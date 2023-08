Traumdeutung und Traumsymbole: Zahnverlust & Co. – das wollen dir deine Träume sagen!

Das Wichtigste in Kürze Die Traumdeutung ist jahrtausendealt und kann auf eine umfassende Geschichte zurückblicken.

Träume bringen Unterbewusstes ins Bewusstsein und helfen ebenso dabei, Geschehnisse zu verarbeiten und Platz für Neues zu schaffen.

Forscher:innen sind sich weiterhin nicht ganz einig, ob und inwieweit dem Träumen eine fundierte Bedeutung beigemessen werden kann.

Letzte Nacht wurdest du verfolgt? Oder musstest erneut zur Führerscheinprüfung antreten? In unseren Träumen erleben wir verrückte Dinge. Und Träume zu deuten, ist so spannend wie aufschlussreich. Was genau dein Traum bedeuten könnte und auf welche Botschaften du im Schlaf achten musst, liest du hier!

Die 7 wichtigsten Symbole in der Traumdeutung

Träume sind so alt wie das Leben auf der Erde selbst. Menschen aber auch Tiere träumen und reisen Nacht für Nacht in eine andere Welt. Darüber, was genau uns unsere Träume sagen wollen und ob das Ganze überhaupt eine Rolle im Wachzustand spielt, ist sich die Forschung nicht einig. Träumen ist das Erleben während wir schlafen, es gilt als besondere Form des Bewusstseins. Expert:innen nennen es auch ein sinnlich-halluzinatorisches Geschehen, was zum Zeitpunkt des Träumens sehr real wirkt. Oft sogar so real, dass es im Wachzustand zu einem richtigen Gefühlschaos kommen kann.

Verschiedene Wissenschaftler:innen haben verschiedene Theorien darüber, welche Funktion(en) das Träumen eigentlich hat. Hier ein kurzer Überblick:

Gehirnreifung

Bereinigungsfunktion

Verarbeitung und Lösen von Problemen = Entspannungszustand herstellen

Verarbeitung vom Alltag

Training des neuralen Netzes

Unterstützung von Lernprozessen

Und dann gibt es da noch die Theorie der Traumdeutung, auch Oneirologie genannt. Die besagt, dass wir nicht nur träumen, um Erlebnisse im Alltag zu verarbeiten, sondern dadurch kleine Hinweise und Botschaften erhalten. Die gilt es nur richtig zu deuten, um herauszufinden, was uns unser Unterbewusstsein damit sagen möchte. Das können versteckte Sehnsüchte, aber auch Warnungen sein. So sah beispielsweise Sigmund Freud im Traum eine Art Wunscherfüllung, indem der Traum Unterbewusstes ins Bewusstsein der träumenden Person bringt.

Wir träumen in jeder Schlafphase, intensiv wird es jedoch vor allem in der REM-Phase, also dem "Rapid Eye Movement". Währenddessen läuft das Gehirn auf Hochtouren, unser Körper, also auch unsere Muskeln, ist allerdings weitestgehend entspannt. Forscher:innen vermuten, dass das dem eigenen Schutz dient, um die Bewegungen im Traum nicht tatsächlich auszuführen.

Viele verorten die Traumdeutung irgendwo zwischen Aberglaube und Astrologie, dabei kann sie auf eine jahrtausendealte Geschichte zurückblicken. Schon in der Antike versuchten die Menschen, das Geheimnis der Träume zu entschlüsseln und für sich zu nutzen. Ob und in welchem Umfang du daran glaubst, ist natürlich ganz dir überlassen. Ein besonders spannender Aspekt ist, dass es Träume gibt, die besonders häufig vorkommen. Zwar erleben alle ihre Träume auf unterschiedliche Weise, dennoch gibt es Symbole und Erlebnisse, von denen Menschen immer wieder berichten. Welche Symbole für die Traumdeutung eine wichtige Rolle spielen und was sie zu bedeuten haben, erklären wir dir im Folgenden.

Fallen

Verarbeitest du zurzeit einen plötzlichen Verlust in deinem Leben? Oder kämpfst du mit starken Selbstzweifeln? Solltest du im Traum fallen - und zwar ohne Ende, was sich im Traum wie eine Ewigkeit anfühlen kann, - ist dies ein Signal, dass du etwas nicht unter Kontrolle hast. Das bereitet dir Sorge. Spätestens, wenn du die Ursache gefunden und alles bereinigt hast, solltest du wieder den Boden unter den Füßen spüren.

