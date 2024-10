Später Kinderwunsch: Wie werde ich mit über 40 schwanger?

Späte Schwangerschaften sind längst kein Tabu mehr, dennoch gibt es einiges, was du darüber wissen solltest. Erfahre hier, welche Vor- und Nachteile es bei einem Kinderwunsch geben kann.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Später Kinderwunsch: Wie realistisch ist das Ganze?

Das Leben lehrt uns früh, dass oft alles anders kommt als wir denken - was auch die eigene Planung hinsichtlich Zukunft und Familie angeht. In einem Moment gibt es nichts Schöneres, als über Kinder und Partner:in nachzudenken, im nächsten Moment stehen andere Prioritäten ganz weit oben. Manchmal funkt einem auch das Schicksal dazwischen. Ganz gleich was es ist, dass alle Frauen mit Anfang 20 Kinder bekommen ist schon lange nicht mehr der Standard. Zum Glück!

Laut Statistischem Bundesamt waren 2020 Frauen in Deutschland durchschnittlich 30,2 Jahre alt, als sie ihr erstes Kind bekamen. Frauen wollen, ebenso wie Männer, erst mal einen Beruf ergreifen und diesen ausüben. Auch andere Wünsche im Leben möchten zunächst erst mal realisiert werden, bevor es an die Familienplanung geht. Der Druck, schnellstmöglich Kinder zu bekommen, sinkt außerdem, weil es mittlerweile viele nicht-invasive Methoden gibt, um früh bei einer späten Schwangerschaft Risiken besser abzuwägen. Trotzdem raten Expert:innen dazu, nicht allzu spät damit anzufangen, wenn es tatsächlich einen Kinderwunsch gibt.

So verändert sich die Fruchtbarkeit

Aber was bedeutet überhaupt ein später Kinderwunsch? Schließlich haben Frauen mit 30 immer noch hervorragende Chancen, schwanger zu werden, auch wenn ihre Fruchtbarkeit dann langsam abnimmt. Im Alter von 25 Jahren gibt es durchschnittlich eine 25-prozentige Chance, schwanger zu werden. Ab 30 sind es immer noch 20 Prozent, mit Ende 30 klappt es pro Monat in rund zehn bis zwölf Prozent der Fälle. Mit 40 nur noch in rund fünf bis acht Prozent und mit über 45 ist es fast ausgeschlossen, für Frauen noch Kinder zu bekommen. Das liegt zum einen daran, dass sowohl die Eizellenanzahl als auch die Qualität der Eizellen mit der Zeit immer mehr abnehmen. Natürlich darf dabei nicht vergessen werden, dass zwar Männer bis ins hohe Alter Kinder zeugen können, aber auch bei ihnen im Alter die Qualität der Spermien sinkt.

Anzeige

Anzeige

Es gibt Möglichkeiten, mit 40 schwanger zu werden

Selbst wenn die Chancen nicht mehr so hoch sind: Frauen haben diverse Möglichkeiten, sich trotz eines fortgeschrittenen Alters ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Ärzt:innen raten oft dazu, die Ursachen schnellstmöglich abklären zu lassen, sollte es innerhalb der ersten sechs Monate nicht mit einer Schwangerschaft klappen. Hier kann zum Beispiel untersucht werden, ob eine Zyklus-Störung vorliegt, der Eisprung seltener stattfindet, die Eileiter verschlossen sind oder die Spermienqualität des Partners nicht ausreicht. Des Weiteren ist es ratsam, eine Kinderwunsch-Behandlung alsbald zu beginnen.

Auch die bekannte Moderatorin Saran Valentina Winkhaus kann aus eigener Erfahrung berichten. Für sie steht seit langem fest, dass sie Mutter werden möchte. Für ihren Partner war diese Entscheidung nicht so klar und so entschloss sie sich nach einiger Zeit ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Somit entschied sie sich gegen die Partnerschaft und für ein Kind.

Mit 37 betrat Sarah Valentina Winkhaus zum ersten Mal eine Kinderwunsch-Praxis. "Ich kam rein und dachte, ich sei fruchtbar und ging raus als alte Jungfer." Außerdem macht sie auch auf die Stand-by-Falle aufmerksam: "Man wartet immer. Auf den richtigen Moment, auf den richtigen Partner, bis der Partner ready ist. Und man hat Angst, dass die Karriere leidet." Dank Social Freezing (das vorsorgliche Einfrieren von unbefruchteten Eizellen) und Samenspender könnte sie sich ihren Kinderwunsch letzten Endes eigenständig und unabhängig von anderen erfüllen.

Das könnte dich auch interessieren: