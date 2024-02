Valentinstag und Single? So zelebrierst du die perfekte Me-Time

Valentinstag gilt als romantischer Tag im Jahr und ist für viele Verliebte Anlass, ihre Liebe zu feiern. Du bist Single und hasst Valentinstag? Statt dich ausgeschlossen zu fühlen, schlecht gelaunt oder vielleicht sogar traurig zu sein, kannst du den Tag natürlich auch ohne Partner oder Partnerin genießen und als Gelegenheit nutzen, etwas Schönes zu unternehmen oder dir etwas Gutes zu tun. Wir haben drei Ideen für tolle Dates am Valentinstag und zwar mit dir selbst oder mit Freunden.

Anzeige

Im Day Spa verwöhnen lassen

Zeig dir, dass du dir wichtig bist und lass es dir am Valentinstag in einem Day Spa gut gehen. In den meisten großen Städten bieten Hotels auch Nichtgästen an, den Spa-Bereich zu nutzen, wenn man sich vorab anmeldet. Oder du siehst dich nach einem speziellen Spa für Tagesgäste um. Oft kannst du dort auch eine Massage oder eine Gesichtsbehandlung dazu buchen. Frag doch jemanden aus deinem Freundeskreis oder aus deinem Job-Umfeld, ob er oder sie mitkommen möchte, dann könnt ihr ein richtiges Event daraus machen.

Wer lieber allein entspannt, kann es sich auch im eigenen Badezimmer gemütlich machen und den Raum in ein Home-Spa verwandeln. Lass dir zum Beispiel eine Badewanne ein oder pflege deinen Körper mit einem Peeling und einer Maske. Zünde dir ein paar Kerzen an und lass deine Lieblingsmusik laufen, so kannst du wunderbar Kraft tanken und in der wohltuenden Atmosphäre zur Ruhe kommen.

Anzeige

Anzeige

Ein Freundschafts-Dinner ausrichten

Du hast Freunde, die auch Single sind und keine Lust haben, den Valentinstag allein zu verbringen, dann tut euch doch zusammen und feiert eure Freundschaft bei einem Dinner zu Hause. Vielleicht bestellst du für alle Pizza oder ihr plant ein Abendessen, zu dem jeder ein paar Kleinigkeiten mitbringt, dann hat niemand viel Arbeit und ihr habt verschiedene Leckereien zu essen. Besorgt zum Beispiel etwas Brot, Dips und ein paar Antipasti, von denen sich jeder bedienen kann. Eine schöne Idee für den Valentinstag ist auch, gemeinsam anzustoßen und euch gegenseitig zu sagen, was ihr an eurer Freundschaft schätzt.

Wer Freunde hat, die weiter weg wohnen, kann sich auch zum Telefon-Date verabreden und endlich mal wieder stundenlang quatschen.

Im Clip: So tickt Deutschland in der Liebe

Anzeige

Me-Time gönnen

Sieh Valentinstag auch als Tag der Selbstliebe und nimm dir Zeit für dich und mache etwas, was dir gut tut und zwar ohne dein Smartphone im Blick zu haben. Du kannst es dir zum Beispiel nach der Arbeit schön machen und dein Lieblingsessen vorbereiten, ein Buch lesen, Yoga machen, meditieren oder eine Liste mit Dingen beginnen, die dir Freude bereiten und die du ab sofort öfter in deinen Alltag integrieren möchtest. Lass es dir einfach gut gehen und konzentrier dich ganz auf dich.

Wenn du dir schon lange nichts Gutes mehr getan hast, kannst du dir für dein Date mit dir selbst auch ein Geschenk kaufen. Wir belohnen uns nämlich meist viel zu selten für das, was wir tagtäglich leisten. Bestimmt gibt es etwas, was du dir schon lange gönnen möchtest- dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.

Schöner Nebeneffekt: Wenn du am Valentinstag offline bist und nicht durch Instagram oder Tiktok scrollst, gehen Pärchenbilder und Liebesschwüre in den Sozialen Medien ganz automatisch an dir vorbei.