Urlaub mit deinen besten Freunden: Ganz besondere Reisetipps

Was gibt es Schöneres, als mit dem besten Freund oder der besten Freundin zu verreisen? Denn wer kennt dich besser, ist immer für ein Abenteuer zu haben und tickt genau wie du? Höchste Zeit, einen tollen Trip für euch zwei zu planen. Wohin? Wir haben spannende Reiseziele für Besties!

Anzeige

Urlaubsziele für Freund:innen: Wellness & Entspannung

Manchmal muss es einfach ruhiger sein. Du und dein:e BFF habt in letzter Zeit viel gearbeitet und wollt eigentlich einfach nur eure Ruhe haben? Dann sind ein paar Tage Wellness und Erholung jetzt perfekt! Der Klassiker ist natürlich das Wellnesshotel in den Bergen. Besonders beliebt in den Wintermonaten – aber auch wunderschön im Sommer. Hier könnt ihr bei Massagen zur Ruhe kommen, euch in der Bar den neuesten Gossip erzählen, oder einfach nur gemeinsam die Aussicht auf die Berge genießen. Hier ein paar Orte, an denen ihr das wunderbar tun könnt:

Bad Kissingen - für alle, die nicht allzu weit weg wollen

Tirol - für alle, die den Flair mögen

Bali - für alle, die es weiter weg zieht

Mit einem Retreat tut ihr eurem Körper und Geist etwas Gutes. © insta_photos - stock.adobe.com

Ihr seid echte Yoga-Fans und wollt den Sport nutzen, um euch vom Alltagsstress zu erholen? Dann ist ein Yoga-Retreat ideal für euch. Zum Beispiel in Portugal, hier findet ihr zahlreiche Retreats und könnt den Tag vor atemberaubender Kulisse mit einem Sonnengruß beginnen.

Orte für Yoga-Retreats in Portugal:

An der Algarve

Bei Lissabon

In Carvalhal

Auf Madeira

Ein paar Tage Strandurlaub gehen immer, oder? Einfach in der Sonne liegen, ein gutes Buch lesen, mit dem Freund oder der Freundin quatschen und schwimmen.

Entdeckt gemeinsam wunderschöne Strände in:

Griechenland

Kroatien

Bali

Thailand

Italien

Kanaren

Anzeige

Anzeige

Urlaubsziele für Besties: Kurzurlaub

Wenn ihr es einfach nicht schafft, euch zwei Wochen zur selben Zeit freizuschaufeln, probiert es doch mal mit einem Kurzurlaub. Denn auch für ein langes Wochenende gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, gemeinsam eine tolle Zeit zu verbringen.

Mit einem Städtetrip könnt ihr zum Beispiel gemeinsam eine neue Stadt erkunden. Das geht natürlich hier in Deutschland, wenn ihr nicht allzu weit reisen möchtet. Aber je nach Budget und Lust, könnt ihr das auch auf Europa und die ganze Welt ausweiten. Lohnenswerte Städte sind unter anderem diese hier:

Lissabon

Marrakesch

Budapest

Las Vegas

Auch für Wien und London haben wir tolle Ideen gesammelt und die Hotspots der Metropolen ausgekundschaftet.

Im Sommer steht natürlich auch wieder die Festivalsaison an. Grund genug also, mal wieder Glitzerschminke und die Festivaloutfits auszupacken und sich zur Lieblingsmusik mit der besten Freundin oder dem besten Freund treiben zu lassen. Am besten sichert ihr euch dafür jetzt schon Tickets und bucht eure Übernachtungsmöglichkeit.

Anzeige

Urlaubsziele für Besties: Roadtrip

Roadtrips sind nicht umsonst seit Jahren super angesagt, auch bei Freund:innen. Ein Urlaub, in dem ihr eine intensive Zeit gemeinsam verbringt und ganz nebenbei noch wahnisnnig viel von einem Land sehen könnt. Unzählige gemeinsame Erinnerungen und Abenteuer warten hier auf euch. Und das Beste: Es gibt immer mehr spannende Routen, die extra für einen Roadtrip zusammengetragen wurden. Sucht euch also ein Land aus und recherchiert, was es bereits gibt – oder ihr stellt euch eure ganz eigene Route zusammen.

