Verliebt in den Frühling starten: 7 magische Date-Ideen

Du willst dich endlich wieder verlieben? Dann ist jetzt die perfekte Zeit dafür. Der Frühling steht vor der Tür und die Schmetterlinge flattern los. Dir fehlt noch die Inspiration für ein aufregendes Date? Unsere 7 Ideen für den Frühling werden helfen!

Du bist Single? Dann mach dich bereit, denn März, April und Mai sind die perfekten Monate, um dein Match zu finden. Denn nahezu jede:r ist nach den kalten Wintertagen motiviert, wieder rauszugehen und Leichtigkeit und Liebe zu genießen.

An aufregenden Dates und heißen Flirts kommt in dieser Jahreszeit niemand vorbei. Auf einen klassischen Abend im Restaurant hast du bei diesem Traumwetter keine Lust mehr? Wir haben Spannenderes: vom Adrenalin-Date bis zum entspannten Date bei Sonnenaufgang.

Diese Dating-Apps können dir bei der Suche nach einem Date helfen. Wie du dann erkennst, ob er oder sie "The One" ist? Traummann oder Traumfrau? Diese Signalen verraten es! Außerdem: Entschlüsselt – So verhalten sich verliebte Männer. Damit garantiert keine peinliche Gesprächspause eintritt, findest du hier außerdem ein paar Gesprächsthemen für das erste Date. Du weißt nicht, wie du mit deinem Schwarm ins Gespräch kommen sollst? Dann haben wir hier Ideen, die wirklich funktionieren. Erfahre hier im großen Liebeshoroskop für den Frühling, wie es um dein Liebesglück bestimmt ist.

1. Minigolf spielen

Klingt im ersten Moment womöglich ein wenig kindisch. Aber Minigolf spielen kann zu einem riesengroßen Spaß werden. Schnappt euch die Schläger und probiert es einfach aus. Wenn dein Schwarm einen guten Humor hat, stehen euch lustige Stunden bevor. Gleichzeitig kannst du das sportliche Geschick oder die Geduld, wenn das Einlochen ein paar Schläge mehr braucht, austesten. Wenn euch das klassische Spiel zu langweilig ist, macht einen Wettkampf mit anschließender Siegerehrung daraus. Vielleicht gibt es für den/die Minigolfmeister:in am Ende sogar einen kleinen Kuss?

2. Adrenalin im Freizeitpark

Du bist ein richtiger Adrenalinjunkie und in puncto Action kann es dir nie hoch oder schnell genug sein? Dann überrasche dein Date mit einem Ausflug in den Freizeitpark. Wenn dein Traummann oder deine Traumfrau genauso tickt wie du , dann wird er oder sie von diesem Vorschlag beeindruckt sein. Was gibt es Schöneres, als gemeinsam neue Abenteuer zu erleben und seine Ängste zu überwinden. Händchenhalten in der Achterbahn bringt euch definitiv einander näher .

3. Daten zwischen Affe, Elefant und Känguru

Du warst das letzte Mal als Kind im Zoo? Dann wird es höchste Zeit, den Löwen mal wieder einen Besuch abzustatten. Das Tolle an einem Date im Frühling ist, dass die Zoos in der Nebensaison noch nicht so überfüllt sind. Langeweile wird bei diesem Date auf keinen Fall aufkommen, denn es ist einfach immer spannend, Affen, Elefanten, Erdmännchen und Co. zu beobachten. Wenn euch kurzzeitig der Gesprächsstoff ausgeht, amüsiert ihr euch einfach über die putzigen Zoo-Bewohner.

4. Fahrradtour im Grünen

Die Temperaturen klettern langsam wieder nach oben. Was gibt es Schöneres als eine kleine Fahrradtour ins Grüne? Bei so viel sportlicher Aktivität kommt sicher keine Nervosität auf. Unterwegs könnt ihr die wunderschöne Natur bewundern, die so langsam wieder aus dem Winterschlaf erwacht und in saftigem Grün erstrahlt. Wenn es euch zu anstrengend wird, dann sucht euch ein ruhiges Örtchen, breitet eure Picknickdecke aus und plündert eure Snacks. Gemeinsame Erlebnisse schweißen zusammen und vielleicht ist das die erste vieler gemeinsamer Radtouren.

5. Angrillen im Park

Was gibt es Tolleres im Sommer als zu grillen? Aber wieso warten? Sobald sich die ersten Sonnenstrahlen zeigen, ist die Grillsaison eröffnet. In vielen Parks gibt es offizielle Grillplätze oder Mietgrills, denn Einweggrills sind umweltschädlich und nicht überall erlaubt. Auch der Einkauf kann schon Teil des Dates sein und zur Action-Challenge werden. Gebt euch zehn Minuten im Supermarkt und flitzt getrennt los. Aufgabe: Jede:r besorgt ihre/seine liebsten Grillspeisen. Wir sind sicher, es wird köstlich. Sucht euch einen hübschen Park und lernt euch bei gutem Essen und aufregenden Gesprächen besser kennen.

6. Bei Sonnenaufgang in den Tag starten

Du bist ein richtiger Morgenmensch? Und liebst romantische Sonnenaufgänge? Dann überrasche dein Date mit einer für Verabredungen eher untypischen Zeit. Denn der Frühling hält früh morgens atemberaubende Naturschauspiele für euch bereit. Genießt gemeinsam die Ruhe der Morgenstunde und lernt euch kennen. Bei so viel Zweisamkeit ist Bauchkribbeln vorprogrammiert. Lust auf einen gemeinsam erlebten Sonnenaufgang? Im März geht die Sonne schon um 6.30 Uhr auf. Wenn es so früh noch etwas eisiger ist, könnte das eine gute Gelegenheit sein, um euch gegenseitig zu wärmen. Wenn euch die Kälte und das zeitige Aufstehen doch etwas geschlaucht hat, setzt ihr euer Date bei einer heißen Tasse Kaffee und einem leckeren Frühstück einfach fort.

7. Weintour durch eure Stadt

Beginnt eure Tour am frühen Nachmittag und genießt die Nachmittagssonne. Trefft euch in deiner Lieblingsbar, nehmt euch ein Getränk To-Go und sucht ein gemütliches Plätzchen. Der Vorteil von einem Gläschen eures Lieblingsweins: Es lockert die Stimmung und die anfängliche Nervosität ist schnell verflogen. Wie viele eurer Lieblingsbars ihr ansteuert, bleibt euch überlassen. Lasst euch treiben, erkundet bei intensiven Gesprächen die Stadt und entdeckt gemeinsam neue Locations. Deine Verabredung trinkt keinen Wein? Das kann aufschlussreich sein. Hier erfährst du, was dir die Drink-Bestellung über dein Date verrät.