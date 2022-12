Traummann und Traumfrau erkennen: 7 Anzeichen zeigen, dass du die Liebe des Lebens gefunden hast

Bei der Suche nach der großen Liebe spielt nicht nur das Finden eine Rolle, sondern auch das Erkennen. Wie tragisch wäre es, wenn du deinen Traummann oder deine Traumfrau ziehen lässt – weil du nicht sofort merkst, dass er oder sie "The One" ist? Damit das nicht passiert, solltest du unbedingt auf diese Anzeichen achten!

Anzeige

Manche daten fleißig, um die große Liebe zu finden, andere überlassen ihr Liebesglück dem Schicksal und hoffen auf eine zufällige Begegnung mit dem oder der Richtigen. So oder so: Das Dating-Leben ist nicht immer leicht und manchmal stehen wir uns sogar selbst (unbewusst) im Weg. Zum Beispiel wenn wir ganz konkrete Vorstellungen im Kopf haben, die womöglich kein Mann und keine Frau auf der Welt erfüllen kann.

Manche Idealvorstellungen von Traumpartner:innen sind leider überzogen. Es gibt sogar Singles, die Checklisten im Kopf führen – das blockiert allerdings jedes nähere Kennenlernen.

Unser Tipp: Statt alles abzuchecken, lieber auf das Bauchgefühl hören. So nimmt man die Anzeichen und Signale deutlicher wahr. Was dir verrät, dass er oder sie dein Traummann oder deine Traumfrau ist, liest du hier.

Haben On-Off-Beziehungen eine Chance? Das erfährst du im Clip!

Traummann & Traumfrau erkennen: Das sind die Anzeichen

Es gibt einige Signale, die darauf deuten, dass wir den/die Richtige:n bereits vor uns haben. Manchmal fällt es uns aber schwer, diese Anzeichen richtig zu deuten. Dabei hilft dir vor allem das Bewusstwerden deiner eigenen Gefühle. Löst dein Gegenüber diese 7 Empfindungen in dir aus?

1. Anziehungskraft

Was gibt es Schöneres, als sich zu jemandem hingezogen zu fühlen? Anziehungskraft entsteht auf unterschiedlichste Weise. Sie wird vielleicht durch intensive Blicke und Gespräche oder durch körperliche Nähe und Umarmungen ausgelöst. Aber auch Äußerlichkeiten, ein guter Humor oder das Erleben gemeinsamer Momente kann solche Gefühle erzeugen. Bei der Anziehungskraft dreht sich nicht alles nur um Sex oder darum, dass du jemanden "hot" findest. Es ist vor allem der Wunsch, in seiner oder ihrer Nähe zu sein und sie körperlich spüren zu wollen – zum Beispiel durch Küssen und Kuscheln.

Anzeige

Anzeige

2. Gemeinsamkeiten

Better together? Dazu kann gemeinsames Kochen, zusammen eine Kunstausstellung besuchen oder Sport treiben gehören. Wichtig ist, dass ihr die Dinge gemeinsam erleben und auch genießen könnt. Gleiche Interessen lassen sich bereits in der Kennlernphase entdecken. Frag dein Date einfach nach seinen oder ihren Alltagsabläufen, was ihm oder ihr wichtig ist und womit er/sie die Freizeit gestaltet. Stellst du Übereinstimmungen fest? Wenn ja, kann das die Verbundenheit stärken und ein Anzeichen für deine:n Traumpartner:in sein.

3. Du fühlst dich sicher und geborgen

Geborgenheit spielt eine besonders wichtige Rolle. Wenn du ortsunabhängig das Gefühl hast, dich in der Nähe deines Partners oder deiner Partnerin zuhause zu fühlen, den Alltag zu vergessen und Stress abbauen zu können, dann ist das ein Anzeichen für Sicherheit. Aber auch die Gewissheit, dass du dich keineswegs verstellen musst und zu jeder Zeit deinen Emotionen freien Lauf lassen kannst, beweist, dass du dich geborgen und sicher fühlst. Achte bewusst darauf, wenn du mit deinem Date Zeit verbringst: Bist du ganz du selbst? Fühlst du dich wohl und sicher? Wenn ja, ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen und ein Signal, dass bei euch beiden Potential für wahre Liebe vorhanden ist.

