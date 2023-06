Putz- und Aufräumplan erstellen: Die eine möchte immer alles aufgeräumt haben, die andere lässt dagegen ihre Sachen überall herumliegen? Dann ist Streit vermutlich vorprogrammiert, denn die Ansprüche an Sauberkeit und Ordnung können weit auseinanderdriften. Vor allem, wenn ihr in einer größeren Gruppe verreist und in einem Ferienhaus übernachtet, in dem es keinen Reinigungsservice gibt, solltet ihr euch vorab Gedanken machen und besprechen, wann und wie das Haus sauber gehalten wird. Erstellt am besten einen Plan, in dem ihr fair festlegt, wer an welchem Tag zum Beispiel das Geschirr abspült oder den Müll rausbringt.