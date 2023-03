Ein Wochenende voller Überraschungen in London: 7 echte Highlights

Lust auf einen Städtetrip, du weißt nur noch nicht wohin? London ist das perfekte Reiseziel. Wir verraten dir die besten Geheimtipps und Hotspots, mit denen du die Stadt ganz neu entdecken kannst!

Diese 7 Hotspots musst du in London gesehen haben

Ein Städtetrip ist immer das, was man daraus macht. Du möchtest ein kleines Abenteuer erleben? Dich für ein Wochenende zurücklehnen und entspannen? Ein bisschen bummeln gehen? Dann gilt es zuerst, die richtige Destination zu finden.

Vor allem die europäischen Hauptstädte locken Tourist:innen aus der ganzen Welt an, die für ein paar Tage (oder sogar Wochen) eine neue Kultur und Umgebung erleben möchten. Die beliebtesten Ziele sind unter anderem Städte wie Paris, Berlin, aber natürlich auch London!

London ist eine Stadt mit so vielen Sehenswürdigkeiten und Möglichkeiten, dass wir sie gar nicht alle aufzählen können. Und genau das macht die Stadt so spannend! Du möchtest dich auf die Suche nach schönen Vintagestücken machen? Willst die berühmtesten Wahrzeichen Londons sehen? Oder einfach mal im Untergrund abtauchen? Hier kommen garantiert alle auf ihre Kosten, schließlich ist die royale Hauptstadt nicht umsonst so gern und viel besucht.

7 coole Hotspots in London

Wir haben uns für dich auf die Suche nach den coolsten Hotspots in London gemacht, mit dem Ziel, ein paar richtige Geheimtipps aufzuspüren. Mit Erfolg! In unserer Liste findest du alles, von bodenständig bis fancy, von ruhig bis trubelig. All diese Orte sind mindestens (!) einen Besuch wert.

Hyde Park

Der Londoner Hyde Park zählt zu den größten und bekanntesten innerstädtischen Parks der Welt und befindet sich im Westen der Stadt. Das große Areal wird durch den Serpentine Lake in zwei Teile gegliedert und neben vielen Erholungs- und Spaziermöglichkeiten finden hier ebenso regelmäßig sportliche Wettkämpfe und Konzerte statt. Auch Künstler:innen sind hier immer wieder anzutreffen.

Sketch

Instagramable, lecker und sooo beliebt: Das Sketch Restaurant im schicken Viertel Mayfair hat alles, was es für ein schönes Foto, aber auch einen verwöhnten Gaumen braucht. Das Interieur besteht aus viel Samt, noch mehr Rosa und süßen Details und versetzt uns für einen kurzen Moment in eine kleine schillernde Welt, in der du nicht nur essen kannst, sondern auch Musik und Kunst erlebst.

Saatchi Gallery

Kunstliebhaber:innen aufgepasst: Nicht nur das Tate oder das British Museum sind einen Besuch wert, London hat außerdem zahlreiche tolle Galerien zu bieten. Die Saatchi Gallery wurde 1985 von dem britischen Kunsthändler Christian Saatchi eröffnet und präsentiert ihrem Publikum zahlreiche Werke der zeitgenössischen Kunst.

E Pellicci

Du möchtest gerne authentisch und typisch englisch frühstücken? Dann dürfen auf keinen Fall Cumberland-Wurst, Ei, Speck, Pilze, Bohnen, Tomaten und Toast fehlen. Das Café E Pellicci, das es schon seit 1900 gibt, ist eine hervorragende Adresse dafür! Hier kannst du italienischen Kaffee mit englischem Frühstück genießen und das rege Treiben auf den Straßen beobachten.

Englisches Frühstück ist nicht so dein Ding oder du lebst sogar vegan? Dann empfehlen wir dir das vegane Frühstück vom Wave Café, das sich mitten im Szeneviertel Hackney befindet. Hier gibt's Pancakes, englische Breakfast Muffins und vieles mehr!

Columbia Road Flower Market

Nach einem ausgiebigem Frühstück lohnt sich ein Spaziergang durch den bunten Columbia Road Flower Market © picture alliance / AA

Selbst wenn du die Blumen nicht mit nach Hause nehmen kannst, ist der Columbia Road Flower Market einen Besuch wert, und du wirst aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommen! In dieser Straße reiht sich ein kleines Geschäft an das nächste, besonders hübsch sind die Häuser im viktorianischen Stil. Davor findet immer sonntags der Flower Market statt, auf dem es ebenfalls wunderschöne Blumen und Pflanzen gibt. Das perfekte Must-Do nach einem ausgedehnten Sonntagsfrühstück!

