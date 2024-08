Studie über die Liebe: Hier halten Beziehungen in Deutschland am längsten

Ist der Wohnort ausschlaggebend dafür, wie lange wir lieben? Zumindest gibt es ein Bundesland, in dem Partnerschaften offenbar besonders lange halten.

Langzeit-Beziehungen: Entscheidet der Wohnort?

Menschen treffen sich, Menschen verlieben sich, Menschen trennen sich - so ist der Lauf der Dinge. Nichts ist für die Ewigkeit, oder doch? Gefühle und Umstände ändern sich und manchmal soll es eben einfach nicht sein, oder? Gleichzeitig haben viele damit zu kämpfen, sich ernsthaft zu binden. Insbesondere Dating-Apps haben dazu ihren Teil beigetragen und nirgends scheint diese Problematik so stark wahrgenommen zu werden wie in Großstädten.

Ist es die Auswahl? Die schnelllebige Zeit? Die Angst, dass doch noch etwas "Besseres" kommt? Dass die Problematik auch eine Frage des Wohnortes sein könnte, zeigt nun auch eine Umfrage der Online-Dating-Plattform Elite Partner.

In diesem Bundesland sind die Paare am längsten zusammen

Rund 6.800 Frauen und Männer wurden von der Dating-Plattform befragt, mit dem Ergebnis, dass in Sachsen-Anhalt die meisten Langzeitpaare leben. Im Durchschnitt hält die Partnerschaft von 42 Prozent der Befragten dort 20 Jahre und länger, womit das Bundesland auf dem ersten Platz liegt. Es folgt Sachsen mit 39 Prozent und Thüringen mit 38 Prozent. In Berlin sind nur 28 Prozent der Teilnehmer:innen der Umfrage in Langzeitbeziehungen. Je größer die Stadt, desto seltener ein "Für immer und ewig"?

So lange halten Beziehungen durchschnittlich

Wie lange gehen Paare im Durchschnitt gemeinsam durchs Leben? Auch diese Frage hat die Dating-Plattform gestellt. Das Ergebnis: 59 Prozent der Befragten sind schon seit mindestens zehn Jahren zusammen. Das klingt doch wiederum ganz vielversprechend. In einer Beziehung zu sein, bedeutet jedoch noch lange nicht, sich für die Ehe zu entscheiden. 56 Prozent dieser Paare sind auch verheiratet. Vor allem jüngere Paare unter oder um die 30 Jahre sind weniger heiratswillig.