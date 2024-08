Unangenehme Wahrheit: 5 Anzeichen, dass jemand dich nicht richtig liebt!

Tipps gegen Liebeskummer

Bist du unglücklich verliebt? Diese 5 Anzeichen sprechen dafür!

Du bist verliebt ... aber so hast du dir das Verliebtsein eigentlich nicht vorgestellt? Statt mit einem Dauer-Grinsen herumzulaufen, hast du ständig schlechte Laune, deine Gedanken kreisen nur um diese Person und ziehen dich runter: Zweifel, Ratlosigkeit und Selbstunsicherheit machen sich in dir breit und verjagen die Schmetterlinge im Bauch. Oh oh, es sieht ganz so aus, als ob du dich leider unglücklich verliebt hast. Wir sagen dir, welche Anzeichen dafür sprechen und verraten dir auch, wie du deinen Liebeskummer wieder loswirst.