Weihnachtsgeschenke für Männer: 26 Geschenk-Ideen für deinen Freund

Nicht mehr lange und wir sitzen gemütlich mit unseren Liebsten unter dem Baum und packen Geschenke aus. Ein wichtiges Weihnachtsgeschenk fehlt dir aber noch: nämlich das für deinen Freund oder Mann? Keine Panik! Wir haben ein paar großartige Ideen für Weihnachtsgeschenke, mit denen du deinem Partner eine Freude machen kannst.

Frisch verliebt oder schon Jahrzehnte zusammen? Egal, wie lange ihr ein Paar seid, ein passendes Weihnachtsgeschenk für einen Mann zu finden, ist für viele eine echte Herausforderung. Der Liebste soll nach dem Auspacken schließlich happy sein. Wie du das schaffst? So!

Die besten Weihnachtsgeschenke für Männer: Worüber freut sich dein Freund?

Bevor du stundenlang planlos durch die Geschäfte rennst oder dich verzweifelt durch hunderte Onlineshops scrollst, mach dir erstmal bewusst: Du kennst deinen Freund oder Mann sehr gut, vermutlich sogar am besten. Deshalb geh nochmal in dich und denke darüber nach, welche Dinge ihm besonders am Herzen liegen. Mit Sicherheit gibt es etwas, wofür sich dein Partner interessiert oder eine Aktivität, die er mit ganz viel Leidenschaft betreibt: Mode, Sport, gutes Essen oder ein bestimmtes Hobby. Das, was dein Freund in seiner Freizeit treibt, macht er mit Begeisterung (logisch, sonst würde er es ja nicht tun). Nimm diese Aktivität als Anhaltspunkt für dein Weihnachtsgeschenk. Damit bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Solltest du dich in seinem "Spezialgebiet" so gar nicht auskennen, ist das ebenfalls kein Problem: Google oder Berater im Shop vor Ort klären dich gerne auf und helfen dabei, das passende Weihnachtsgeschenk für deinen Partner zu finden.

Ready für unsere SOS-Tipps? So findest du das perfekte Weihnachtsgeschenk für deinen Freund © picture alliance / Zoonar | DANK0 NN

Lass dich inspirieren!

Hier ein paar Beispiele, welche Weihnachtsgeschenke zu seinem Interesse passen:

1. Dein Freund ist Weinliebhaber: Weinregal für zu Hause, stylische Weinhalter, Dekanter, Gutschein für ein gemeinsames Weintasting, schicke Gläser (kannst du online mit einem Foto oder Spruch personalisieren lassen).

2. Dein Freund steht auf Fitness: Sportkleidung, Sportkopfhörer, Trainingstasche, Fitness-Tracker, stylische Trinkflasche, Fitness-Tagebuch.

3. Dein Freund ist Outdoor-Fan: Outdoor-Bekleidung, Rucksack, Stirnlampe, Trekkingstöcke zum Wandern, Campingbesteck, Weltkarte als Pinnwand zum Aufhängen (damit er die Orte markieren kann, an denen er bereits war).

4. Dein Freund liebt Fashion: Kleidung in seinem Stil, Accessoires wie Hüte, Mützen, Gürtel, Krawatten, Schmuck, Schals.

5. Dein Freund ist Gamer: Accessoires, Deko oder Bekleidung von seinem Lieblingsspiel oder Gaming-Charakter, Tastaturen, USB-Gadgets.

6. Dein Freund kocht gerne: nützliche Kochutensilien, gute Öle, Gewürzsets, Zubehör zum Grillen, Schneidebretter (kannst du online sogar personalisieren lassen), Kochkurs zu einem bestimmten Thema wie Fleisch, After Work Cooking, Grillen.

Die besten Ideen für Weihnachtsgeschenke, die er liebt

Sein Hobby oder seine Leidenschaft gibt kein gutes Weihnachtsgeschenk her? Ja, das kann mal vorkommen. Manchmal hat der Mann eben schon alles zu Hause, was er dafür braucht. Aber zum Glück gibt es noch andere Möglichkeiten, seinen Partner mit einem Geschenk positiv zu überraschen. Also, bitte nicht (schon wieder) Socken. Dann doch lieber Weihnachtsgeschenke, die deinen Freund von den Socken hauen, oder? In unserer Ideensammlung findest du bestimmt ein passendes Geschenk für ihn.

