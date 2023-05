Wetterprognose 2023: Droht uns im Sommer eine Rekord-Hitzewelle?

Die Wintermonate sind vorüber und die Vorfreude auf den Frühling und die wärmeren Temperaturen steigen. Endlich kommen die ersten Sonnenstrahlen raus und überstrahlen die kalten Tage. Die Wetterprognose für den Frühling und Sommer 2023 machen Hoffnung auf viele Sonnenstunden. Hier erfährst du im Überblick wie das Wetter im Jahr 2023 verlaufen wird.

Wetterprognose Mai: Diese frühlingshaften Temperaturen bringt uns der neue Monat

Wir starten in den Monat Mai mit einem eher zweigeteilten Wetter. Der Süden Deutschlands scheint von Schauer und Gewitter betroffen zu sein, während die nördlicheren Gebiete vermehrt mit Sonne rechnen können. Am 3. Mai soll sich das Hochdruckgebiet schließlich über ganz Deutschland durchsetzen können, sodass es auch in den südlicheren Teilen sonnig werden kann. Die Temperaturen liegen insgesamt zwischen 14 bis 18 Grad, aber können je nach Regensituation bis zu 10 Grad absinken. Am Mittwoch soll es in Deutschland bis zu 20 Grad warm werden.

Wetter langes April-Wochenende: Mit schwankendem Wetter tanzen wir in den Mai

April neigt sich dem Ende zu und mit dem Monat verabschiedet sich auch die kühlste Polarluft dieser Wetterwoche. Neben sonnigen Phasen müssen wir uns am Freitag vor allem im Osten Deutschlands auf Regen sowie teilweise Blitz und Donner einstellen. Die Temperaturen liegen jedoch zwischen 10 und 20 Grad. Das lange Wochenende mit dem Start in den Mai bringt ein ähnlich warmes Temperaturniveau. Während am Sonntag die südliche Region noch von Regen betroffen sein könnte, scheint der Norden Deutschlands mit Sonne und Wolken ein klarer Wettervorteil zu haben. Am Montag, den 1. Mai, kann der Wetterunterschied innerhalb Deutschlands weiterhin vorhanden sein: im Süden Regen und im Norden Sonne.

Ostern: Das sagt die Wetter-Prognose

Ostern findet jedes Jahr am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühjahr statt. So verschiebt sich das Fest von Jahr zu Jahr und somit auch seine Wetterprognosen. 2023 findet das Fest früher als im letzten Jahr statt und wird am 9. April gefeiert. Zu den unbeständigen und wechselhaften Wetterbedingungen im April kommen dieses Jahr noch die Verschiebungen des Polarwirbels im Monat Februar hinzu. Diese warnen die Meteorologen vor, können dafür verantwortlich sein, dass das Osterfest auch in diesem Jahr gemischte Wetterverhältnisse bereithält. Aktuell gehen die Wetterprognosen an Ostern von beständigen Wetterverhältnissen aus. Allerdings kann es in einigen Teilen Deutschlands wie in München am Ostersonntag zu vereinzelten Regenschauern kommen. Die Temperaturen schwanken um die 10 Grad. Der Ostermontag zeigt sich dann allerdings von seiner sonnigen Seite und die Temperaturen steigen bis hin zu angenehmen und trockenen 15 Grad. Im Norden wie in Berlin sieht es schon trockener aus und es kann sich auf trockene Ostern eingestellt werden. Bei schwachem Wind und Temperaturen um die 12 Grad kommen an Ostern doch noch leichte Frühlingsgefühle auf.

Der März bringt erste Sonnenstrahlen

Ab dem 1. März ist meteorologischer Frühlingsanfang und laut den Prognosen soll der März etwa 2 Grad wärmer ausfallen als in den Jahren zuvor. Allerdings sollen die wärmeren Temperaturen erst im letzten Märzdrittel einsetzen. Wir können uns also ab dann auf längere Spaziergänge im Freien freuen und zusehen, wie die ersten Blüten und Knospen in der Sonne erstrahlen. Der Niederschlag könnte dieses Jahr etwas stärker ausfallen im März. Allerdings soll hierbei eher der südliche Teil von Deutschland betroffen sein. Grundsätzlich dürfen wir unsere dicke Winterjacke also gegen eine wetterfeste Übergangsjacke eintauschen und müssen gegen Ende März nicht mehr allzu sehr frieren.

Der Frühling im April und Mai wird mild

Im Gegensatz zum März werden die Monate April und Mai nur etwa 0,5 bis 1 Grad wärmer als in den vorjährigen Messungen ausfallen. Allerdings soll es erst ab April spürbar mildere Temperaturen geben, sodass man auch längere Zeit in der freien Natur verbringen kann. Wer sich also schon auf den Biergarten und ein Picknick freut, sollte seine Planungen erst in den April setzen. Der Mai wird voraussichtlich keine straken Abweichungen zum Vorjahr bringen. Wir dürfen also sowohl mit extremen Sonnenstrahlen bei angenehmen Temperaturen rechnen als auch mit eher bewölkten Tagen und einer leichten Brise. Ab Mitte Mai steht nach den Eisheiligen 2023 auch fest, ab wann es in der Nacht nicht mehr gefrieren wird.

Der Sommer 2023 wird noch heißer als im Vorjahr

Die erste Trendprognosen für das Wetter in den Monaten Juni, Juli und August stehen fest. Der meteorologische Sommer beginnt ab dem 1. Juni und endet passend zur Wetter-Prognose am 31. August. Durch die globale Erderwärmung ist zu erwarten, dass die Sommermonate noch wärmer als in den Jahren zuvor sein sollen. Der Sommer 2022 galt schon als absoluter Hitze-Sommer mit Rekordtemperaturen, welche die 40-Grad-Marke überschritten. Der diesjährige Hitze-Sommer soll sogar noch heißer werden. Aktuell stehen die Prognosen bei etwa 1 bis 2 Grad wärmeren Temperaturen als zuvor. Da es sich hierbei um eine Trendanalyse handelt, müssen wir nicht unbedingt mit Hitze um die 40 Grad rechnen. Es kann sein, dass sich die heißen Tage bei 30 bis 35 Grad befinden und die Nacht oder der Tag wärmer ist als in vergangen Jahren. Mit viel Hitze kommt auch viel Trockenheit beim Wetter: Die Niederschläge sollen sich vor allem in den letzten Sommermonaten mehr als gering halten.