Anzeige

4. Er/sie macht einen besseren Menschen aus dir

Du hast das Gefühl, schlechte Eigenschaften in der Gegenwart deines Partners oder deiner Partnerin ablegen zu können? Du bist zum Beispiel oft schnell gereizt und gehst schon wegen Kleinigkeiten an die Decke. Wenn du mit ihm/ihr zusammen bist, passiert das aber (so gut wie) nie. Du bist entspannter – und wenn es doch mal brenzlig wird, schafft es dieser Mensch, dich wieder zu beruhigen. Du spürst einfach, dass diese Person einen positiven Einfluss auf dich hat und du dich mit ihm/ihr an deiner Seite besser und stärker fühlst. Bingo, das könnte auf jeden Fall ein Anzeichen dafür sein, dass er oder sie dein Traummann oder deine Traumfrau sein könnte.

Passt ihr zusammen? Diese Fragen sollte sich jedes Paar stellen

5. Du willst alles mit der Person teilen

Ein aufregender Tag liegt hinter dir – wem möchtest du zuerst davon erzählen? Sowohl schlechte als auch gute Ereignisse teilst du am liebsten mit ihm/ihr? Im Gegenzug möchte er/sie aber auch intensiv an deinem Leben teilhaben, hört dir gerne zu, ist auch bei negativen Themen nicht genervt und unterstützt dich auch proaktiv mit Ratschlägen? Trifft das zu, dann könntest du bereits vor deinem Traummann oder deiner Traumfrau stehen.

Anzeige

Anzeige

6. Er/sie möchte dich nicht verändern

Besonders wichtig in einer glücklichen Beziehung: Du musst dir immer treu bleiben. Authentizität steht an erster Stelle und ist ein entscheidender Faktor für die Entwicklung einer gesunden Partnerschaft mit Zukunftspotential. Wenn dich jemand verändern möchte und ständig an dir rummeckert – wie sollst du dann glücklich werden? Egal ob das deinen Style, deinen Musikgeschmack, deine Freunde oder Charakterzüge betrifft: Wenn du das Gefühl hast, jemand mag dich genau so wie du bist, dann sind das eindeutig Indizien für den Traummann oder die Traumfrau.

7. Glück steht an erster Stelle

Und damit ist nicht nur das eigene Glück gemeint. Wie sagt man so schön: Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Das Glück deines Partners/deiner Partnerin ist dir genauso wichtig wie dein eigenes? Du fieberst z.B. mit, wenn dein Partner oder deine Partnerin befördert wird oder bei einem Gewinnspiel abräumt? Und du trauerst mit, wenn es ihm/ihr mal nicht so gut geht? Daran merkst du, dass dir das Glück des anderen am Herzen liegt. Und das ist eins der wichtigsten Anzeichen für echte Liebe! Wie du außerdem wahre Liebe erkennen kannst, verraten dir diese 10 Hinweise.

Ist er/sie dein/e Traummann oder Traumfrau?

Solltest du bei einem oder mehreren dieser Anzeichen keine Übereinstimmungen mit deinem aktuellen Date feststellen, ist das aber noch lange kein Indiz dafür, dass der- oder diejenige nicht dein Traummann oder deine Traumfrau sein oder werden kann.

Wenn du noch auf der Suche nach dem oder der Traumpartner:in bist, achte bewusst auf diese Signale, denn sie können dir dabei helfen, deinen Lieblingsmenschen zu finden. Vielleicht helfen dir auch unsere Tipps zur Love Language dabei? Außerdem verrät dir unser großes Liebeshoroskop 2022, wie deine Chancen gerade stehen. Bist du unsicher, ob er oder sie dasselbe für dich empfindet? Dann achte auf diese 8 Signale, die beweisen, dass dein Date in dich verliebt ist.

Aber am wichtigsten ist immer noch: Höre immer auf dein Bauchgefühl und lass dich auf keinen Fall von anderen beeinflussen, denn am Ende ist es dein Leben und deine Entscheidung und nur du allein kannst spüren, wer zu dir passt und dich optimal ergänzt.