Thore Schölermann hört bei "taff" auf: "Ich verdanke dieser Sendung meine ganze Karriere"

14 Jahre lang stand Thore Schölermann regelmäßig für "taff" als Moderator vor der Kamera. Nun müssen die Fans Abschied nehmen: Bereits am morgigen Donnerstag wird er nach rund 800 Sendungen das letzte Mal in der Sendung zu sehen sein.

Anzeige

Thores letzte Sendung siehst du am 31. Oktober auf ProSieben oder Joyn "taff" siehst du kostenlos auf Joyn

Seit 2012 gehörte Thore Schölermann zum festen Moderationsteam von "taff". In einem Statement gegenüber "Bild" spricht Thore nun über seine Entscheidung, das Lifestyle-Magazin zu verlassen. Dabei wird auch deutlich, dass es ihm nicht leichtfällt: "Mit 'taff' ging alles los. Ich verdanke dieser Sendung und diesem Team meine ganze Karriere, weil da wirklich alles gestartet ist."

Jede einzelne Sendung habe Thore viel Spaß bereitet. Im Interview sagt er:

Ich bin super dankbar für die Zeit und verlasse dieses Studio wirklich mit zwei weinenden Augen. Thore Schölermann, , 2024

Doch was ist der Grund für seinen Ausstieg? Im Interview betont Thore, dass er sich zukünftig noch mehr Zeit für seine Familie nehmen will. Er ist seit 2019 mit seiner Frau Jana verheiratet. Im Dezember 2021 begrüßten sie ihr erstes Kind: eine Tochter namens Ilvi. Vor vier Monaten machte die Geburt ihres Sohnes die Familie komplett.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wer in die Fußstapfen des 40-Jährigen tritt, ist bislang noch unklar. Sobald sein Nachfolger feststeht, erfährst du es hier.

Einen kleinen Trost für die Fans gibt es jedoch. Ganz müssen sie nicht auf "Moderathore", wie er sich selbst oft nennt, verzichten. Er wird weiterhin regelmäßig "The Voice of Germany" und "The Voice Kids" moderieren.

Anzeige

Anzeige

Die neue Staffel von "The Voice of Germany" siehst du jetzt auf Joyn Hier geht's zum Stream

Wir wünschen Thore alles Gute für die Zukunft und werden ihn sehr vermissen! ❤️