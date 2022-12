Liebe ist... manchmal echt kompliziert. Und manchmal weiß man nicht mal sicher, ob der oder die andere überhaupt genauso stark empfindet. Doch zum Glück gibt es einige Anzeichen, mit denen du herausfinden kannst, ob dich jemand liebt - oder nicht. Wir verraten sie dir.

Bist du vielleicht gerade in einer Beziehung, die dich öfter zweifeln lässt? Du weißt, dass du deinen Freund/Freundin liebst. Aber fühlt dein Schatz auch wie du? Vielleicht hast du aber auch schon länger etwas mit jemandem am Laufen und grübelst, in welche Richtung das Ganze gehen soll - und ob der/die andere auch Gefühle für dich hat? Jetzt könnte man in beiden Fällen sagen "Na, redet einfach darüber". Doch sind wir mal ganz ehrlich: Über Gefühle zu sprechen, fällt nicht jedem leicht.

Jemandem seine Liebe zu gestehen und sich verletzlich zu zeigen - dazu gehört viel Mut. Oder eben zumindest eine gewisse Sicherheit, dass der/die andere ähnlich empfindet. Die 100 prozentige Sicherheit können wir dir (leider) auch nicht geben. Aber trotzdem gibt es so einige Anzeichen (die wir selbst oft übersehen) an denen du erkennen kannst, ob dich jemand wirklich liebt. Wir verraten sie dir hier.

An diesen acht Anzeichen erkennst du wahre Liebe

1. Er/Sie sorgt sich um dein Wohlergehen

Jemand der liebt, will, dass dieser Person auf keinen Fall etwas Schlechtes passiert. Wenn du krank bist, sorgt sich dein/e Freund:in rührend um dich, bringt dir Suppe und Medikamente vorbei und erkundigt sich ständig nach deinem Wohlbefinden. All das zeigt dir, dass du ihm/ihr auf jeden Fall etwas bedeutest und er/sie dich liebt. Auch wenn er immer auf der Seite des Bürgersteigs geht, damit du dich geschützt fühlst und dich auf Partys niemals alleine stehen lassen würde, zeugt von starken Gefühlen.

2. Er/Sie geht zärtlich mit dir um

"Physical Touch", also Berührung ist eine der 5 "Love Languages". Wie der Name schon sagt, gehören Berührungen und Intimität ganz eng mit der Liebe zusammen. Dabei geht es nicht immer nur um Sex, sondern auch um kleinere Berührungen im Alltag. Ihr seid zusammen unterwegs und er/sie legt seine Hand auf deinen Schoß oder legt den Arm um deine Schulter oder Taille. Auch ein Abschiedskuss, eine Massage und Küsse auf die Stirn zeigen, dass diese Person sehr starke Gefühle für dich hat.

Übrigens: Die Körpersprache kann auch einiges darüber aussagen, ob er/sie dich wirklich liebt. Wenn er/sie bei einem Gespräch die Gesten von dir imitiert, ist das ein gutes Indiz dafür, dass dein Gegenüber dich sehr gerne hat. Denn wir ahmen nur nach, was wir bewundern, was wir sehr gerne mögen oder gar lieben.

3. Er/Sie will, dass du seine oder ihre Familie kennenlernst

Wenn er oder sie dich mit zu seiner Familie nimmt und dich seinen engsten Freunden vorstellt, ist es vermutlich ernst. Auch wenn er/sie mit dir gemeinsam deine Eltern besucht ist, das ein Zeichen von Liebe. Denn diesen Schritt würde man nicht gehen, wenn man sich keine langfristige Beziehung vorstellen kann. Es kommt dabei natürlich auch auf die Eltern und Kulturen - es muss nicht unbedingt heißen, dass er/sie dich nicht liebt, wenn es noch kein Kennenlernen gab. Lass dem Ganzen Zeit und versucht, offen über das Thema zu reden.

4. Er/Sie hört dir wirklich zu und versucht dich zu entlasten

Daran erkennst du ganz klar, ob ihm oder ihr etwas an dir liegt. Schließlich verbringt man meistens so viel Zeit mit dem oder der Partner:in und wünscht sich ein offenes Ohr. Klar, kann es anstrengend sein, 10 mal vom legendären Tor beim Fußballturnier zu hören oder sich immer wieder die Storys der Mädelsrunde anhören zu müssen. Aber wer wirklich liebt, wird am Leben des anderen interessiert sein. Merkt sich dein Date oder dein Schatz kleine Details aus deinen Erzählungen, dann ist das auf jeden Fall ein Anzeichen für starke Gefühle.

5. Er/Sie überrascht dich mit kleinen Aufmerksamkeiten

Ein Frühstück ans Bett, Blumen an einem zufälligen Tag - das alles sind kleine Anzeichen für große Gefühle. Ihr seid z.B. an einer Tankstelle und er/sie bringt dir dein Lieblingseis mit, obwohl du nichts gesagt hast - ist das nicht süß?! Dieser Mensch macht dir gerne eine Freude und das ist eindeutig ein Signal für Liebe Wenn dein:e Freun/din ständig an dich denkt und dich mit kleinen Aufmerksamkeiten überrascht, dann kannst du sicher sein, dass es Liebe ist.

6. Er/Sie sagt dir, dass er/sie dich liebt und spricht offen über Gefühle

Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem er/sie dir gegenüber offen und ehrlich seine Liebe gesteht. Spätestens da weißt du, dass die Gefühle wirklich echt sind und du kannst aufhören zu rätseln! Kommunikation ist der erste Schlüssel zu einer tiefen Verbindung. Wenn ihr über eure innersten Ängste, Sorgen und Gefühle sprecht, ist das eines der sicheren Zeichen für Vertrauen und Liebe. Wenn dein Mann oder deine Frau dich liebt, wird er auch die Details seines Tages mit dir teilen wollen, zusammen mit seinen tiefsten Gedanken und Wünschen.

7. Er/Sie ist nicht nachtragend und verzeiht dir

Das heißt nicht, dass man aus Liebe über alles einfach so hinwegsehen muss. Aber wenn du beispielsweise in einem Streit etwas Unüberlegtes sagst und dich im Nachhinein entschuldigst, sollte er/sie dir verzeihen - und nicht ewig nachtragend sein. Wenn wirklich von Liebe die Rede ist und du ihm/ihr wichtig bist, wird er/sie alles daran setzen, den Streit wieder aus der Welt zu schaffen!

8. Er/Sie lässt dir deinen persönlichen Freiraum

Jede/r braucht mal seinen/ihren persönlichen Freiraum und Zeit für sich. Wenn er/sie dich wirklich liebt, dann wird er/sie dir auch geben. Dein Schatz hat kein Problem, wenn du mal wieder deine Jungs/Mädels treffen willst und akzeptiert es ohne Murren, wenn du deine Me-Time brauchst? Dann spricht es dafür, dass da große Gefühle im Spiel sind.