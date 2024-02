Warum weniger mehr ist: Das steckt hinter dem TikTok-Phänomen "Day-Dumping"

Schluss mit höher, schneller, weiter! Beim Day-Dumping schaltest du einen Gang zurück, entdeckst die Schönheit im Alltag und lernst dabei, wie happy etwa eine Tasse Lieblingstee an einem verkorksten Regentag machen kann. Dieser TikTok-Trend sorgt für gute Laune.

Anzeige

#daydump: Die kleinen Dinge im Leben

Das erste Schneeglöckchen, das sich seinen Weg an die Sonne gebahnt hat. Der warme Kuchen, den du gerade aus dem Ofen geholt hast. Das ansteckende Lachen deiner besten Freundin ... Unter dem Hashtag #daydump oder #daydumping häufen sich auf TikTok und auch Instagram derzeit Fotos und Videos von vermeintlich banalen Alltagssituationen. Ungefiltert, unspektakulär, ungeschönt, einfach pur. Und im besten Sinne nett.

Der Sinn dahinter: Den sonst oft bis zur Unkenntlichkeit aufpolierten und von Filtern gefakten Social-Media-Darstellungen etwas entgegenzusetzen und den Druck herausnehmen. Statt "Guckt mal, was ich Tolles erlebe" und "Schaut mal, wie ich besonders viel schaffe" lautet hier die Devise: "Heute ist ein ganz normaler Durchschnittstag. Und das ist gut so."

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Diese Sternzeichen sind 2024 besonders erfolgreich

Day-Dumping ist wie ein Tagebuch in Bildern

Die Day-Dumping-Snippets deines Alltags sind sozusagen dein visuelles Tagebuch, das du mit anderen teilst. Auf Deutsch heißt Day-Dumping so viel wie "Tages-Auszüge" oder "Tages-Deponie". Wichtige Aspekte dabei: Achtsamkeit und Dankbarkeit. Indem du die kleinen, vermeintlich unwichtigen Momente deines Lebens einfängst, machst du dir bewusst, dass diese nicht selbstverständlich sind. Dass sie letztlich mindestens ebenso viel zu deiner Zufriedenheit beisteuern wie die "großen" Erlebnisse wie Hochzeiten, Urlaube oder berufliche Erfolge, wenn nicht sogar mehr.

Umgekehrt können dich die Day-Dumping-Bilder und Clips der anderen inspirieren, mehr Freude in deinem eigenen Everyday-Life zu entdecken oder zu integrieren. Jemand postet, wie er seine Zimmerpflanzen gießt? Stimmt, eigentlich wolltest du ja längst mal für mehr Grün in der Bude sorgen! Und der Toast, den sich dein Lieblingsinfluencer oder deine Lieblingsinfluencerin da gemacht hat, sieht echt lecker aus. Wie schön, dass du einen Sandwichmaker besitzt!

Anzeige

Unproduktiv, aber produktiv

Auf der Nachhaltigkeits-Plattform "Utopia.de" erklärt die Psychologin Rina Bajaj: "Die Dokumentation des Tages kann helfen, einen Überblick über das Leben zu gewinnen. Das kann hilfreich sein, wenn wir uns überfordert fühlen."

Leistung steht nicht im Vordergrund bei diesem Trend, aber dennoch könne man sich durch Day-Dumping bewusst machen, was man an einem Tag alles geschafft habe - obwohl es sich vielleicht so anfühlt, als sei man völlig unproduktiv gewesen. Aber hey: Auch Akkus aufladen ist wichtig! Und dazu muss man eben mal innehalten, sich ein Bad einlassen, sich mit einem dicken Buch ins Bett kuscheln oder einfach nur an die Zimmerdecke starren und dem Kopf ein bisschen Leerlauf gönnen.

Anzeige

Gibt's auch Schattenseiten?

Endlich mal ein völlig unproblematischer, ja sogar nützlicher TikTok-Trend also. Mit einer kleinen Einschränkung: Das Momente-Festhalten sollte nicht in Stress ausarten! Wer bei allem, was er tut, das Handy zückt und den nächsten Post im Kopf hat, genießt nicht den Augenblick, sondern gerät eben doch wieder unter Leistungsdruck. Maß halten ist also die Devise - wie bei so vielem im Leben.

Dazu passend: So bewältigst du Stress und baust ihn ab.