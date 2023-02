Spontan-Urlaub: Jetzt Last-Minute-Trips planen

Wintermüde? Wir unterstützen dich bei der Flucht vor dem kühlen Grau und haben die spannendsten Reiseziele im Februar gesammelt. Karneval feiern in Rio oder ein Bad in der Blauen Lagune in der Nähe von Reykjavík? Los geht's!

Urlaubsziele im Februar

Spätestens im Februar kribbelt's und für dich ist es höchste Zeit, mal wieder Urlaub zu buchen? Mit deinem Fernweh bist du nicht allein. Wir haben spannende Ziele für alle Reiselustigen, egal ob du eher die Rucksacktour oder das Boutiquehotel bevorzugst, zum legendären Karneval nach Rio oder für einen romantischen Trip nach Paris reisen möchtest.

Im Clip: Urlaub für Sparfüchse

Romantische Urlaubsziele im Februar

Unter anderem steht im Februar der Valentinstag an. Du möchtest zur Abwechslung mal etwas anderes schenken als Blumen oder Pralinen? Wie wäre es mit einem Städtetrip nach Paris, der Stadt der Liebe?

Das kannst du in Paris unternehmen:

Garten Square Jean XXIII.

Pont Des Arts Brücke (sollte es warm genug sein, auch perfekt für ein romantisches Picknick)

Louvre

Sacre Coeur

Bootsfahrt auf der Seine

Wenn du allerdings mehr auf Dolce Vita und Pizzadates stehst, dann ist Rom als Reiseziel im Februar genau das Richtige für dich und deinen Schatz.

Ein absolutes Muss – auch im frischen Februar – ist hier ein Besuch der Spanischen Treppe, von den Einheimischen Scalina Spagna genannt. Ein Abend auf den wunderschönen breiten Stufen, die von der Kirche Trinità dei Monti zur Via dei Conti führt, könnte romantischer nicht sein. Es lohnt sich, dort ein Plätzchen zu suchen und die Atmosphäre zu genießen. Im Winter solltet ihr allerdings warme Sitzunterlagen mitnehmen.

Hier könnt ihr romantische Stunden in Rom verbringen:

Die Sixtinische Kapelle

Teatro dell'Opera di Roma

Für Wetterfeste: Eine Bootsfahrt auf dem Tiber (für extra Romantik auch bei Nacht)

Spazieren im Park Villa Borghese

Dinner mit Blick auf Rom, in einem der Restaurants mit Dachterrasse

Ihr wärmt euch lieber gegenseitig in der Kälte? Dann ist Island im Norden Europas euer Place to be, wenn ihr schöne romantische Urlaubsziele sucht. Die Natur dieser Insel ist atemberaubend und wird euch einmalige gemeinsame Erinnerungen bescheren.

Übrigens: Auch Wien und London gelten als perfekte Reiseziele für Verliebte. Das sind die Hotspots in Wien und Hotspots in London, die du unbedingt gesehen haben musst.

Diese Orte solltest du in Island auf keinen Fall verpassen:

Ein Bad in der Blauen Lagune in der Nähe von Reykjavík

Der Golden Circle (300km langer Roadtrip zu den drei beliebtesten Natur-Sehenswürdigkeiten)

Die verzaubernde Landschaft von Landmannalaugar

Polarlichter am Nachthimmel Islands

Romantik pur: gemeinsam die magischen Nordlichter bestaunen. © Rocio - stock.adobe.com

Wenn du allerdings (noch) kein Valentinstags Date hast, dann schau doch mal in die besten ersten Sätze für dein nächstes Tinder Match rein. Natürlich kannst du die Reiseziele aber auch als Single genießen. Du bist dir nicht sicher, ob eine Reise eurer Beziehung gerade gut tut? Hier liest du, welche Anzeichen dafür sprechen, dass eure Beziehung am Ende ist. Vielleicht hilft es, eure individuellen Sprachen der Liebe kennenzulernen? Sonst haben wir auch noch ein paar Tipps gegen den Liebeskummer für dich.

Urlaubsziele zum Karneval feiern

Etwas weniger romantisch sind die Reiseziele, die euch einen phänomenalen Karneval versprechen. Im Februar heißt es nämlich auch wieder "Helau und Alaaf" beim Karneval, Fasching, Fasnacht, oder wie du die 5. Jahreszeit auch immer nennen willst.

Tipp: Wer für den Karnevalsurlaub noch kein Kostüm hat, findet hier die besten Kostümtrends für 2023. Außerdem ist Karneval das perfekte Ziel, um als Single unterwegs zu sein. Hier findest du weitere Reisetrends für Singles.

Karneval in Köln

Hierzulande denkt man beim Stichwort Karneval natürlich zuerst an Köln, die deutsche Hochburg der Faschingszeit schlechthin. 2023 soll hier nach der Corona-Zwangspause wieder groß gefeiert werden. Über 100 Veranstaltungen sind in Planung. Dabei sind vor allem drei Tage besonders wichtig für die Feierwütigen.