Kreativ: Selbstgemachte Weihnachtsgeschenke für den Freund

Mit sehr viel Liebe gemacht: Wie wäre es mit einem selbstgebastelten Geschenk, mit dem dein Freund garantiert nicht rechnet? Wir hätten da nämlich ein paar tolle und vor allem einfache DIY-Geschenke für den Mann. Dafür musst du kein DIY-Profi sein, versprochen. Und selbst wenn es nicht perfekt gelingt, wird dein Partner garantiert schätzen, wie viel Mühe und Gedanken du dir gemacht hast. Darauf kommt es schließlich an!

1. Liebes-Karten: 52 Dinge, die ich an dir liebe

Jede:r freut sich über Komplimente. Auch Männer, selbst wenn sie es nicht immer zugeben. Schenke deinem Schatz gleich 52 Liebeserklärungen als Weihnachtsgeschenk, die er sich immer wieder durchlesen kann. Das ist romantisch, aber nicht kitschig.

Du brauchst: Spielkarten-Set mit 52 Karten, weißes Papier, Kleber, Stifte, Geschenkband, Locher.

So geht's: Beklebe jede Karte von einer Seite mit dem Papier. Nun kannst du dir 52 Dinge überlegen, die du an deinem Schatz besonders liebst. Schreibe oder zeichne sie jeweils auf eine Karte auf. Löchere die Karten und befestige sie mit Geschenkband aneinander.

2. Persönliche Love-Map im Bilderrahmen

Der Ort, an dem du und dein Partner euch zum ersten Mal begegnet seid, wird immer ein besonderer Ort für euch bleiben. Ein Bilderrahmen mit dieser Location erinnert ihn (oder euch beide) immer wieder an diesen magischen Schicksalsmoment und den Beginn eurer Liebe.

Du brauchst: einen Bildrahmen, Kleber, weißes und schwarzes Papier, ein wenig rotes Papier für das Herz, Farbdrucker

So geht's: Mache einen Screenshot von der Karte und drucke sie aus. Schneide ein kleines Herz aus dem roten Papier und klebe es genau an die Stelle, an der eure erste Begegnung stattfand. Schneide die Straßenkarte in Herzform aus und klebe sie auf ein schwarzes Rechteck aus Papier. So kommt die Liebeskarte besser zur Geltung. Das Rechteck mit dem Herz klebst du wiederum auf weißes Papier, das du zuvor passend zur Größe deines Bilderrahmens zugeschnitten hast. Wenn du magst, kannst du noch mehr ausdrucken (z.B. eure Namen, das Datum, einen Songtitel) und den Hintergrund damit verschönern.

3. Glas mit Date-Überraschungen

Zeit ist das wertvollste Geschenk. Überrasche deinen Freund zu Weihnachten mit ganz viel gemeinsamer Zeit, indem du ihm ein Date-Glas schenkst. Du kannst dir für jeden Monat eine Date-Idee ausdenken. Sorge für ein bisschen Abwechslung, indem du mal romantische, mal gemütliche, mal abenteuerliche Aktivitäten zu zweit wählst.

Du brauchst: 12 Eisstiele, ein Einmachglas, Farbstifte für Holz, gegebenenfalls eine Schleife oder ein Geschenkband zum Verzieren.

So geht's: Schreibe die Date-Ideen mit den bunten Stiften auf die Eisstiele und lass sie kurz trocknen. Du kannst auch nur Hinweise zeichnen, wenn es eine Überraschung sein soll. Eisstiele in das Glas füllen und mit Schleife aufhübschen. Total einfach, oder? Und das ist das perfekte DIY-Weihnachtsgeschenk für den Freund, wenn du auf den letzten Drücker noch etwas brauchst.

Hier ein paar Vorschläge für Dates

Gemeinsame Schlittenfahrt

Dinner at Home

Thermalbad

Bowling

Gemütlicher Fernsehabend mit Snacks

Sonnenuntergang beobachten mit einem Getränk eurer Wahl

Indoor-Klettern

Picknick

Cocktailtasting zu Hause

Zoobesuch

Open-Air-Kino

Brunchen gehen

Kleine Weihnachtsgeschenke für den Freund unter 20€

Geschenke müssen nicht immer teuer sein. Mit Kleinigkeiten kannst du bei deinem Freund ebenfalls einen "Wow"-Moment beim Auspacken erzeugen. Hier ein paar Geschenkideen für den kleinen Geldbeutel:

Barber Geschenkset für Männer mit Bart (ab ca. 10 Euro)

Massage Steine Hot Stone (ab ca. 10 Euro) und einen selbstgebastelten Gutschein für eine Massage

Burger-Set für Burger-Liebhaber (ab ca. 14 Euro)

Tischuhr z.B. für's Home Office (ab ca. 15 Euro)

Trinkspiel Roulette (ab ca. 12 Euro)

Stylisches Ledermousepad (ab ca. 16 Euro)

Visitenkartenetui (ab ca. 7 Euro)

Sauna-Set mit ätherischen Ölen (ab ca. 10 Euro)

Espressokocher (ab ca. 18 Euro)

Cooles Poster mit Biertypen (ab ca. 12 Euro)

Personalisierte Weihnachtsgeschenke

Personalisierte Geschenke haben einen persönlichen Touch und zeigen, dass du dir Gedanken gemacht hast. Mittlerweile kann man fast alles mit Fotos, Sprüchen oder Namen personalisieren lassen. Viele Geschenke-Webseiten bieten das Personalisieren online an, es dauert nicht lange und ist einfach. Ein paar Vorschläge haben wir für dich vorbereitet:

Geldbörse mit Foto

Handyhülle mit einem Foto oder Spruch, Lebensmotto, Lieblingszitat

Handtuch mit seinem Namen

Boxershorts mit deinem Gesicht drauf

Schlüsselanhänger mit eurem schönsten Foto

Edle Kulturtasche mit seinem Namen

Lederarmband mit Namen oder Datum (z.B. euer Jahrestag)

Cocktailgläser mit Namen

Brettspiele, zum Beispiel "Mensch ärgere dich nicht" mit personalisierten Figuren

Feuerzeug mit Namen oder Bild

Wir haben noch weitere Geschenktipps für dich: Last-Minute-Dufttipps für alle. Diese 3 Düfte haben bei Öko-Test sogar mit "sehr gut" abgeschnitten! Außerdem findest du hier Weihnachtsgeschenk-Ideen für deine Freundin. Für alle, die es noch nicht geschafft haben, alles zu besorgen: Hier gibt's Last-Minute-Weihnachtsgeschenke, über die sich alle freuen!

Besondere und ausgefallene Weihnachtsgeschenke für ihn

Darf's ein bisschen verrückter sein? Du suchst ein Geschenk für deinen Freund, das er nicht alle Tage bekommt und das ihn richtig umhaut? Na, vielleicht ist einer von unseren Vorschlägen genau das Richtige für ihn:

Für den Romantiker: Du könntest ihm einen eigenen Stern kaufen und ihn nach ihm oder euch benennen. Wie süß ist das? Wichtig: Bei seriösen Anbietern, die du online findest, bekommst du ein Geschenkzertifikat und einen Eintrag ins Sterntaufenregister.

Für den Lustigen: Hast du gewusst, dass es Mini-Golf für die Toilette gibt? Da kann er dann ganz in Ruhe spielen. Ja, das Geschenk ist nicht besonders sexy, aber auf jeden Fall total witzig. Wenn dein Freund einen lockeren Humor hat, wird er sich darüber Schlapplachen - und mit seinem Mini-Golfplatz fürs stille Örtchen bestimmt auch bei seinen Kumpels prahlen.

Für Auto-Freaks: Diese Fahrt wird er garantiert nicht vergessen. Auf vielen Online-Seiten, die Erlebnisgeschenke anbieten (Jochen Schweizer, MyDays) kannst du Gutscheine für ganz besondere Autofahrten kaufen. Zum Beispiel eine Fahrt mit einem Sportwagen oder einem Oldtimer. Wenn dein Freund Autos liebt, wird er vor Freude ausflippen!

Wie teuer darf ein Weihnachtsgeschenk für den Partner sein?

Seid ihr frisch zusammen, dann reicht auch eine kleine Aufmerksamkeit. Wenn ihr schon länger ein Paar seid, kannst du für das Geschenk ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen: der empfohlene Richtwert ist bis 150 Euro. Es kommt aber natürlich darauf an, wie eure finanzielle Lage aussieht. Teure Geschenke sind kein Muss und keine Garantie, dass sich dein Partner darüber freut. Auch mit wenig Geld kannst du ein passendes Weihnachtsgeschenk für deinen Schatz finden. Vergiss nicht: Die schönsten Geschenke sind doch die, die von Herzen kommen. Also, diejenigen, bei denen sich ein Mensch Gedanken gemacht hat und Aufmerksamkeit beweist. Das sollte, gerade in einer Beziehung, viel mehr zählen als der materielle Wert.