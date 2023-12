Weihnachts-Countdown: Die besten Last-Minute-Geschenke

Der X-Mas-Countdown läuft und du hast noch nicht alle Geschenke? Keine Panik. Wir haben coole Last-Minute-Ideen, die in letzter Sekunde alle glücklich machen. Und das Beste: Einige kannst du tatsächlich noch eine Stunde vor der Bescherung selber machen!

Anzeige

Last-Minute-Geschenk für Weihnachten

Kommt es dir auch so vor, als hätte der Monat Dezember nur eine Handvoll Tage? Das können doch auf keinen Fall 31 sein, oder? Jetzt stehen alle Zeichen auf Jahresendspurt: Dinge bei der Arbeit müssen noch dringend erledigt werden, die Weihnachtsvorbereitungen warten und das Thema Geschenke steht ja auch noch an… Apropos Geschenke! Bei all dem Stress kann es durchaus schnell passieren, dass wir ein paar Tage vor Weihnachten immer noch nichts für unsere Liebsten haben.

Jetzt bloß nicht in Panik verfallen! Wir haben ein paar tolle Last-Minute-Geschenkideen, die bei allen für Freude sorgen.

Du brauchst noch Geschenke für deinen Mann oder deinen Freund? Wir haben tolle Ideen für Männergeschenke. Außerdem ist Winterzeit natürlich auch Weihnachtsmarkt-Zeit. Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Wann ist der perfekte Zeitpunkt, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen?

Die besten Last-Minute-Geschenke für Weihnachten

Im Vorfeld solltest du dir natürlich trotzdem Gedanken machen, was der- oder demjenigen gefallen könnte. Musik? Deko? Me-Time? Such dir was aus!

Anzeige

1. Gemeinsame Zeit

Gemeinsame Zeit ist das wohl schönste Geschenk, das du jemandem machen kannst! Solche kleinen Abenteuer oder intensiven Momente bringen nicht nur Spaß, sondern verbinden auch und insbesondere im Alltag kommen solche Dinge manchmal zu kurz. In welcher Form du gemeinsame Zeit verschenken kannst?

Am einfachsten ist es natürlich, einen Gutschein zu verschenken. Im besten Fall schon mit einem konkreten Datum oder Plan, damit das Ganze auch wirklich stattfindet und ihr einen Tag habt, auf den ihr gemeinsam hinfiebern könnt. Übrigens, selbst gebastelte Gutscheine sind immer noch die besten, egal ob du ein Talent dafür hast oder nicht, es kommt von Herzen!

Restaurantbesuch

Spa

Konzert

Theater

eine besondere Ausstellung

ein gemeinsamer Kurs

Anzeige

2. Me-Time

Ja, auch Me-Time kann ein wundervolles Geschenk sein. Wie das geht? Du kannst beispielsweise eine Wellness-Behandlung verschenken, mit der er oder sie es sich mal wieder so richtig gut gehen lassen kann. Der Mensch, den du beschenken möchtest, hat Kinder? Wie wäre es mit einem Gutschein für einen Tag sitten? Oder für die Unterstützung bei alltäglichen Dingen, die zu kurz kommen, wenn der Alltag sowieso schon stressig ist.

Übrigens: Singles haben es an Weihnachten nicht immer einfach. Oft bekommen sie zu der Zeit von Freund:innen oder der Familie doofe Kommentare zu hören. Wir haben die besten Konter-Sprüche gegen Single Shaming an Weihnachten.

3. Selfcare-Journal

Sich mit sich selbst, den eigenen Wünschen und Problemen, Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen, ist wichtig und kann im Alltag sehr hilfreich sein. Wie schön wäre es, sich gerade zum Jahresende mal nur einen Moment mit sich selbst zu beschäftigen und neue Ziele zu manifestieren?

Im Internet gibt es ein paar schöne Vordrucke, mit denen du das Selfcare-Journal selbst binden kannst oder du überlegst dir etwas ganz Eigenes! Keine Ideen? Selfcare-Journals oder Dankbarkeitstagebücher findest du auch in diversen Stores oder online!

Du hast es mit schwierigen Menschen zu tun? Mit diesen Tipps überstehst du die Feiertage mit Narzissten.

Anzeige

4. D.I.Y.'s

Wie wäre es, wenn du deine Liebsten mit ein paar selbstgemachten Leckereien überraschst? Du könntest gebrannte Mandeln machen oder auch ein Chutney und alles in einem kleinen Körbchen drapieren. Was sonst noch easy und lecker ist und das Genießerherz höherschlagen lässt zu Weihnachten? Hier ein paar Ideen:

Mandarinen-Marmelade (hier haben wir ein DIY für dich)

Likör

Plätzchen

Stollen

Gebrannte Mandeln

Chutney

Selbstgemachte Schokolade

Selbstgemachte Backmischungen

Risotto im Glas

Pesto

Sirup

Selbstgemachtes Peeling oder Badesalz

Noch mehr DIY-Weihnachtsgeschenke aus der Küche findest du hier! Schon gewusst? Zu Weihnachten 2023 feiert Lametta ein festliches Comeback. Mehr dazu hier!

Selbstgemachte Backmischung

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

5. Sofortbildkamera / Polaroid

Nicht nur gemeinsame Erinnerungen schaffen, sondern auch festhalten? Noch besser! Eine Polaroid ist perfekt, wenn dein Budget etwas mehr hergibt. In Kombination mit einem Special Event ist sie das perfekte Geschenk.

6. Buch

Klar, du solltest dir sicher sein, dass dein Gegenüber auch gerne liest. Ist das der Fall, sind Bücher ein ganz tolles Geschenk, das sich meistens auch noch Last Minute besorgen lässt. Es kann ein Kochbuch sein, ein Kunst- oder Sachbuch oder ein Roman. Außerdem gibt es auch spezielle Buchhandlungen, die beispielsweise besonders alte Bücher anbieten, als kleine Antiquität quasi. Da lohnt sich eine Investition!

7. Kalender

Auch hier siegt natürlich der selbst gebastelte Kalender! Sollte dir die Inspiration oder Zeit fehlen, bieten auch Plattformen wie Etsy.de wunderschöne und besondere Kalender an, die nicht in jeder Wohnung hängen und wirklich etwas hermachen! Willst du die Fertig-Foto-Variante, musst du allerdings zeitig online ordern. Klebst und malst du selbst, geht's schneller!

8. Spiele

Spiele kaufen sich die meisten Menschen selten und vor allem nicht regelmäßig. Zum einen kosten sie nicht wenig Geld und zum anderen gibt es so viele, dass man schnell überfordert ist. Warum nicht also einfach mal auf diese Weise eine Freude machen und damit direkt den nächsten Spieleabend einläuten?

9. Kreative Sets

Malen, Basteln und kreativ sein steht ganz hoch im Kurs bei deinen Freund:innen, deiner Familie, deinem Partner oder deiner Partnerin? Dann probiere es doch mal mit Malutensilien oder Bastelsets (wie z.B. Keramik).