WhatsApp-Abfuhr: So machst du klar, dass du wirklich überhaupt kein Interesse hast

Das Wichtigste in Kürze Per WhatsApp einen Korb zu geben, sollte nur dann in Frage kommen, wenn es gute Gründe gibt, das klärende Gespräch nicht persönlich bzw. am Telefon zu führen.

Ghosting sollte keine Option beim Dating sein.

Deine Nachricht sollte offen, respektvoll und zeitnah sein.

Du interessierst dich doch nicht mehr für dein Date und möchtest das Ganze beenden? Dann ist es nur fair und ehrlich, das direkt und respektvoll zu kommunizieren. Wie das gelingt und was du deinem (Ex-)Date bei WhatsApp schreiben kannst, erfährst du hier!

Im Clip: Mit diesen Sätzen machst du auf Whatsapp klar, dass du kein Interesse hast

Korb geben über WhatsApp

Ihr begegnet euch in einer Bar, auf der Straße oder als Match auf einer Dating-Plattform und kommt - auf die ein oder andere Art und Weise - ins Gespräch. Ihr tauscht Kontaktdaten aus, woraufhin es zur entscheidenden Frage kommt: Welche? Beim Online-Dating ist es einfach, schließlich kannst du über die Plattform schreiben und das Match gegebenenfalls einfach löschen, sollte kein Interesse mehr bestehen - ohne die Person dabei zu ghosten, versteht sich natürlich. Aber was, wenn ihr schon euere Instagram Accounts oder sogar die Nummern ausgetauscht habt, und es dann unangenehm wird?

Niemand bekommt gern einen Korb und sehr wahrscheinlich vergibt auch niemand gern Körbe. Nichtsdestotrotz muss es manchmal sein und dann ist es wichtig, offen und ehrlich zu kommunizieren und fair, aber deutlich mitzuteilen, dass kein Interesse mehr besteht. Doch wie nur?

WhatsApp: Einen Korb geben ohne gemein zu klingen

Überlege dir vorher, ob du deine Nummer wirklich herausgeben möchtest. Schließlich haben andere dadurch jederzeit die Möglichkeit, dich privat zu erreichen. Manchmal lässt sich das allerdings gar nicht vermeiden, wenn es beispielsweise keine andere Möglichkeit gibt, in Kontakt zu bleiben - oder du dir sicher warst, dass du dieser Person auch wirklich deine Nummer geben möchtest.

Doch was tun, wenn du das Ganze nun doch beenden möchtest? Und wie gehst du dann vor? Am fairsten ist es, sich entweder für einen kurzen Austausch zu treffen, beispielsweise auf einen Spaziergang oder anzurufen. Solltest du dich jedoch dagegen entscheiden und lieber einen Text per WhatsApp verfassen, um klarzumachen, dass aus euch nichts wird, gibt es bestimmte Verhaltensregeln, die es euch beiden einfacher machen. Wie du erkennst, dass ein guter Moment für eine Trennung gekommen ist und die besten Tipps für einen klaren Schlussstrich:

Sei ehrlich

Niemand verlangt von dir, dass du deine gesamten Gedanken und Gefühle offenbarst. Schließlich hängt die Art der Abfuhr auch davon ab, wie nahe ihr euch vorher standet. Und zu ehrlich zu sein, ist auch nicht immer vorteilhaft. Je enger die Dating-Beziehung zwischen euch jedoch war, desto mehr hat es der oder die andere verdient, dass du ihn oder sie nicht mit unzähligen Fragezeichen stehen lässt. Ghosting ist erst recht keine Option. Aus diesen Gründen könntest du das Ganze beenden wollen:

Du hast das Interesse verloren.

Du findest die andere Person zwar gut, aber es entwickeln sich keine tieferen Gefühle.

Deine Lebensumstände haben sich verändert.

Du hast jemand anderen kennengelernt.

Du hast aus persönlichen Gründen keine Zeit zum Daten.

Du hängst emotional an deiner Ex-Beziehung bzw. deinem Ex-Date.

Welche Gründe das auch immer sein mögen, gib das preis, mit dem du dich wohlfühlst. Natürlich solltest du die andere Person nicht mehr verletzten als nötig, aber dein Wohl steht dennoch an erster Stelle. Du kannst trotzdem ehrlich kommunizieren.

So lernst du, selbstbewusst nein zu sagen! Welche Love Language du und dein Date sprechen, kann dir ebenfalls helfen, eine Absage verständlich rüberzubringen.