Donnerstag, 16.02.2023: Weiberfastnacht

Montag, 20.02.2023: Rosenmontag

Mittwoch, 22.02.2023: Aschermittwoch

Karneval in Venedig

Besonders stilvoll und historisch geht es hingegen beim venezianischen Karneval in Italien zu. Wer kennt sie nicht, die berühmten Masken und Bälle, die auch in Film und Fernsehen des öfteren zu sehen sind. Wenn du dir also mal selbst ein Bild des farbenfrohen Kostümspektakels machen willst, bist du hier vom 4. bis zum 21. Februar 2023 genau richtig!

Außerdem kannst du in einem Workshop deine ganz individuelle venezianische Karnevalsmaske gestalten. Oder du startest eine stilechte venezianische Kneipentour durch Venedig.

Offiziell wird der Karneval in Venedig am 11. Februar 2023 eröffnet. Das Festa delle Marie ist dabei ein besonderer Hingucker. Denn dabei versammeln sich im Gran Teatro der Piazza San Marco 12 Mädchen in wunderschönen Kostümen der Rennaissance.

Die offizielle Eröffnung bietet ein weiteres Spektakel am Glockenturm der Campanile di San Marco. Von dort oben findet der Engelsflug statt, der die Eröffnung begleitet.

In den bunten Tagen ist auch kulinarisch einiges los. Entscheidest du dich für das Reiseziel Venedig, lernst du beim Karneval feiern auch die Kultur und das Essen Veneziens kennen.

Karneval in Rio de Janeiro

Wer noch weiter weg möchte, aber dennoch nicht aufs Fasching feiern verzichten will, dem bleibt noch der wohl berühmteste und farbenprächtigste Karneval der Welt: in Rio de Janeiro, Brasilien. Die unfassbaren Menschenmengen und hinreißenden Sambatänzerinnnen beim berühmten Sambaumzug im Sambodrom darfst du dir dabei auf keinen Fall entgehen lassen! Jedes Jahr kommen hier die zwölf besten Sambaschulen zusammen, um mit einem eigens komponierten Song, einer Choreografie, Kostümen und einem Umzugswagen den Titel der besten Sambaschule zu ergattern. Bewertet werden sie nach ihrer 80-minütigen Show (je Schule!) von 40 Punktrichter:innen.

Außerdem kannst du vom 17. bis zum 25. Februar 2023 quasi Tag und Nacht durchfeiern und die unbändige Lebensfreude der Brasilianer:innen auf unzähligen Partys, Bällen, Umzügen und Straßenfesten miterleben. Und sind wir mal ehrlich: Wie viele Menschen kennst du, die bereits hautnah dabei waren?

Wie viele Strasssteinchen wohl jährlich verarbeitet werden? Der Karneval in Rio de Janeiro ist laut, bunt und glitzert! © Katleho Seisa/peopleimages.com I Adobe Stock

Warme Urlaubsziele im Februar

Schon in der Schule haben wir gelernt: Je näher ein Land am Äquator liegt, desto wärmer ist es das ganze Jahr über. Zudem ist es im Februar – wo es bei uns frostig und kalt ist – auf der Südhalbkugel gerade Sommer. Es gibt also mehr als genug Auswahl, wenn du dem Winter in Deutschland entfliehen willst. Hier kommen Ideen für warme Urlaubsziele.

Kanarische Inseln

Immer empfehlenswert: die Kanarischen Inseln. Durch ihre südliche Lage nahe am afrikanischen Kontinent, sind hier auch im Februar Temperaturen bis zu 22 Grad normal. Selbst der Atlantik lädt mit 17 bis 20 Grad Wassertemperatur zu dieser Jahreszeit zum Baden ein. Besonders die Inseln Fuerteventura, Gran Canaria und Lanzarote solltest du in Betracht ziehen, da sie die wärmsten der Kanaren sind.

Genieße neben der Sonne die traumhaften (Vulkan-)Landschaften in den Naturparks der Inseln und entdecke wunderschöne Strände. Hast du Lust auf Sport? Probiere doch mal Radfahren durch zerklüftete Landschaften, Paragliding oder Lucha Canaria, den traditionellen kanarischen Ringkampf, aus.

Südafrika

Wenn wir schon im afrikanischen Raum sind, ziehen wir doch gleich noch ein Stück weiter: Auch in Südafrika lässt es sich derzeit im Hochsommer wunderbar entspannen und der Kälte entfliehen. Hier kann es deutlich über 30 Grad warm werden. Doch an den Küstenorten sorgt der Atlantikwind für etwas Abkühlung.

Wenn du mal wieder Lust auf einen richtig tollen Roadtrip hast, ist die Garden Route ideal für dich. Dabei kommst du an den atemberaubendsten Küstenorten und Naturschauspielen Südafrikas vorbei und kannst dir mit einem Mietwagen Verweildauer und Reisezeiten flexibel einteilen.

