Studien zufolge kann ein einzelner Satz entscheidend für eine Beziehung sein

Wie wir miteinander reden und was wir sagen, hat einen entscheidenden Einfluss, wie gut es in der Liebe läuft. Welcher Satz eurer Liebe guttut - und warum!

Studien über Partnerschaften beweisen: Kommunikation entscheidet

In Beziehungen aller Art gilt: Eine offene, ehrliche Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Im Beruf, in Freundschaften, in der Liebe. Der berühmte Psychologe und Therapeut Paul Watzlawik wusste, dass es nicht möglich ist, nicht zu kommunizieren.

Bei dem Gebrauch von Sprache kommt es darauf an, was genau wir sagen und wie wir etwas sagen. Das hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie unser Gegenüber das Gesagte wahrnimmt und darauf reagiert. Insbesondere in Partnerschaften ein Thema. Wer nicht miteinander kommuniziert, hat keine Chance auf ein Happy End, oder?

Erkenntnisse der Ehe‐ und Partnerschaftsforschung wie die Metaanalyse von über 100 Studien der Forschenden Karney und Bradbury belegen, dass sowohl die Qualität als auch die Stabilität von Beziehungen am stärksten durch das Kommunikations‐ und Interaktionsverhalten der Partner:innen beeinflusst werden. Logisch, denn woher soll ein anderer Mensch unsere Bedürfnisse, Wünsche und Probleme kennen, wenn wir nicht darüber reden? Woher soll unser:e Partner:in das Gefühl bekommen, dass wir Verständnis und Einfühlungsvermögen haben, wenn wir dies nicht zum Ausdruck bringen?

Dieser Satz kann deine Beziehung retten

Expert:innen sind sogar der Meinung, dass es spezielle Formulierungen gibt, die Probleme lösen und Beziehungen retten können. Dabei geht es vor allem darum, sich gegenseitig ernst zu nehmen und Fehler zuzugeben. Laut dem Harvard-Psychiater und Trauma-Spezialisten Dr. Frank Anderson geht es um Zugeständnisse, die durch ein einfaches "Ich sehe die Schuld bei mir" gemacht werden können.

Es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte und nur wer gemeinsam an Herausforderungen arbeitet, wird seiner Meinung nach langfristig glücklich miteinander sein. Zugeständnisse signalisieren, dass wir selbstreflektiert sind und es uns nicht um das eigene Ego oder Gewinnen geht, sondern um das Miteinander.

So schafft ihr Konflikte aus der Welt

Es gibt noch weitere Regeln, die wichtig sind, um Probleme zu lösen. Vor allem die Kommunikation aus Augenhöhe. Wichtig ist es, Respekt zu bewahren und in einem angemessenen Ton miteinander zu sprechen, auch wenn das vor allem in hitzigen Momenten schwerfallen kann. Außerdem empfiehlt sich die Verwendung von "Ich"-, statt "Du"-Botschaften. "Ich fühle mich so ..., weil ..." kommt bei deinem Gegenüber wesentlich besser an als ein "Du hast Schuld daran, dass ...".