So viele Millionen hat Schauspiel-Liebling Ryan Gosling bisher verdient

Ryan Gosling gehört mittlerweile zu den bekanntesten Stars Hollywoods. In seiner bereits drei Jahrzehnte andauernden Karriere hat der "Barbie"-Star mittlerweile einige Millionen angehäuft.

Geschätztes Vermögen: 70 Millionen US-Dollar

Ob als schüchterner Einzelgänger ("Lars und die Frauen", 2007), begnadeter Musiker ("La La Land, 2016), knallharter Science-Fiction-Cop ("Blade Runner 2049", 2017) oder zuletzt Mensch gewordene Plastikpuppe ("Barbie", 2023): Ryan Gosling (43) gehört zweifellos zu den vielseitigsten und attraktivsten Schauspielern Hollywoods. Außerdem ist er erklärter Feminist und äußerte sich kürzlich enttäuscht darüber, dass er zwar eine Oscarn-Nominierung für "Barbie" bekommen hat, seine Kollegin Margot Robbie (33) sowie Regisseurin Greta Gerwig (40) bei den Nominierungen dagegen leer ausgegangen sind.

Lies hier mehr dazu:"Kein Ken ohne Barbie": Ryan Gosling trotz Oscar-Nominierung enttäuscht.

Seine vielen Filmerfolge machen sich auch auf dem Konto bemerkbar: Laut dem Portal "celebritynetworth.com" beläuft sich das aktuelle Vermögen des Kanadiers auf rund 70 Millionen US-Dollar, umgerechnet ca. 64,3 Millionen Euro. Für seine Rolle als "Barbie"-Gespiele "Ken" soll er 12,5 Millionen Euro Gage erhalten haben - ebenso viel wie Margot Robbie, die die Titelrolle verkörperte. Diese ist als Co-Produzentin allerdings zusätzlich an den Gewinnen des Films beteiligt. In Kürze wird er im Kino-Comeback der Kult-Serie "Ein Colt für alle Fälle" zu sehen sein: "The Fall Guy" startet Anfang Mai.

Karrierstart im Alter von zwölf Jahren

Begonnen hat Ryan Goslings Karriere 1993 in der Kindersendung "Mickey Mouse Club" an der Seite von Britney Spears (42), Justin Timberlake (42) und Christina Aguilera (43). Es folgten Rollen in TV-Serien und Hollywood- und Independentfilmen und schließlich der Durchbruch mit dem Drama "Half Nelson" (2006), in dem er einen drogensüchtigen Lehrer spielt und der ihm seine erste von bislang drei Oscar-Nominierungen einbrachte.

Ryan Gosling gehört zu den Hollywood-Stars, die sich in Bezug auf ihr Privatleben eher bedeckt halten. Dementsprechend dünn gesät sind die Informationen, die man zu seinen Vermögensverhältnissen findet. Gemeinsam mit Ehefrau Eva Mendes (49) und den gemeinsamen Töchtern Esmeralda (9) und Amada (7) lebt der Superstar in einer südkalifornischen Kleinstadt. Über ihr trautes Heim ist wenig bekannt, aber man kann davon ausgehen, dass es ähnlich großzügig ist wie die letzte Bleibe der Familie: In Los Angeles lebten die vier in einer Acht-Millionen-Dollar-Villa, inklusive Fitnessstudio, Pool und Weinkeller.

Goslings spontaner Restaurant-Kauf

Gern gibt der Schauspieler Geld für seine Oldtimer-Sammlung aus, wobei er bei den Käufen nicht übertreibt. So hat ihn der 1973 Chevelle Malibu aus seinem Film "Drive" zum Beispiel umgerechnet nur rund 6.000 Euro gekostet - ein vergleichsweise bescheidenes Sümmchen. Sein ungewöhnlichster Spontankauf war der Erwerb eines marokkanischen Restaurants in Beverly Hills, das er anschließend zwölf Monate lang renovieren ließ.

Zudem unterstützt Ryan Gosling zahlreiche Non-Profit-Organisationen, zum Beispiel im Bereich Flüchtlingshilfe, Tierschutz, Obdachlose und Kinder. Nach dem Hurrikan Katrina 2005 fuhr er selbst an den Ort des Unglücks, um dort mit anzupacken.