Es empfiehlt sich, in Kapstadt zu starten (inklusive eines Aufenthalts in der wunderschönen Stadt natürlich). Beenden kannst du deinen Trip z.B. in Port Elizabeth. Und solltest du auch wieder zurückfahren wollen, kannst du sogar eine Route durch das Landesinnere nehmen, die über die Wine Route durch die tollen Pässe des Landes führt. Du merkst: Südafrika ist nicht nur im Februar einen Besuch wert.

Hotels sind dir zu langweilig oder zu teuer? Wie wär's mit Backpacking? Hier findest du eine Packliste mit Sachen, die beim Backpacking auf keinen Fall fehlen dürfen.

Mexiko

Du magst es südamerikanisch? Dann ist Mexiko das richtige Urlaubsziel im Februar für dich. Mexiko ist ein unfassbar vielseitiges Land, sowohl kulturell als auch landschaftlich. Hier findest du von Küste über Dschungel und Bergen bis hin zu Wüstenabschnitten so ziemlich alles, was du dir vorstellen kannst.

Und selbst wenn du dich für einen Strandurlaub entscheidest, lohnt es sich, in mindestens einem Ausflug die Küstenregion hinter dir zu lassen und eine der beeindruckenden Maya-Stätten zu besichtigen. Oder du schaust dir eines der sogenannten "pueblo mágico" an. Das mexikanische Sekretariat für Tourismus vergibt dieses Siegel an Ortschaften in Mexiko, die besonderen kulturellen Wert haben und weniger bekannt sind. Die meisten dieser magischen Dörfer befinden sich im Hochland von Zentralmexiko.

Beachte, dass sich nicht jedes Reiseziel für einen Trip eignet - deine Sicherheit hat insbesondere bei Rucksackreisen höchste Priorität! Wir haben dir eine Risk Map mit den gefährlichsten und sichersten Destinationen 2023 erstellt.

Besonders die imposanten Bauten der Maya sind in Mexiko einen Besuch wert. © Natallia I Adobe Stock

Urlaubsziele im Februar: Skifahren

Du kannst es gar nicht erwarten, bis es kalt genug ist und die Skipisten endlich wieder eröffnet sind? Dann ist der Februar der ideale Zeitpunkt für Reiseziele in den Bergen. Hier kannst du Skifahren, Snowboarden oder auch einfach mal wieder eine Runde rodeln gehen. An diesen Orten kannst du deiner (Aprés-)Skilaune freien Lauf lassen.

Skifahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Buchstäblich am naheliegendsten sind natürlich Skigebiete in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In unserer Liste findest du besonders beliebte Skigebiete.

Deutschland:

Balderschwang

Zugspitze

Spitzingsee

Österreich:

Die Orte des Skigebiets Arlberg

Obertauern

Saalbach Hinterglemm - Leogang

Schweiz:

Zermatt (Matterhorn)

Laax

Saas-Fee

Die schönsten Hotsports für Wien haben wir für dich hier rausgesucht. Außerdem findest du hier die besten Food-Hotspots in München.

Skifahren in Frankreich

Aber auch in anderen Ländern gibt es schöne Skigebiete, sodass du z.B. in Frankreich nicht nur deinem Skivergnügen nachgehen, sondern gleichzeitig das Land und seine Kultur erleben kannst (natürlich auch kulinarisch).

Hier findest du sogar mit 600km Pistenlänge das größte Skigebiet der Welt in Les 3 Vallées. Im Südosten Frankreichs kannst du dich austoben. Verteilt über drei Täler gibt es Strecken für Anfänger:innen und Profisportler:innen.

Außerdem findest du z.B. in Tignes - Val d'Isère, Serre Chevalier oder auch La Plagne weitere aufregende Skigebiete in Frankreich.

Skifahren in Norwegen

Wenn es dir nicht kalt genug sein kann, ist Norwegen das ideale Reiseziel. Die Skigebiete dort machen richtig Spaß, aber selbst wenn deine Familie und/oder Freunde keine leidenschaftlichen Pistenprofis sind, findet sich immer eine Alternative: Schneewanderungen, norwegische Küche, Wellnessangebote und das Ambiente sind hier einfach nur toll.

Zu den besten Skigebieten Norwegens gehört z.B. Trysil, am Berg Trysilfjellet im Südosten des Landes. Hier findest du coole On- und Off-Pisten für Anfänger:innen und Fortgeschrittene. Selbst Weltcupabfahrten kannst du im größten Skigebiet Norwegens austesten – wenn du dich traust und genug Erfahrung hast. Falls das allerdings nicht der Fall sein sollte, bist du auch bei den Skikursen gut aufgehoben. Dafür solltest du aber sicherheitshalber Englisch beherrschen.

Weitere Skigebiete in Norwegen:

Hemsedal

Geilo (ja, das heißt wirklich so)

Kvitfjell