Einige der berühmtesten Routen sind diese hier:

Die Ring Route in Island

Die Panamericana - von Argentinien bis nach Alaska

Die Great Ocean Road in Australien

Die Garden Route in Südafrika

Bei solch einem Backpacker-Trip solltest du unbedingt alles einpacken, was du brauchst. Wir erinnern dich nochmal an die Basics!

Ein Surfkurs steht auch auf deiner Bucket List? Warum also diesen Punkt nicht gemeinsam mit der besten Freundin oder dem besten Freund abhaken? © Jacob Lund - stock.adobe.com

Urlaubsziele für Besties: Abenteuer und Sport

Wandern, Tennis, Segeln, Paragliden – ihr beiden seid sportlich nicht zu stoppen? Dann ist ein Aktivurlaub die beste Wahl. Kein Faulenzen am Strand, dafür lieber mit dem Board in die Wellen. Bei einem Aktivurlaub voller Abenteuer erwarten euch gemeinsame Erlebnisse, die euch für immer verbinden und zusammenschweißen werden. Bei Kursen lernt ihr neue Leute kennen, oder erkennt bei einer Wüstentour durch die Sahara, wie faszinierend die Landschaft sein kann.

Anzeige

Anzeige

Segeln erlebt dabei gerade einen ordentlichen Aufschwung. Viele sind dabei sogar so begeistert davon, dass sie selbst gleich den Segelschein machen wollen. Das kannst du natürlich auch gleich mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin machen. Wenn ihr (vorerst) nur auf einen Segeltörn gehen wollt, gibt es zahlreiche Angebote, das mit einem Segler oder in einer Gruppe tun zu können. Tagelang gemeinsam auf einem Segelschiff – umgeben von Wasser, Sonne und vielleicht ein paar kleinen Inseln.

Das kann natürlich auch eine kleine Probe für eure Freundschaft sein, aber es lohnt sich in jedem Fall – die Bilder, die Menschen, die Erlebnisse. Eine solche Reise werdet ihr nie vergessen. Und das Beste: Da auf solchen Törns auch gern mehrere Leute dabei sind, könnt ihr entweder noch mehr Freund:innen mit an Board holen, oder ihr lernt neue Leute bei einem Gruppen-Segeltörn kennen.

Im Clip: So lernst du auf Reisen neue Leute kennen

Diese Länder bieten einige wunderschöne Routen für ein Segelabenteuer:

Kroatien

Griechenland

Seychellen

Karibik

Wer eher eine Landratte ist, kann sich bei einer Wander- bzw. Trekkingtour verausgaben. Mit einer Gruppe aus anderen Outdoor- und Abenteuerbegeisterten könnt ihr die atemberaubenden Landschaften gemeinsam erleben. Am Abend kehrt ihr in landestypische Unterkünfte ein, genießt den Ausklang des Tages und könnt in eurer freien Zeit Land, Leute und Kultur von einer einzigartigen Seite kennenlernen.

Für echte Abenteurer:innen: eine Trekkingtour durchs Gebirge. © Adin - stock.adobe.com

Dabei bieten sich eine ganze Reihe von Bergen, Ländern und Routen an, zum Beispiel:

Nepal

Kilimandscharo

Mont Blanc

Patagonien

Und wenn es euch dann doch zum klassischen, aber nicht minder beliebten Surfcamp-Urlaub zieht, kommt ihr unter anderem hier voll auf eure Kosten:

Spanien

Portugal

Marokko

Sri Lanka

Dabei könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr das volle Surf-Abenteuer, mit Camping buchen, oder euch doch ein angenehmes Hotelzimmer gönnen wollt.

Daneben gibt es außerdem unzählige Unternehmen, die für euch euren Abenteuer- und Aktivurlaub planen – ihr müsst euch dann nur noch für ein Land und eine Route entscheiden und den Rest übernimmt der Veranstalter.

Du siehst: Willst du mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund verreisen, gibt es mehr als genug Reiseziele, die nur darauf warten, von euch erobert zu werden. Tut also eurer Freundschaft etwas Gutes und bucht den lang ersehnten gemeinsam Urlaub am besten gleich heute noch.