Satan's Whiskers

In London lassen sich nicht nur viele urige und traditionelle Pubs finden, sondern auch einige richtig gute Bars. Das Satan's Whiskers ist ein absoluter Geheimtipp im Stadtteil Bethnal Green! In der – zumindest von außen unscheinbaren Bar – wird Service noch groß geschrieben und die Drinks sind jeden Penny wert! Die Barkeeper:innen beraten dich außerdem gerne, falls du dir unschlüssig bist oder dein Lieblingsdrink nicht auf der Karte stehen sollte.

Shoreditch

Ja, London besitzt viele schöne, facettenreiche Viertel und wir können und wollen uns auch gar nicht auf nur einen Favoriten festlegen. Aber einen Londoner Lieblingsort möchten wir unbedingt mit dir teilen und das ist Shoreditch. Dabei handelt es sich um ein angesagtes Künstlerviertel in Hackney, mit einer bunten Künstler- und Gastronomieszene. Außerdem findest du hier auch coole Secondhand- und Designerläden, in denen sich ein paar echte Schätze finden lassen!

5 nützliche Tipps für London

Sich in London zurechtzufinden ist gar nicht immer so einfach. Wir haben ein paar nützliche Tipps für dich gesammelt, damit auf deinem Städtetrip auch ja nichts schiefgeht!

Wie nutze ich die öffentlichen Verkehrsmittel?

Öffentliche Verkehrsmittel in London sind weder günstig noch wirklich übersichtlich. Das System der Linien ist – vor allem im Gegensatz zu Deutschland – sehr komplex, nicht zuletzt, weil London natürlich auch so groß ist. Das Verkehrsnetz ist aufgeteilt in neun Tarifzonen, zudem gibt es Bahnen der "Overground"- und "Underground"-Linien, sowie Busse und weitere verschiedene Züge.

Wir empfehlen dir, im Vorfeld die richtige Strecke rauszusuchen, die dich an dein Ziel bringt, und am Ticketautomaten direkt deine Zielhaltestelle einzugeben. So stellst du sicher, dass du auch garantiert den richtigen Fahrschein hast. Noch ein Hinweis: In London gibt es die sogenannte "Oyster Card", die insbesondere für Busse relevant ist, da sie ausschließlich diese akzeptieren.

Was kosten Sehenswürdigkeiten in London?

Die Preise für Sehenswürdigkeiten in London variieren. Es gibt viele Museen, die kostenlos sind. Möchtest du einen Abstecher zu den royalen Kronjuwelen machen, Berühmtheiten im Madame Tussauds bestaunen oder mit dem London Eye fahren, kostet dich das was. Hier ein Überblick der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Londons und ihre Preise:

London Eye: ca. 40 Euro

Madame Tussauds: ca. 40 Euro

Tower of London: ca. 30 Euro

St. Pauls Cathedral: ca. 20 Euro

Westminster Abbey: ca. 20 Euro

Themse-Flussfahrt: ca. 15 Euro

London Hop-On-, Hop-Off-Tour: ca. 40 Euro

Tower Bridge: frei zugänglich

Wie viel Geld braucht man in London pro Tag?

London ist eine teure Stadt, aber wie viel Geld du tatsächlich ausgibst, hängt natürlich davon ab, was du brauchst und machen möchtest. Im Durchschnitt solltest du mit 50–150 Euro (45–135 englische Pfund) rechnen (exklusive Flug und Übernachtung).

Kann man in London noch mit Euro bezahlen?

Nein, in London (sowie überall sonst in Großbritannien) bezahlst du mit Pfund. Eine gute Nachricht ist, dass du fast überall mit Karte zahlen kannst und in der Regel kein Bargeld benötigst.

Welche Flughäfen gibt es in London?

Nicht nur das Verkehrsnetz in London ist etwas kompliziert, sondern auch die verschiedenen Flughäfen sorgen immer wieder für Verwirrung. Darum musst du genauestens darauf achten, bei der Abreise auch wieder zum richtigen Flughafen zu fahren. Diese drei Flughäfen sind für einen Städtetrip nach London relevant: