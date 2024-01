Verrückter TikTok-Trend: Warum Nasenschals echt gefährlich sind

Bei klirrenden Temperaturen von bis zu minus 15 Grad verlassen viele ungern das Haus und wenn, dann im altbewährten Zwiebellook. Da wird Style oft zweitrangig. Jetzt geht ein seltsamer Wintertrend in Südkorea viral: der Nasenschal. Gesundheitsexpert:innen warnen jedoch vor dem Fashion-Accessoire.

TikTok-Trend: Nasenschal

Der Nasenschal sieht aus wie eine gefütterte Clownsnase und wird auch so getragen. Die Bedienung ist einfach: Den "Nose Scarf" oder "Nose Warmer" stülpst du dir über die Nase und hängst die jeweils rechts und links freiliegenden Bänder wie bei einer Maske an den Ohren ein.

Aktuell trended diese kuriose Nasenverhüllung in zahlreichen Videos auf Tiktok. Influencer jeffkimiee feiert den Trend als "neues, virales Winterding in Korea" und ergänzt mit lachenden Smileys: "Ja, es ist tatsächlich warm." Er trägt den Nasenschal in einer Version aus silbernen Pailletten.

Vielen User:innen gefällt das. Positive Kommentare wie "Das brauchen wir hier" und "Das wünsche ich mir schon sooo lange! Immer ne kalte Nase!" geben dem Tiktok-User recht.

Beim Nasenschal scheiden sich die Geister

Auch der Style kommt teilweise gut an. Der Nasenschal sehe "zusammen mit einer Mütze ganz cool aus". Mittlerweile sind selbst Verkaufsplattformen wie Amazon oder Etsy schon auf den Hype aufmerksam geworden und bieten die Nasenbedeckung in verschiedenen Farben und Formen an. Wer knausert, nimmt einfach eine Strick- oder Nähnadel selbst in die Hand. Aber ist das wirklich eine gute Idee?

Während einige "lieber Schal oder normale Maske" tragen wollen, schwört ein Minusgrade-erprobter User auf "Wetterbalsam und Sturmhaube", keinesfalls aber auf die verplüschte Nasenmütze. Dr. Yvonne Gilli, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin und Präsidentin der Swiss Medical Association FMH, gibt den Skeptikern recht.

"Nose Scarf" steigert Erkältungsrisiko

Durch das geringe Unterfettgewebe ist die Nase anfälliger für winterliche Temperaturen. Von Selbstgestricktem rät Dr. Gilli wegen der großen Stricklöcher aber ab. Außerdem sei es "für viele nicht nur unangenehm, etwas auf der Nase zu haben", einige tendieren dazu, aufgrund des Nasenschals nur durch den Mund zu atmen. Das wiederum sei schlecht, da die ungefilterte und eiskalte Luft das Erkältungsrisiko steigere.

Nach wie vor schwört Dr. Gilli auf Mütze und Schal, geschichtete Kleidung und Wärme von innen. Scharfe Gewürze wie Chili, Pfeffer, Ingwer, Meerrettich, Senf oder Wasabi wärmen gut von innen. Außerdem sei rotes Fleisch und Fisch sowie Wintergemüse ratsam. Der altbewährte Ingwertee, aber auch Kümmel und Fenchel seien als Warmgetränk auch gut.

Gesunde Menschen sollten auf jeden Fall weiter draußen - warm eingepackt - Sport treiben, Personen mit Herz-Kreislauf-Problemen oder Asthma sollten hingegen bei klirrenden Temperaturen extrem aufpassen oder Outdoor-Sport nicht bei Minusgraden betreiben.

Der ungewöhnliche Trend des Nasenschals wird sich aber wohl weiterhin seinen Weg bahnen, auch wenn sich nicht nur bei den Expert:innen die Geister scheiden.