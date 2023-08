Tantrische Numerologie: So beeinflusst die Seelenzahl das Leben und so einfach berechnest du sie

Das Wichtigste in Kürze Die Seelenzahl ist Teil der tantrischen Numerologie und der Kern deiner Identität.

Die Seelenzahl berechnet sich durch den Tag deiner Geburt.

Es gibt 11 Seelenzahlen.

Die Seelenzahl gilt als spiritueller Leitfaden und der Kern deiner Identität. Wir erklären, wie du eine tiefe Verbindung zu dir selbst schaffst und deine Bedürfnisse erkennst.

Seelenzahl und tantrische Numerologie

Das eigene Glück zu finden, liegt in der Hand jedes Einzelnen. Doch wie geht das überhaupt? Es ist wichtig, die richtigen Entscheidungen für sich selbst zu treffen und trotz den vielen kleinen und großen Herausforderungen im Leben, zufrieden zu sein. Doch woher wissen wir, was die richtigen Entscheidungen sind? Dafür ist es wichtig, sich und seine Bedürfnisse zu kennen, doch genau das ist gar nicht immer so einfach. Wir verbringen tatsächlich unser ganzes Leben damit, uns selbst kennenzulernen. Denn da ist so vieles, das es noch zu entdecken gibt!

Wie gut, dass wir dabei nicht völlig auf uns alleingestellt sind. Es gibt kleine Hilfen und Tricks, um uns selbst noch besser zu verstehen und eine Menge Konzepte, die dir einen tieferen Einblick in das Ganze geben können. Dazu zählt beispielsweise die tantrische Numerologie, eine Art philosophische Wissenschaft, deren Ursprung sich unter anderem in den Yoga-Lehren finden lässt. Es geht darum, durch Selbstverwirklichung die eigene göttliche Natur sichtbar zu machen und das Individuum mit dem Kosmos zu verbinden.

Was ist eine Seelenzahl?

Ein kleiner, aber dennoch essenzieller Teil dieser Lehre ist die Seelenzahl. Sie macht dir deine angeborenen Stärken und Schwächen deutlich und gilt als Kern deiner Identität. Kennst du deine eigene Identität erstmal, ist es dir möglich, deinen Sehnsüchten nachzugehen und den besten Weg für dich zu finden, um deine inneren Kräfte freizusetzen. Wie du deine Seelenzahl berechnen kannst und was das für dein Leben und zu bedeuten hat, erklären wir dir im Folgenden.

Seelenzahl berechenen: So funktioniert’s

Wie auch bei vielen anderen spirituellen Zahlen, errechnet sich deine Seelenzahl durch deinen Geburtstag. Dabei geht es jedoch ausschließlich um den Tag deiner Geburt. Solltest du an einem Tag mit zwei Ziffern geboren worden sein, addierst du diese wie in den folgenden Beispielen:

22.02.1986: 2 + 2 = 4

09.06.1972: (0) + 9 = 9

29.05.2002: 2 + 9 = 11

Es existieren 11 Seelenzahlen. Sollte bei dir die Summe 12 oder höher herauskommen, addiere die Zahlen nochmals, sodass du auf eine einstellige Summe kommst.

Seelenzahlen Bedeutung

Seelenzahl berechnet? Dann müssen wir jetzt nur noch die Frage klären, was genau das für dich zu bedeuten hat. In diesem Überblick kannst du deine persönliche Seelenzahl checken und herausfinden, wie sie dich und dein Leben beeinflusst. Kennst du deine Seelenzahl und weißt, was das für dich zu bedeuten hat, beeinflusst dies beispielsweise auch dein Liebesleben positiv. Dir ist es so noch besser möglich, deinen Seelenpartner bzw. deine Seelenpartnerin zu finden.

Seelenzahl 1

Der Wunsch nach Unabhängigkeit ist deine größte Sehnsucht. Auch wenn du anderen gerne deine Unterstützung anbietest und zwischenmenschliche Beziehungen für dich eine wichtige Rolle spielen, ist der Drang nach Freiheit noch viel größer. Fokussiere dich auf deine Vision und mache dir deine kreative Stärke zu Nutze. Du legst zudem eine hohe Flexibilität an den Tag, was es dir leichter macht, dich an neue Umstände zu gewöhnen und dich gewissen Situationen gut anpassen zu können. Zumindest solange, bis dich der Drang überkommt, weiterzuziehen. Du bist offen dafür, im Ausland zu leben und dich auf unkonventionelle Lebenskonzepte einzulassen. Seelenverwandte zu finden, fällt dir jedoch nicht ganz so leicht. Durch deine freiheitsliebende Persönlichkeit wissen andere manchmal nicht, woran sie bei dir sind und das führt zu Komplikationen. Vergiss nie, dass du enge Beziehungen zu anderen aufbauen kannst und deine Freiheit trotzdem nicht aufgeben musst.