Sei respektvoll

Selbst, wenn das Date nicht gut gelaufen sein sollte, verdient dein Date einen respektvollen Umgang - sogar in den Fällen, in denen er oder sie selbst nicht unbedingt fair und richtig gehandelt hat. Lass dich nicht auf dieses Niveau ein. Du musst nicht unnötig nett sein, formuliere deine Worte aber klar, sachlich und beispielsweise ohne Beleidigungen oder herablassende Formulierungen.

Warte nicht zu lange

Ehrlichkeit und Respekt nützen recht wenig, wenn du die andere Person ewig im Dunkeln darüber lässt, wie du fühlst bzw. was los ist. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um das Ganze zu durchdenken. Dennoch ist wichtig, deine Entscheidung, also den Korb, zeitnah zu kommunizieren. Du weißt wahrscheinlich selbst, wie doof es ist, wenn man merkt, dass etwas nicht stimmt, aber da so gar nichts kommt.

Klare Formulierungen

Sofern du dir sicher bist, dass es für dich kein Zurück gibt, solltest du deinen Korb über WhatsApp klar und deutlich geben. Das heißt, keinen Raum für Interpretationen und Hoffnungen lassen. Vermeide Worte wie "wäre", "könnte" und "hätte" sowie falsche Versprechungen oder unnötige Ausreden. Das hilft keinem von euch weiter!

Nimm die Reaktion nicht persönlich

Du kannst nie wissen, wie die andere Person auf deine Nachricht reagiert. Ganz gleich, aus welchen Gründen du es beendet hast oder wie du die Nachricht formuliert hast, mitunter kann es vorkommen, dass dein Gegenüber nicht so darauf reagiert, wie du es dir erhofft hast. Auch das hat Gründe. Verletzte Gefühle, falsche Hoffnungen, gekränktes Ego - falls es zu einer Reaktion kommt, die sich negativ anfühlt, nimm es nicht persönlich. Am besten ist es, darauf nicht zu reagieren und es einfach dabei zu belassen.

Bleibe bei deiner Entscheidung

Dieser Punkt ist ebenfalls wichtig. Du musst weder auf (passiv-)aggressive Nachrichten antworten, noch solltest du dich umstimmen lassen. Auch wenn du Mitleid hast oder dich die Nachricht in deiner Entscheidung verunsichert, du hast sie durchdacht und für dich getroffen und das ist richtig so!

Die besten Sprüche für einen Korb

Die folgenden Beispiele sollen dich inspirieren, wie du deine Nachricht am besten formulierst. Wir wissen, wie schwer es sein kann, einen Anfang - und überhaupt die passenden Worte - zu finden. Dennoch solltest du die Sätze nicht einfach übernehmen, sondern auf eure Situation und den oder die Empfänger:in der Nachricht anpassen.

"Ich habe nochmal nachgedacht und festgestellt, dass ich noch keinen freien Kopf für einen neuen Mann/Frau an meiner Seite habe. Ich hoffe, du verstehst das. Alles Gute dir."

"Ich will ehrlich zu dir sein und muss dir deswegen sagen, dass ich jemand anderen kennengelernt habe. Deswegen wirst du jetzt nichts mehr von mir hören. Nimm es bitte nicht persönlich, ich wünsche dir alles Gute!"

"Mir gefällt, dass du mir so ehrlich von dir erzählt hast und ich schulde dir die gleiche Ehrlichkeit. Ich möchte kein zweites Date."

"Leider habe ich trotz Sympathie festgestellt, dass unsere Zukunftsvorstellungen doch zu sehr auseinanderdriften."

"Es tut mir wirklich leid, dir das sagen zu müssen, aber auf meiner Seite reichen die Gefühle nicht. Ich spüre keine richtige Verbindung und muss dir deswegen sagen, dass es keine Treffen mehr geben wird."

"Bitte entschuldige meine späte Antwort. Ich muss ein wenig zur Ruhe kommen und nachdenken. Ich habe festgestellt, dass es derzeit in meinem Leben keinen Platz für einen anderen Menschen an meiner Seite gibt."

"Ich habe in den letzten Tagen festgestellt, dass es von meiner Seite aus nicht mehr als Freundschaft ist. Wenn du dir etwas Festes bzw. mehr wünschst, ist es besser, wenn wir uns nicht mehr sehen."

"Ich will ganz offen mit dir sein: Ich fand unseren gestrigen Abend sehr lustig, aber für ein zweites Treffen reicht es für mich leider nicht. Das hast du wahrscheinlich ganz ähnlich empfunden."

