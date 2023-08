Wenn aus Freundschaft wahre Liebe wird: Anzeichen, dass ihr mehr als nur  Freunde seid!

Du hast eine gute Freundin oder einen guten Freund, ihr verbringt super viel Zeit miteinander, versteht euch blind, lacht zusammen und weint zusammen. Vielleicht bekommt ihr sogar oft den Spruch zuhören "Wieso seid ihr eigentlich kein Paar?". Und wahrscheinlich hast du dir selbst auch schon mal diese Frage gestellt. Denn irgendwie bist du dir manchmal nicht ganz sicher, ob es bei euch wirklich nur eine Freundschaft ist oder doch mehr. Wir verraten dir, woran du erkennst, dass ihr mehr als Freunde seid.

"Zufällige" Berührungen häufen sich zwischen euch und die Umarmungen werden plötzlich länger. Außerdem spürst du plötzlich einen unangenehmen Druck in der Magengegend, wenn er oder sie von einer anderen Person schwärmt. Ist das etwa Eifersucht? Manchmal erwischen uns die Gefühle eiskalt: Im einen Moment seid ihr platonisch befreundet, im nächsten Moment fühlt sich eure Beziehung irgendwie anders an. Wo die Liebe hinfällt, kann man sich nicht aussuchen und der Grad zwischen freundschaftlicher Zuneigung und Verliebtheit kann sehr schmal sein. Hier erfährst du, an welchen Anzeichen du merkst, dass es sich bei dir nicht nur um eine reine Freundschaft handelt

1. Du hast den Drang, ihm/ihr ständig alles zu erzählen

Was auch in deinem Leben passiert: Die erste Person, die du anrufst, ist er oder sie. Er/Sie ist dauerhaft in deinen Gedanken und selbst, wenn es nur Kleinigkeiten aus deinem Alltag sind, hast du den Drang, ihm/ihr alles zu erzählen. Vergleiche dabei, wie du mit deinem eigentlichen besten Freund oder deiner besten Freundin sprichst und der Person, um die es geht.

2. Er/Sie ist der erste Gedanke, wenn du aufwachst

Du wachst auf und deine erste Hoffnung ist eine Nachricht von ihm/ihr. Wenn das der Fall ist, weißt du, dass es für dich mehr ist als bloße Freundschaft. Vielleicht kommt die Person sogar immer häufiger in deinen Träumen vor, denn dein Unterbewusstsein weiß bereits, was Sache ist. Sollte er/sie dir regelmäßig ohne Anlass "Guten Morgen" oder "Gute Nacht"-Nachrichten schreiben, ist das ein weiteres Indiz dafür, dass zwischen euch eindeutig mehr als eine Freundschaft ist.

3. Du findest plötzlich alles an ihm/ihr gut

Das Parfüm riecht auf einmal verführerisch, du hast das Gefühl, der Blick in seinen/ihren Augen hat sich verändert, und seine/ihre Lippen sehen plötzlich weich und einladend aus. Irgendwie findest du scheinbar aus dem Nichts alles gut an ihm oder ihr. Und auch dein Gegenüber macht dir plötzlich ständig Komplimente, die er/sie dir davor noch nie gemacht hat. Sogar die Macken, die dich vorher gestört haben, findest du jetzt irgendwie süß.

4. Ihr berührt euch ständig

Körperkontakt? Oh ja, bitte und zwar am liebsten die ganze Zeit! Wie selbstverständlich berührt ihr euch die ganze Zeit und merkt es kaum. Ihr könnt neuerdings gar nicht mehr die Finger voneinander lassen. Körperliche Berührung ist eine Love Language und ein klarer Indikator dafür, dass ihr ineinander verliebt seid. Wenn du merkst, dass ihr euch ständig berührt, selbst bei kleinen Dingen wie beim Einkaufen oder Auto fahren, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eure Freundschaft sich in eine romantische Richtung verändert.

Die Körpersprache kann dir so einiges über die Gefühle einer anderen Person verraten - zum Beispiel auch, ob er oder sie auf dich steht.

5. Du hast kein Interesse an anderen

Vor einigen Monaten warst du noch enthusiastisch auf Dating-Plattformen wie Tinder oder Bumble unterwegs, doch jetzt hast du daran wie aus dem Nichts das Interesse verloren. Auch unterwegs in Restaurants oder Bars ist dein Interesse, jemanden kennenzulernen, plötzlich gleich null. Wenn dich kein/e andere:r interessiert, sind die Zeichen eindeutig: Für dich ist zwischen dir und deiner Freund:in auf jeden Fall mehr als Freundschaft.

6. Eure Freunde witzeln darüber, dass ihr ein süßes Paar wärt

Eure gemeinsamen Freunde wissen vielleicht schon etwas, was du nicht weißt. Freunde haben in der Hinsicht oft einen siebten Sinn und spüren die Verbindung zwischen euch vielleicht schon früher. Wenn viele Leute in eurem Umfeld also Witze darüber reißen, ob ihr nicht bald zusammenkommt, dann ist da vielleicht etwas dran. Vertraut in solchen Sachen euren Freunden und der Familie!