Seelenzahl 2

Menschen mit der Seelenzahl 2 brauchen ein stabiles soziales Umfeld sowie enge Bezugspersonen, bei denen sie nicht nur ein offenes Ohr finden, sondern auch Geborgenheit. Ihr Fokus liegt auf Verbundenheit und Herzensverbindungen, weshalb sie unermüdlich auf der Suche nach ihrem Seelenpartner bzw. ihrer Seelenpartnerin sind. Ist die 2 deine Seelenzahl wirst du eventuell schon bemerkt haben, dass deine anderen Bedürfnisse aufgrund dessen zu kurz kommen können. Stehe zu dir selbst und deinen Meinungen und gibt Acht darauf, deine Individualität nicht aus den Augen zu verlieren. Langfristiges Glück gelingt nur durch Liebe und Empathie zu dir und zu anderen – Balance ist hier das Stichwort!

Seelenzahl 3

Sollte zu dir die Seelenzahl 3 gehören, zählst du zu den sogenannten "Realisten". Dir ist es wichtig, deinen aktuellen Zustand richtig einzuordnen und stets das Gesamtbild im Blick zu behalten. Personen mit der Seelenzahl 3 müssen jedoch auch lernen, Vertrauen in das Leben zu haben. Nicht alles lässt sich immer kontrollieren und manchmal ist es gut, auch Träume zu haben. Dasselbe gilt auch für deinen Optimismus – es wendet sich alles zum Guten, auch wenn es mal nicht so scheint. Deine Stärken liegen in deiner fröhlichen Art, mit der du auch andere begeistern kannst.

Seelenzahl 4

Das Wesen von Menschen mit der Seelenzahl 4 ist geprägt vom praktischen Denken, wenngleich es ihnen gelingt, sich ihre Träume zu bewahren. Sie sind positiv eingestellt und erreichen ihre Ziele und Wünsche durch planmäßig und praktische Arbeit. Struktur und Ordnungsinn sind vorherrschend in ihrem Leben. Sollte die 4 deine Seelenzahl sein, musst du dir zudem bewusst werden, dass du auf andere einschüchternd wirken kannst – zumindest zu Anfang. Du bist ehrlich und loyal und eine tiefe Verbundenheit zu deinen Bezugspersonen ist eine wichtige Säule für dich, die du zuweilen jedoch hinter deiner sehr selbstbewussten Art versteckst. Manchmal kann es sich sogar wie ein Kampf zwischen zwei Identitäten anfühlen – eine hohe Sensibilität auf der einen, und eine forsche Art auf der andere Seite.

Seelenzahl 5

Identitäten der Seelenzahl 5 streben nach Veränderung! Einheitliche Abläufe und Routinen langweilen sie schnell, weshalb sich diese Menschen durch eine hohe Risikobereitschaft sowie Neugierde auszeichnen. Andere wissen es zu schätzen, dass man mit dir so viel Spaß haben kann und du sie durch dein spannende Art inspirierst. So aufregend das alles auch ist, spürst du andererseits dadurch ebenso eine Rastlosigkeit und kannst dich nie auf Dinge festlegen. Das kann deine zwischenmenschlichen Beziehungen verkomplizieren, da du dich neben Anerkennung auch nach Geborgenheit sehnst. Suche dir ein paar feste Ankerpunkte in deinem Leben an denen du festhältst, damit du dich bei all den Abenteuern nicht selbst verlierst.

Seelenzahl 6

Zu dir gehört die Seelenzahl 6? Dann magst du es heimelig und legst großen Wert auf deine Familie, was deine engen Freunde natürlich beinhaltet. Du sammelst deine Energie dadurch, Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen und dich um andere zu kümmern. Du strebst danach, die Liebe vollumfänglich zu leben und sehnst dich nach Harmonie. Dein Umfeld fühlt sich dank deiner Fürsorge und Empathie äußerst wohl bei dir, pass allerdings auf, auch auf deine Bedürfnisse mehr zu achten. Nur wer sich um sich selbst kümmert verfügt über ausreichende Ressourcen, sich selbst etwas Gutes zu tun und für andere da zu sein.