Zahnverlust

Dir fallen die Zähne aus? Das ist sowohl im realen Leben als auch im Traum eine absolute Horrorvorstellung! In der Traumdeutung ist der Verlust der Zähne ebenfalls mit Verlustängsten im Allgemeinen gleichzusetzen. Bist du zurzeit besorgt um deine finanzielle Situation? Hast du Angst, deinen Partner bzw. deine Partnerin zu verlieren oder gibt es in deinem engeren Umfeld einen Krankheitsfall, der dir zu schaffen macht? Es muss natürlich nicht immer gleich der Worst Case sein. Manchmal weist dich dieser Traum lediglich darauf hin, dass du dich in einer schwierigen Arbeitssituation befindest, dir generelle Anerkennung fehlt oder du einen Kontrollverlust spürst. Ändere die Dinge, die du ändern kannst und versuche dir nicht zu viele Gedanken über etwas zu machen, auf das du keinen Einfluss hast.

Fliegen

Im Gegensatz zum Fallen, ist das Träumen vom Fliegen ein sehr positives Zeichen! Es kann ein Hinweis darauf sein, dass du eine Herausforderung erfolgreich meistern wirst und gute Zeiten auf dich warten. Zudem steht es für Freiheit und das Loslassen. Hast du dich kürzlich von altem Ballast befreit, in welcher Form auch immer? Oder stehst du kurz davor? Das löst unterbewusste Blockaden und beflügelt dich im wahrsten Sinne des Wortes. Sollte dein Traum vom Fliegen mit einem Vogel kombiniert sein, verkörpert dies Leichtigkeit, Unbeschwertheit und Unabhängigkeit.

Verfolgung

Im Traum verfolgt zu werden, kann sich extrem intensiv und real anfühlen. Es gilt als Zeichen von Angst und weist uns auf eine Angelegenheit hin, die uns im realen Leben sehr beschäftigt. Befindest du dich gerade in einer besonders stressigen Phase? Gibt es Konflikte, die zu lösen sind? Oder gibt es Ängste in dir, die tief verwurzelt sein können, die früher aber nie wirklich präsent waren? Das Weglaufen vor einer Bedrohung kann ebenso bedeuten, dass du dich nach mehr Freiheit sehnst oder die Sorge in dir trägst, zu versagen. Gehe dem Ganzen unbedingt auf den Grund, um dir Seelenfrieden zu verschaffen!

Sterben

Du stirbst in deinem Traum oder du siehst jemand anderen sterben? Das ist wirklich intensiv, nicht zuletzt deswegen, weil der Tod vielen Menschen Angst und Kummer bereitet. Solange alles jedoch nur ein Traum ist, kannst du durchatmen! Nur selten ist das wirklich ein Hinweis darauf, dass du oder ein dir nahestehender Mensch stirbt. Vielmehr geht es beim Sterben in der Traumdeutung darum, dass ein Lebensabschnitt zu Ende geht. Und wo ein Ende ist, ist auch wieder ein Neuanfang. Ein bestimmtes Kapitel in deinem Leben ist (bald) vorbei, was sich auf die Arbeit, die Liebe, Freundschaften, einen Umzug oder anderes beziehen kann. Es kann auch um ein Charaktereigenschaft gehen, die du gerade loslässt.

Spinne

Wirklich viele Menschen fürchten sich vor Spinnen - dass ein Traum, in dem eine Spinne vorkommt, nichts Gutes zu verheißen hat, macht es nicht gerade besser. Sei aufmerksam, denn es könnte sein, dass du aktuell mit Lügen, Täuschungen oder Intrigen zu tun hast. Es handelt sich dabei zwar um eine Situation, auf die du nicht wirklich Einfluss hast, aus der du dich jedoch wieder befreien kannst. Die Lösung dafür ist eine offene und ehrliche Kommunikation. Sollte das nicht helfen, löse dich von negativen Menschen in deinem Umfeld.

Sex

In der Traumdeutung kann Sex auf mehrere Dinge hinweisen. Da ist natürlich der rein sexuelle, körperliche Aspekt, dass du mit jemandem wirklich intim werden möchtest und dich danach sehnst. Beobachtest du andere beim Sex, kann das bedeuten, dass du zurzeit nicht vollkommen zufrieden mit deinem Sexleben bist und etwas ändern musst. Eine andere Art der Interpretation ist, dass sich bestimmte Dinge in deinem Leben gerade verändern - das kann sowohl in positivem als auch negativem Sinne der Fall sein. Achte auf die Details in deinem Traum, denn nur daran lässt sich erkennen, worum es wirklich geht.