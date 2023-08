Welche toxischen Eigenschaften hat dein Sternzeichen?

Wir alle tragen sie in uns: toxische Eigenschaften. Welche schwierigen Charakterzüge dein Sternzeichen mitbringt - und wieso dir eventuell ein wenig Selbstreflexion guttut - verraten wir dir hier!

Anzeige

Toxische Eigenschaften deines Sternzeichens

Wir kennen sie, wir fürchten sie, wir meiden sie. Meistens jedenfalls. Die Rede ist von toxischen Menschen. Im Generellen verstehen wir darunter Personen, deren Verhalten sich unmittelbar und vor allem negativ auf ihr Umfeld auswirkt. Sie handeln unmoralisch und unsozial, mal bewusst, mal unbewusst. Klar, dass wir da lieber auf Abstand gehen. Doch hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wir alle toxisches Verhalten oder zumindest einige toxische Eigenschaften in uns tragen?

Niemand ist perfekt und kann behaupten, keine Fehler zu machen. Und was bedeuten schon Fehler, schließlich machen auch sie uns zu der Persönlichkeit, die wir sind. Kritisch wird es erst, wenn sie sich direkt auf andere Menschen auswirken und die sich dadurch schlecht behandelt fühlen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du durch dein Verhalten andere zu deinem eigenen Vorteil manipulierst oder sie sich durch Aussagen und Handlungen deinerseits gekränkt oder belastet fühlen? Häufig ist uns gar nicht klar, wie schnell wir in anderen eine gewisse Unsicherheit durch unbedachte Kommentare oder Aktionen auslösen können.

Aber selbst, wenn es nicht aus Absicht passiert, macht es das noch lange nicht besser. Es liegt in unserer Verantwortung, unser Tun zu hinterfragen und Selbstreflexion ist ein essenziell, wenn es um die persönliche Weiterentwicklung geht. Doch was, wenn du selbst gar nicht weißt, welche toxischen Eigenschaften du eigentlich besitzt? Dann wird es mit der persönlichen Weiterentwicklung natürlich schwer. Laut Astrologie gibt es bestimmte Eigenschaften der Sternzeichen. Das kann doch helfen! Welche toxischen Verhaltensweisen jedes Sternzeichen besitzt und vor welchen Charakterzügen du dich vorsehen solltest - sowohl bei dir selbst, als auch bei anderen.

Wann wird aus schwierigem Verhalten ein toxisches? 7 Anzeichen: Daran erkennst du toxische Menschen. Sie sind nicht selten sogar Narzissten, die ihre/n Partner:in, Freunden oder Angehörigen das Leben schwer machen.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Das sind die Red Flags der Sternzeichen

Widder

ungeduldig, dominant, unreif

So sympathisch Widder auch sein mögen, an schlechten Tagen möchtest du ihnen nicht begegnen. Sie verlieren die Geduld mit sich selbst und anderen und können unter bestimmten Umständen sehr selbstsüchtig handeln. Sie hinterfragen es nicht und meinen es auch nicht böse, allerdings gibt das anderen Menschen ein sehr unbehagliches Gefühl. Und es führt zu fehlendem Vertrauen, dass auf den Widder Verlass ist.

Anzeige

Stier

besitzergreifend, materialistisch, stur

Alle anderen sind das Problem und dich trifft keine Schuld? Die Sturheit von Stieren kann dazu führen, dass sie nur das Fehlverhalten der anderen vor Augen haben und somit den Sinn jedes Konflikts oder jeder Streitigkeit aus den Augen verlieren. Wenn das Ego dominiert, gibt es wenig Platz für Objektivität und Diskussionen auf Augenhöhe. Das kann bei anderen dazu führen, dass sie sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen oder das Gefühl haben, Stiere permanent mit Samthandschuhen anfassen zu müssen.

Zwillinge

unentschlossen, unehrlich, launisch

Stichwort Unsicherheit: Menschen, die sich mit Zwillingen in Freundschaften und Partnerschaften befinden, haben es nicht einfach. Zwillinge setzen sich zu wenig mit ihren eigenen Wünschen und Ängsten auseinander und hören zu wenig auf ihr Herz- bzw. Bauchgefühl. Das führt zu Unzufriedenheit und einem fehlenden Sicherheitsgefühl im Allgemeinen - was sich, ganz automatisch, natürlich auch auf alle anderen auswirkt.

