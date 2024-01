Taylor Swift und ihr Luxusleben: So wurde die Sängerin Milliardärin!

Jeder kennt sie - und das aus gutem Grund: Frisch gebackene Milliardärin Taylor Swift gehört zu den bekanntesten Pop-Ikonen auf der ganzen Welt. Alles, was sie anfasst, wird zu purem Gold. Welche Einnahmequellen die stärksten sind und warum Taylor sogar investiert, erfährst du hier!

Taylor Swift ist Milliardärin

Schon als Teenager startete die Sängerin ihre Karriere. Schon immer wollte sie Musik machen - und das hat sie auch geschafft. Heute zählt sie nicht nur zu den erfolgreichsten in ihrer Branche, sondern hat sich mittlerweile laut einer Analyse der Bloomberg News sogar unter die Milliardär:innen eingereiht. Dort zählt sie zu den wenigen, die diese beachtliche Summe fast ausschließlich durch Musik erreicht haben.

Im Video: Neues Prozedere bei Ticketverkäufen

Einnahmequellen des Superstars

Konkrete Zahlen der einzelnen Einnahmequellen gibt es nicht. Laut Angaben der "Wirtschaftswoche" lässt sich aber mit Schätzungen analysieren, was der Sängerin besonders viel Geld einbringt.

Musikstreaming: 90 Millionen Dollar

Den geringsten Wert dabei macht das Musikstreaming mit knapp 90 Millionen Dollar aus. Und das, obwohl ihre 270 aufgenommenen Songs milliardenfach gespielt werden und die US-Sängerin die meistgehörte Person auf Spotify ist. Pro Abruf verdient die Pop-Ikone selbst daran aber nicht mal einen Cent.

Film: 100 Millionen Dollar

Mit ihrem Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour" über ihre Welttournee brach sie Rekorde. Er zählt zu den weltweit erfolgreichsten Konzertfilmen aller Zeiten und brachte der US-Sängerin knappe 100 Millionen Dollar ein. Mit dem Verkauf von DVDs und Videostreaming-Einnahmen dürfte der Umsatz zukünftig nochmals deutlich ansteigen.

Verkäufe von CDs: 300 Millionen Dollar

Musikverkäufe bringen ihr knappe 300 Millionen Dollar ein. Und ja, hier ist tatsächlich noch die Rede von CDs und Co. Swifts Umsatzbeteiligung hier ist im Vergleich zur Beteiligung bei Streaminganbietern deutlich höher: Bis zu 50 Prozent erhält sie bei einer verkauften Sonderauflage.

130 Millionen Dollar für Rechte

Und damit nicht genug: Auch, ohne dass Taylor aktiv etwas dafür tun muss, verdient sie Geld im Musikgeschäft. So bekommt sie durch ihre Rechte an Bildern, Texten und Melodie jedes Mal Geld, wenn jemand anderes diese nutzen will. Dabei ist die Rede von anderen Künstlern, Radiosendern, Streamingabrufen und Werbeauftritten. Der große Vorteil gegenüber den anderen Einnahmen: Es fallen kaum Kosten an und der Gewinnanteil liegt bei bis zu 70 Prozent.

Konzerteinnahmen: 500 Millionen Dollar

Den laut Angaben der "Wirtschaftswoche" zweitgrößten Teil machen die Einnahmen durch Konzerte aus. Die Summe beläuft sich auf etwa 500 Millionen Dollar. Aber nicht alle Musiker:nnen brechen ähnliche Rekorde. Die Nachfrage nach Konzertkarten ist größer denn je. Rund 70.000 Zuschauer:innen erscheinen zu ihren Auftritten - und das, obwohl die Ticketpreise alles andere als erschwinglich sind. Im Schnitt kostet eine Konzertkarte mehrere hunderte Dollar.

Ausbeutung? Überhaupt nicht! Denn dafür bietet sie ihren Fans auch einiges. Die Ausgaben für Anschaffung und Betrieb von Lautsprechern, Bühne und Beleuchtung liegen laut Schätzungen schon bei knapp 300 Millionen Dollar. Darüber hinaus fallen Mitarbeiter:innen- und Reisekosten an, ebenso wie Kosten für die Konzertveranstalter:innen.

Verkauf von Fanartikeln: 600 Millionen Dollar

Der Andrang nach Swift-Fanartikeln ist besonders nach Konzerten gigantisch hoch. Schätzungen zufolge liegt der Gewinn abzüglich des Umsatzes von bis zu 1,3 Milliarden Dollar demnach bei knapp 600 Millionen Dollar.

So clever investiert Taylor Swift

Eigentlich müsste sie sich über Geldanlagen keine Sorgen machen, dennoch hat Taylor Swift Ahnung vom Investieren. Mit einem ehemaligen Investmentbanker als Papa hatte sie da wohl einige Vorteile. Laut Informationen von "t3n" investiere sie in vergünstigte Closed-End-Fonds (CEF) und überlässt auch hier nichts dem Zufall. Denn vor jeder Investition informiert sich die Milliardärin eigenständig und lässt sich nicht von Fremden einreden.

Swifts Katze ist 97 Millionen Dollar wert

Aber nicht nur Taylor Swift selbst bringt jede Menge Geld ein, denn auch ihre Katze Olivia Benson gehört laut "the ultimative pet rich list" zu den reichsten Haustieren der Welt. Damit steht sie auf dem 3. Platz der Rangliste. Das Geld verdiente Benson sich mit Auftritten in Musikvideos von Taylor Swift und Werbespots. Sie ist beispielsweise in Songs wie "Me!" oder "Blank Space" zu sehen.