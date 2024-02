Von der Kellnerin zur Grammy-Siegerin: So reich ist Dua Lipa

Schon als Kellnerin in London wusste sie: "Da will ich raus." Und sie schaffte es: Dua Lipa (28) zählt zu den bekanntesten und reichsten Popstars der Gegenwart.

Dua Lipa war alles andere als abgehoben

Dua Lipa besitzt Ehrgeiz. Deshalb blieb sie auch nicht lange Kellnerin, sondern arbeitete sich rasch zur Empfangsdame des Nobel-Mexikaners La Bodega Negra im Londoner Trendviertel Soho hoch. Das Gegenteil des Platzanweisens machte sie dann im Nachtclub Mayfair ein paar Ecken weiter: Da war sie Türsteherin und ließ nur jene Besucher:innen rein, die auf der Gästeliste standen. Aber nicht lange: "Als ich meine Freunde abweisen musste, nur weil sie Turnschuhe trugen, wusste ich: Das ist nichts für mich."

Mittlerweile dürfte Dua Lipa selbst in den teuersten Clubs ein- und ausgehen - ohne anzustehen. Läden, die sie besucht, werden über Social Media schnell zum Hotspot.

Mit nur 15 Jahren auf eigenen Beinen

Glück im Unglück: Dua Lipas Eltern flohen 1992 vor den Kriegswirren aus dem heutigen Kosovo nach London, wo Dua 1995 zur Welt kam und aufwuchs. Das Mädchen, deren albanischer Name so viel wie "Ich liebe" bedeutet, war früh musikbegeistert und begann mit fünf Jahren zu singen. Anfangs summte sie vor allem mit, wenn ihr Vater Dukagjin musizierte. Der Kosovo-Albaner ist Sänger und Gitarrist der Rockband Oda. Nicht alle erkannten Duas Gesangstalent: Als sie sich mit neun Jahren für den Schulchor bewarb, lehnte sie die Leiterin glatt ab: "Du kannst nicht singen." Aber Dua ließ sich nicht abschrecken, sondern lernte dazu: an der renommierten Sylvia Young Theatre School. Das sollte sich lohnen.

2008 musste Dua London verlassen, weil die Eltern aus beruflichen Gründen in den mittlerweile unabhängigen Kosovo zurückkehrten. 2010 machte sich Dua dann "selbstständig" und kehrte allein nach London zurück - mit gerade einmal 15 Jahren. Sie begann, Songs und Videos von sich bei Youtube hochzuladen, und ergatterte nebenbei erste Model-Jobs. So war sie im Werbe-Jingle für die Casting-Show "X-Factor" 2013 als Gesangstalent zu sehen.

Auf der Liste der reichsten 30 Engländer:innen unter 35 Jahren

Dann ging es Schlag auf Schlag: 2012 veröffentlicht sie ihre ersten Songs auf Soundcloud, 2013 suchte sich Dua Lipa ein Management, 2014 unterschrieb sie den Plattenvertrag. Ein Jahr später wurden ihre ersten Singles veröffentlicht, von denen die zweite, "Be The One", gleich ein europaweiter Top-Ten-Hit wurde. Als 2017 ihr Debüt-Album "Dua Lipa" erschien und in elf Ländern die Top 10 enterte, war sie bereits ein Star. Kurze Zeit später gewann sie als Newcomerin zwei Brit-Awards. Seither ist sie nicht zu stoppen: 2019 erhielt sie ihre ersten beiden Grammys. Ihre Songs landeten beständig in den Charts der Welt und füllten die Dancefloors. "One Kiss", "Don't Start Now" oder "Dance The Night" wurden zu Megahits.

Das alles machte sich auf dem Bankkonto bemerkbar. "Sunday Times" verortete Dua Lipa im vergangenen Jahr unter den 30 reichsten Engländer:innen unter 35 Jahren. Die Zeitung schätzte ihr Vermögen auf fast 87 Millionen Euro. Die "Cosmopolitan" ist etwas vorsichtiger und geht von rund 32 Millionen Euro aus. Viel Geld nahm sie während ihrer US-Tour "Future Nostalgia" ein. Ein paar Millionen davon investierte Dua Lipa in eine Riesenvilla für ihre Eltern in deren kosovarischer Heimat Pristina, sie selbst wohnt mittlerweile in den USA.

Drittes Album für Herbst 2024 geplant

Der Trend bei Dua Lipa geht eindeutig weiter nach oben. Denn die erklärte Feministin und Unterstützerin der LGBTQ+-Community ist weit mehr als eine Sängerin und Songwriterin. Mittlerweile gilt sie längst als Mode- und Style-Ikone. Seit 2017 ist sie ein erfolgreiches Model. Zunächst in Anzeigen für Pepsi oder Puma, später für Yves Saint Laurent. Mittlerweile feierte sie für Versace ihr Laufsteg-Debüt bei der Fashion Week in Mailand 2022. Mit Donatella Versace kreierte sie eine Modekollektion namens La Vacanza, die im Frühsommer 2023 bei einer Modenschau in Cannes präsentiert wurde.

Inzwischen feierte sie sogar als Schauspielerin Erfolge. 2023 war sie in "Barbie" als Mermaid Barbie zu sehen und in diesem Jahr in der star-besetzten Actionkomödie "Argylle". Zudem arbeitet Dua Lipa gerade an ihrem dritten Album, das sie im Herbst 2024 veröffentlichen will. Nicht nur ihre 88,6 Millionen Instagram-Follower:innen dürften darauf warten.

Es scheint klar: Der Aufwärtstrend in Dua Lipas Leben und auf ihrem Bankkonto ist noch nicht gestoppt. Laut ihrem Vater und Manager sei sie auf dem Weg zur "Milliardärin".