Teste deine Intelligenz: Welcher dieser Becher ist ein Unikat? Nur wenige finden ihn in 10 Sekunden

Kaffee hilft uns jeden Morgen, wach zu werden. Da sollte doch dieses Kaffeebecher-Rätsel schnell gelöst sein, oder? Wir fordern dich heraus - welcher To-go-Becher ist ein Unikat?

Anzeige

Siehst du den Kaffeebecher, der anders ist?

Heute schon einen Coffee-to-go getrunken? Ja? Kannst du dich noch an den Becher erinnern, aus dem du deinen Kaffee geschlürft hast? Wenn du die Frage mit einem "Ja" beantwortest, dann ist dieses Rätsel genau das Richtige für dich.

Wir fordern dich heraus: Welcher dieser Kaffeebecher ist ein Unikat? Wenn du das Rätsel in 10 Sekunden löst, darfst du dich besonders clever nennen. Los geht's!

Bist du der Lösung schon auf den Fersen? Welcher Kaffeebecher ist ein Unikat? © Gui Athay

Wenn man lange auf das Bild schaut, sehen alle Kaffeebecher gleich aus. Aber: Die sehr schlauen Menschen erkennen schnell, dass ein Becher sich von den anderen unterscheidet. Fakt ist: Alle Becher haben einen grünen Deckel und einen braunen Hitzeschutz. Hmm… stimmt! Aber einen Unterschied gibt es trotzdem. Schau nochmal genau hin.

Anzeige

Anzeige

Tipp für Such-Rätsel: So siehst du den "besonderen" Kaffeebecher bestimmt!

Bist du wirklich alle Reihen durchgegangen? Wenn nicht, solltest du das unbedingt machen. Wenn du den "besonderen" Kaffeebecher immer noch nicht gefunden hast, mach eine kurze Pause. Schaue für ein paar Sekunden nicht auf den Bildschirm und gehe dann die Reihen Stück für Stück nochmal durch. Achte dabei auf Größenunterschiede. Vielleicht fällt dir doch etwas auf?

Letzter Tipp: Konzentriere dich auf den rechten Bereich des Suchbildes!

Du bist im Rätselfieber? Wir gehen mit! Teste dich in folgenden Challenges:

Anzeige

Auflösung Such-Rätsel: Der Kreis zeigt dir den gesuchten Coffee-to-go-Becher

Der Kaffeebecher, den wir gesucht haben, befindet sich in der zweiten Reihe von oben. Es ist also der dritte Kaffeebecher, wenn man von rechts zählt. Diesem Becher fehlt ein weißer Strich. Hast du ihn entdeckt? Wer das Ganze in unter 10 Sekunden schafft, darf stolz auf sich sein!