Seelenzahl 7

Ihre Lebensenergien ziehen Personen mit der Seelenzahl 7 aus Me-Time und Ruhe. Sich zurückziehen können und regelmäßig über die Fragen des Lebens nachzudenken ist für diese Menschen sehr wichtig, zudem sind sie wahrhafte Beobachter:innen. Sie möchten die Sinnhaftigkeiten des Lebens auf den Grund gehen, das allerdings gerne aus sicherer Entfernung. Trotz ihres Freiheitsdranges sehnen sie sich nach einem stabilen Fundament, was ihnen durch ein paar wenige enge Bezugspersonen und einen sicheren Rückzugsort gegeben wird. Manchmal fällt es ihnen schwer, ihre Gefühle zu zeigen. Um sich öffnen zu können, benötigen sie Klarheit sowie einen ausgeglichenen Seelenzustand. Dann ist das Interesse auch enorm groß, um sich anderen mit wertschätzend und in vollem Umfang zu widmen.

Seelenzahl 8

Ehrgeiz – das ist das Stichwort der Seelenzahl 8. Diese Menschen sind zielstrebig und fast schon verbissen, wenn es um ihre Ziele geht. Trotzdem wissen sie, wann es an der Zeit ist loszulassen oder einen Schritt zurückzutreten, um Zustände oder Situationen neu zu beurteilen. Sie bringen viele Fähigkeiten mit, um Pläne und Ideen zu realisieren und beeindruckend andere immer wieder mit ihrem Mut sowie ihrer Tatbereitschaft. Ist ein Ziel erstmal gesetzt, rücken zwischenmenschliche Beziehungen vermehrt in den Hintergrund. Hier ist es essenziell, sich die Balance zu bewahren.

Seelenzahl 9

Seelenzahl-Menschen mit der 9 haben ein natürliches und tiefes Vertrauen in ihre Intuition. Sie hören auf ihr Bauchgefühl und folgen den Impulsen, die sie verspüren. Hinzukommt ihre empathische Art, mit der sie auf andere einen immensen Einfluss haben. Andere vertrauen ihnen und wenden sich mit positiven, aber auch negativen Nachrichten an sie, was sie sehr begrüßen. Dieser Austausch verstärkt ihr Bedürfnis, die Welt zu verstehen und jeder Unklarheit nachzugehen. Sie sind am liebsten von anderen Menschen umgeben, um gemeinsam nach dem Sinn des Leben zu suchen und sich Liebe zu schenken, ziehen sich jedoch auch manchmal für eine kleine Auszeit zurück.

Seelenzahl 10

Die Seelenzahlen 8 und 10 sind sich sehr ähnlich. Beide sind vom Ehrgeiz getrieben und müssen manchmal kurz Inne halten, um sich wieder auf die wichtigen Dinge zu besinnen. Es ist maßgebend für sie ihre Ziele zu verfolgen, aber das, ohne dabei mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Solltest du dich mal in deinen zielstrebigen Ambitionen verlieren, fokussiere dich und reflektiere dein Verhalten bzw. versuche zu analysieren, was gerade besonders gut läuft und was eben nicht. Es gibt viele Wege, um ein bestimmten Ziel zu erlangen und es ist ratsam, flexibel zu bleiben und zu lernen, dass es manchmal nur einen anderen Ansatz braucht.

Seelenzahl 11

Ist die Seelenzahl 11 dein Schicksal, hast du ein Talent dafür, Körper und Geist in Einklang zu bringen – bei dir selber, aber auch bei anderen. Dank deines intuitiven Gespürs, navigierst du dich selbst zuverlässig durch den Alltag und auch andere profitieren davon. Sie sind sehr empfänglich für die ruhige und vertrauenswürdige Ausstrahlung von Menschen mit der Seelenzahl 11 und genießen es, Zeit mit ihnen zu verbringen. Vor allem dann, wenn es bei ihnen selbst mal turbulent zugeht. Daher kennzeichnen sich 11er häufig auch durch einen großen Freundeskreis.