die richtige Chemie sowie die Äußerlichkeiten hinausgeht. Das erste Verliebtheitsgefühl tritt ein, was natürlich noch lange nicht bedeutet, dass es sich auch um wahre Liebe handelt. Es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe. Männer fangen an, sich emotional zu binden und mehr und mehr auf das Ganze einzulassen.

Anzeige

Persönlichkeit

Jetzt kommt der Persönlichkeitscheck: Bestätigt sich der erste Eindruck voneinander? Stimmt der Humor? Gibt es gemeinsame Ansichten und Interessen? Persönlichkeit ist ein sehr individueller Punkt und muss immer im Kontext von Lebenserfahrung, Präferenzen und Wünschen betrachtet werden. Nur wenn die Persönlichkeit stimmt, gibt es eine gute Basis, um eine langfristige Beziehung darauf aufzubauen. Das Verliebtheitsgefühl kann noch so groß sein: Wenn die Persönlichkeiten nicht zusammenpassen, hat auch die Liebe keine Chance.

Der Wunsch nach einer Beziehung

Die ersten drei Phasen sind durch? Jetzt wird es ernst. Nun wird der Wunsch nach einer festen Beziehung immer größer und die Bereitschaft, sich dafür zu öffnen und jemanden wirklich in das eigene Leben zu lassen.

Meint er es wirklich ernst?

Echte Liebe zu empfinden, bedeutet leider noch lange nicht, dass es auch wirklich zwischen euch klappt. Wir alle sind geprägt von Ereignissen unserer Vergangenheit - das betrifft sowohl die Kindheit als auch Ex-Partnerschaften. Selbst wenn alle Phasen erfolgreich durchlaufen wurden, hadern Menschen immer wieder mit einer Bindungsangst oder sind eigentlich noch gar nicht bereit für etwas Festes. Wenn du wissen willst, ob er es wirklich ernst meint, solltest du auf folgende Anzeichen achten:

Er nimmt sich Zeit für dich.

Er schenkt dir Aufmerksamkeit.

Er sucht den Augenkontakt.

Er macht dir ehrliche Komplimente

Er sucht deine Nähe.

Er meldet sich regelmäßig bei dir.

Er zeigt aktives Interesse.

Auch Körpersprache sowie der Inhalt eurer Gespräche sind ein wichtiges Anzeichen. Solltest du dir unsicher sein, stelle ihn zur Rede und vergewissere dich, dass ihr beide dasselbe wollt und erwartet. Achte auch auf diese Anzeichen - so flirten Männer, die es ernst meinen.