Anzeige

Anzeige

Krebs

launisch, verschlossen, hochsensibel

Krebse besitzen eine hohe emotionale Intelligenz sowie eine besondere, sensible Art. Das macht sie zu hervorragenden Manipulant:innen, da es schwerfällt, dieses toxische Verhalten auf Anhieb zu erkennen und zu enttarnen. Und je launischer der Krebs ist, desto gefährlicher wird es auch.

Löwe

dominant, aufmerksamkeitssüchtig, besitzergreifend

Löwen benötigen jede Menge Aufmerksamkeit, unabhängig davon, ob sie sich in einer größeren Gruppenkonstellation befinden oder mit jemandem alleine sind. Auch wenn sie ein Talent fürs Entertaining besitzen, kann es durchaus ziemlich anstrengend werden. Sobald jemand anderes mehr ins Rampenlicht rückt, fahren Löwen die Ellenbogen aus und können schnell unausstehlich werden. Nur, wenn sich andere unterordnen, verbessert sich die Stimmung wieder.

Jungfrau

perfektionistisch, kontrollsüchtig, pessimistisch

Andere könnten sich durch den Hang der Jungfrau zur Kontrolle, Selbstbestimmung und Perfektionismus eingeschüchtert fühlen. Jungfrauen sind direkt und haben kein Problem damit, andere auf ihre Fehler anzusprechen - auch wenn es auf den ersten Blick gut gemeint sein kann, wirkt es auf andere etwas verbissen und unhöflich.

Waage

unentschlossen, oberflächlich, meinungslos

Waagen machen es einem schwer, auf Augenhöhe zu kommen. Sie scheuen sich oft davor, ihre ehrliche Meinung zu sagen, was nicht selten darin mündet, dass Dinge hinter dem Rücken anderer besprochen werden. Zudem sind sie recht unentschlossen - so kann es durchaus passieren, dass sie andere plötzlich hängen lassen, weil sie es sich doch nochmal anders überlegt haben.

Skorpion

nachtragend, manipulativ, eifersüchtig

Skorpione neigen zu extremer Eifersucht und sind nicht selten Meister:innen der Manipulation. Insbesondere in einer Liebesbeziehung ist das schwierig. Partner:innen fühlen sich kontrolliert und nicht selbstbestimmt. Dieses Verhalten ist besonders toxisch und stürzt alle Beteiligten ins Unglück.

Schütze

rastlos, besserwisserisch, egoistisch

Schützen sind Gewinner:innen, oder zumindest ist das ihr oberstes Ziel. Vermeintliche Konkurrent:innen werden schnurstracks aus dem Weg geräumt, koste es was es wolle. Und das selbst dann, wenn es gar keinen Wettstreit um irgendetwas gibt, denn sie verlieren sich gerne darin. Keine Rücksicht auf Verluste - das kann nur dramatisch enden!

Steinbock

stur, kontrollsüchtig, pessimistisch

Steinbocke gelten als aufrichtig und vertrauenswürdig. Diese Position können sie jedoch auch im Handumdrehen ändern. Das Ganze macht diese toxische Eigenschaft so gefährlich. Sie kennen die Schwächen der anderen und nutzen dieses Wissen aus. Nicht selten ist das in Neid begründet.

Wassermann

unberechenbar, unnahbar, exzentrisch

Wassermänner halten zu anderen immer eine gewisse Distanz aufrecht und gerade, wenn das Gefühl von direkter Nähe und Vertrauen da ist, lassen sie dies im nächsten Moment wieder zerplatzen. Das macht es extrem schwer an sie heranzukommen und sorgt bei zwischenmenschlichen Beziehungen für Unbehagen.

Fische

konfliktscheu, naiv, hochsensibel

Fische sehen sich gerne in der Opferrolle und lieben es, darin zu baden. Anstatt das eigene Verhalten so umfassend wie möglich zu betrachten, wollen sie in anderen das Gefühl von Mitleid erregen und sich ihre eigenen Umstände dadurch komfortabler machen. Konfliktsituationen führen daher in der Regel auch zu nichts, da es an einer konstruktiver Herangehensweise fehlt.

Kennst du dein chinesisches Sternzeichen? Diese 5 Tierzeichen sind bei den chinesischen Sternzeichen besonders beliebt. Außerdem: Das chinesische Monatshoroskop im Juli 2023 - was verändert sich wohl in Liebe und Job für dich?