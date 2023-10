Süßes oder Saures? Die 10 schaurigsten Sprüche für die Halloween-Tour

Bald beginnt wieder der Kampf um die besten Süßigkeiten und die Kinder ziehen mit Halloween-Sprüchen wie "Geister schreien, Hexen lachen, gebt uns Süßes, sonst wird's krachen" um die Häuser. Diese und weitere Halloween-Sprüche erfährst du hier.

Anzeige

Was in Irland als katholischer Brauch begann und dank irischer Einwanderer bis in die USA herüberschwappte, hat es nun seit vielen Jahren auch zu uns nach Deutschland geschafft: Halloween. Am Abend vor Allerheiligen, dem 31. Oktober, schlüpfen die Kleinen an Halloween wieder in die ein oder anderen gruseligen Kostüme und haben dabei nur ein Ziel vor Augen: so viele Süßigkeiten zu erbeuten wie möglich.

Es wird geklingelt, geklopft und von einer Haustür zur nächsten gezogen und zwar in alter "Süßes sonst gibt's Saures!"-Manier, was wir aus Amerika als "Trick or Treat" kennen. Aber was wäre Halloween ohne Einfallsreichtum? Das gilt nicht nur für die Kostüme, sondern ebenso für die Sprüche. Denn neben den Klassikern haben sich die Hexen, Zauberer, Zombies und Spinnen gleich eine ganze Menge neuer Sprüche einfallen lassen. Welche Kreationen dabei herausgekommen sind und genauso gerne verwendet werden wie "Süßes oder Saures!", verraten wir dir jetzt. Aber Vorsicht, Grusel-Alarm!

Im Clip: Auf diese 4 Sternzeichen wartet eine Überraschung an Halloween

Anzeige

Anzeige

Halloween: Die besten Sprüche 2.0

Der Kreativität sind nahezu keine Grenzen gesetzt, wenn es um die Forderung nach Süßigkeiten an der Haustür geht. Damit du in der Halloween-Nacht des Grauens keine böse Überraschung erlebst, stellst du dich am besten schon mal auf Sprüche wie "Geister schreien, Hexen lachen, gebt uns Süßes, sonst wird's krachen." ein. Die Leckereien der deutschen Haushalte sind in der Nacht des Grauens hart umkämpft und jeder will ein gefülltes Säckchen mit nach Hause nehmen. Da setzt man sich schon mal mit aller Macht dafür ein – koste es, was es wolle. Wenn du auf spukende Geister und herumirrende Untote gut und gerne verzichten kannst, dann rück lieber "was Süßes raus, sonst spukts im Haus"!

Von Geistern und Hexen: Kreative Halloween-Sprüche

"Wir sind kleine Geister und essen gerne Kleister, wenn Sie uns nichts geben, bleiben wir hier kleben."

Möchtest du das wirklich? Und so zu tun, als wäre man gar nicht zu Hause, ist im Übrigen gar keine gute Idee, denn die Geister wissen ohnehin alles. Daher solltest du rechtzeitig vorsorgen und dich mit reichlich Leckereien für die kleinen Plagegeister eindecken, damit du auch auf Sprüche wie "Leck're, süße Sachen bringen uns zum Lachen. Doch gebt ihr uns Gemüse, essen wir eure Füße" reagieren kannst. Es ist also auch nicht gerade empfehlenswert, die Halloween-Meute mit Obst oder Gemüse abzuspeisen, was trotzdem ein Bruchteil der Deutschen tut und für gesünder hält. Was die blutrünstigen Zombies wohl davon halten?

Anzeige

Die besten Sprüche zu Halloween

Die kostümierten Nachtgespenster sind jedoch nicht nur fordernd, sie können auch sehr genügsam sein – sofern du ihnen gibst, was sie verlangen. Frei nach dem Motto "Wir danken euch, ihr seid jetzt frei, wir ziehen weiter mit Geschrei" gehört der restliche Abend dann auch wieder dir. Zumindest bis zum nächsten Halloween-Besuch. Auch nicht lange fackeln solltest du beim Anblick eines fleischgewordenen Kürbisses. Vor allem dann, wenn er folgende Forderung stellt:

"Ich bin der Kürbisgeist, von weit her angereist. Ich habe Hunger sehr, drum gib mir was zum Naschen her."

Anzeige

Anzeige

Die 10 gruseligsten Halloween-Sprüche zum Fürchten

Wenn du selbst auf der Suche nach schrecklich-schaurigen Halloween-Sprüchen für die nächste Halloweennacht bist, dann haben wir eine gruselige Auswahl zusammengestellt:

"Wilde Geister gehen heute um, hier und da und rundherum. Und sie geben keinen Frieden, bis sie etwas Süßes kriegen." "Ich bin der Geist von nebenan! Gebt mir Süßes, sonst seid ihr dran!" "Das Grauen schleicht von Haus zu Haus und klingelt alle Leute raus." "Ringel, ringel, reih', das Gespenst kommt heut vorbei. Willst du dich davor hüten, steck was Süßes in die Tüten." "Brummel Grummel Kleister, Ich bin der Gruselmeister! Packst du heut nichts in meinen Sack, treib ich mit dir Schabernack!" "Spuken Geister hier ums Haus, gib einfach schnell was Süßes raus!" "Spinnenbein und Besenstil Diese Hexe will nicht viel. Nur ein bisschen auf die Hand Schon ist die Hexe weggerannt!" "Halloween, Halloween, wir werden durch die Straßen ziehen. Süßes her, dann hast du Glück - und wir kommen nicht zurück!" "Wir bringen Unheil und auch Schreck; Süßes her, dann sind wir weg!" "Wir klingeln hier in Saus und Braus, rückt bitte euren Süßkram raus!"

Wer also abgewickeltes Toilettenpapier im Garten und Essensreste an der Hauswand oder im Briefkasten vermeiden will, sollte sich dem Willen des Bösen fügen und den Halloween Gestalten das geben, was sie verlangen. Die können nämlich im schlimmsten Fall wirklich zu einem echten Albtraum werden!